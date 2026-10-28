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Segnalati dalle banche USA accessi non autorizzati di agenti IA ai conti dei clienti. Ecco come ci sono riusciti, e cosa fare per proteggere i propri risparmi.

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Non bastavano i sistemi aziendali: ora gli agenti AI, quelli basati sull’intelligenza artificiale, sono in grado di accedere direttamente pure ai conti correnti bancari e di compiere azioni in modo indipendente rispetto alle istruzioni ricevute dall’utente.

Insomma, un altro caso di fantascienza distopica divenuto realtà in tempi decisamente brevi. Ma come ci sono riusciti, e cosa si può fare per evitare il peggio?

Come gli agenti AI possono entrarti nel conto corrente

A darne la notizia in merito è la testata statunitense Axios, secondo cui le principali banche statunitensi avrebbero rilevato questi accessi ai conti dei clienti da parte di agenti AI di terze parti.

Accessi non sempre autorizzati. In base a quanto emerso, questi agenti operano essenzialmente in due modi differenti: in alcuni casi accedono all’account del correntista sì, sfruttando i permessi e le credenziali di accesso fornite direttamente dall’essere umano.

Ma in altri, questi arrivano a contattare i call center bancari, essendo programmati per completare determinati compiti o soddisfare richieste per conto dell’utente. Addirittura, raccontano alcuni testimoni, è sembrato che ad una certa agissero in autonomia, discostandosi dalle indicazioni originarie ricevute.

Il risultato, tuttavia, cambia poco. Anche quando l’accesso è formalmente consentito dall’utente, si legge su Axios, questa prassi “va contro le linee guida della maggior parte delle banche che richiedono agli esseri umani di accedere ai propri conti“.

Da tempo l’intelligenza artificiale è ben posizionata nel mondo bancario, tra chatbot e agenti di assistenza. Diversi dirigenti hanno ammesso che in futuro la clientela richiederà sempre più questo tipo di integrazione, per cui, volenti o nolenti, tocca trovare un compromesso.

Eppure, allo stato attuale, il gioco non sembra valere molto la candela.

Banche in allerta: rischi e misure contro i bot

Per quanto l’IA indubbiamente sia una manna per le attività time-consuming, non lo è affatto per quanto riguarda la sicurezza. Un dirigente del settore ha riferito sempre ad Axios che è tuttora difficile “distinguere tra i vari agenti, e anche capire se uno è stato autorizzato da un utente o se ha ottenuto l’accesso al conto di un cliente agendo per conto proprio”.

Anche perché gran parte degli istituti non possiede ancora gli strumenti per verificare se l’attività sul conto gestita da un agente sia effettivamente guidata dall’utente.

D’altra parte, grazie alle ingenti risorse economiche e alla consolidata esperienza nella gestione di infrastrutture critiche, le banche si trovano nelle condizioni ideali per fronteggiare minacce e opportunità dell’intelligenza artificiale.

Infatti, spiega la testata, colossi come Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan e Wells Fargo si sono già attivati per arginare i rischi legati agli agenti autonomi, ad esempio concedendo esclusivamente un accesso di sola lettura, così gli agenti AI potranno solo consultare i dati finanziari, senza poter effettuare transazioni o modifiche.

Cosa puoi fare tu correntista contro le IA

Al momento, il fenomeno riguarda esclusivamente il mercato statunitense: se hai un conto corrente presso una banca italiana o europea, il problema al momento non si pone.

Però, mai dire mai. Vista la velocità con cui evolvono le tecnologie digitali, meglio non farsi trovare impreparati, e anzi valutare in anticipo le possibili contromisure.

Ad esempio, se vuoi evitare che un agente IA o un software non autorizzato nel proprio conto corrente, è bene che tu non condivida mai le credenziali: mai inserire password, codici OTP o PIN di accesso in app mobile, interfacce o estensioni del browser collegate direttamente all’intelligenza artificiale di turno.

Controlla inoltre i permessi concessi alle applicazioni e agli agenti installati sui tuoi dispositivi, e nega l’accesso a sezioni sensibili o a funzioni di scrittura e pagamento.

E quando colleghi un servizio digitale alle tue finanze, verifica che disponga solo di autorizzazioni circoscritte (come la sola visualizzazione), e revoca i permessi superflui.

Infine, attiva gli avvisi in tempo reale via SMS o tramite l’app della banca per ogni movimento o tentativo di accesso, così da intercettare immediatamente qualsiasi attività anomale.

È il momento di premunirsi: i sistemi oggi sono più facili da soverchiare, e non solo per via della potenza tecnologica delle IA, quando per le fragilità che si stanno scoprendo ogni giorno sulle stesse infrastrutture informatiche.