Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amig Fireplus 6+1, barbecue a gas XXL con sette bruciatori, termometro e carrello: oggi è scontato del 39%.

Amazon

Amig Fireplus 6+1 199,19 € -39% 329,16 € Risparmi 129,97 € Acquista su Amazon

Organizzare una grigliata all’aperto può diventare complicato quando lo spazio di cottura è limitato e serve controllare più preparazioni insieme. Il barbecue Amig Fireplus 6+1 è disponibile con uno sconto del 39%, per chi cerca una soluzione ampia e attrezzata per cucinare all’esterno.

Il barbecue offre un’area di cottura da 74 x 33 cm e una griglia di riscaldamento, utile per tenere caldi i cibi già pronti mentre si procede con il resto. I sei bruciatori regolabili e quello laterale aggiuntivo permettono di gestire le diverse zone di cottura; il termometro sul coperchio aiuta a controllare la temperatura. La struttura include inoltre un carrello con armadietto e due ruote per spostarlo.

Amig Fireplus 6+1 in offerta: sconto del 39% sul barbecue a gas

Il barbecue Amig Fireplus 6+1 è proposto a 199,19 euro, con uno sconto del 39% indicato nella scheda dell’offerta. La dotazione comprende sette bruciatori, un ripiano laterale e un termometro sul coperchio: elementi pensati per gestire più preparazioni e tenere sotto controllo la cottura. Puoi trovare il barbecue Amig Fireplus 6+1 a 199,19 euro. La scheda segnala che il tubo necessario per collegarlo alla bombola del gas non è incluso e va acquistato separatamente.

Amazon

Acquista subito il barbecue Amig Fireplus 6+1

Il barbecue Amig con sette bruciatori e termometro integrato

Per chi desidera cucinare all’aperto gestendo diverse pietanze, conta poter organizzare lo spazio e controllare la temperatura senza trascurare praticità e pulizia. Il Fireplus 6+1 riunisce caratteristiche orientate proprio a queste esigenze:

Sei bruciatori regolabili e uno laterale aggiuntivo : i controlli individuali consentono di gestire separatamente le diverse zone di cottura e di adattare l’intensità alle preparazioni.

: i controlli individuali consentono di gestire separatamente le diverse zone di cottura e di adattare l’intensità alle preparazioni. Superficie di cottura da 74 x 33 cm e griglia di riscaldamento : l’area principale offre spazio per cucinare, mentre la griglia superiore serve a mantenere caldi i cibi già pronti o le salse durante la preparazione del resto.

: l’area principale offre spazio per cucinare, mentre la griglia superiore serve a mantenere caldi i cibi già pronti o le salse durante la preparazione del resto. Termometro sul coperchio : la lettura della temperatura in gradi Celsius aiuta a monitorare il calore durante la grigliata. L’accensione piezoelettrica è integrata in ogni manopola.

: la lettura della temperatura in gradi Celsius aiuta a monitorare il calore durante la grigliata. L’accensione piezoelettrica è integrata in ogni manopola. Carrello con armadietto e due ruote : offre uno spazio aggiuntivo per riporre gli accessori e permette di spostare il barbecue nell’area esterna. Le dimensioni da aperto sono 138 x 52 x 103 cm e l’altezza di lavoro è circa 84 cm.

: offre uno spazio aggiuntivo per riporre gli accessori e permette di spostare il barbecue nell’area esterna. Le dimensioni da aperto sono 138 x 52 x 103 cm e l’altezza di lavoro è circa 84 cm. Materiali e dettagli per la manutenzione: la struttura combina acciaio inossidabile e acciaio con rivestimento a polvere. Il vassoio posteriore raccoglie olio e grasso, mentre il vassoio zincato e il protettore di fiamma smaltato completano la dotazione.

Amig Fireplus 6+1 199,19 € -39% 329,16 € Risparmi 129,97 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 39% sul barbecue Amig Fireplus 6+1.

FAQ Il tubo per collegare il barbecue alla bombola del gas è incluso? No. Il tubo necessario per il collegamento alla bombola del gas non è incluso e va acquistato separatamente. Quanti bruciatori ha il barbecue Amig Fireplus 6+1? Ha sei bruciatori regolabili e un bruciatore aggiuntivo laterale. Quali sono le dimensioni del barbecue da aperto? Le dimensioni da aperto sono 138 x 52 x 103 cm; l’altezza di lavoro è circa 84 cm.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.