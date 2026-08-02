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Aveva un volto, un nome e un programma di lezioni già pronto: Sally, però, è rimasta in magazzino per una parentela aziendale decisamente controversa

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Un distretto pubblico di New York ha annullato l'introduzione di un robot insegnante dopo che sono emerse connessioni tra il produttore e aziende legate alle bambole per adulti.

Il robot da 57.590 dollari doveva intervenire in classi di coding e scienze, ma il distretto ha garantito che non avrebbe registrato audio o raccolto dati personali.

Realbotix ha riconosciuto di non avere prove che un umanoide migliori l'apprendimento, e il legame societario ha pesato più dell'innovazione tecnologica.

A settembre avrebbe dovuto sedersi in cattedra in un liceo pubblico dello stato di New York, con la pelle in silicone e i capelli castani, per spiegare agli studenti come funziona una scheda Arduino: il distretto scolastico aveva firmato l’assegno e le aveva già scelto un nome.

Sally, così l’avevano chiamata, sarebbe stata la prima insegnante robot in una scuola statale americana. Ma qualcosa non è andato come previsto, ed è rimasta in un magazzino di Las Vegas, ferma prima ancora del suo primo giorno di lezione.

Un progetto da 57mila dollari

Prima di andare al sodo, dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Per i suoi circa 1.400 studenti, il Salamanca City Central School District aveva approvato una spesa di 57.590 dollari per acquistare, appunto, un robot umanoide dotato di intelligenza artificiale da Realbotix, azienda con sede a Las Vegas.

La macchina era destinata alle classi di coding, robotica e scienze: sarebbe rimasta seduta, capace di muovere braccia e testa e di modificare l’espressione del volto, mentre una versione digitale sarebbe stata raggiungibile dai computer degli studenti.

A disegnarla era stato il consiglio studentesco: età apparente fra i 16 e i 24 anni, personalità solare e umile, conoscenza della storia locale. L’ipotesi di un robot ridotto alla sola testa è stata scartata dagli studenti stessi, che la trovavano inquietante.

Il nodo dei dati degli studenti

A metà luglio c’era stato il primo inghippo: il CEO di Realbotix, Andrew Kiguel, aveva descritto un meccanismo di riconoscimento per cui ogni studente si sarebbe presentato al robot con un codice identificativo, il sistema avrebbe recuperato i suoi dati di apprendimento e ripreso la conversazione del giorno prima.

A fine mese però il distretto ha diffuso una versione differente, assicurando che Sally non avrebbe raccolto informazioni personali, non avrebbe registrato audio o video e avrebbe operato su una rete chiusa.

Il vero problema: le parentele finanziarie e osé

Poi, è arrivato il vero problema, ovvero la storia dell’azienda produttrice: fino a poco più di un anno fa Realbotix si chiamava Tokens.com ed era attiva nel settore delle criptovalute, prima della riconversione verso i robot umanoidi.

C’è poi una società collegata, Intima LLC, che detiene una quota di RealDoll, marchio storico delle bambole per adulti oggi passato a una linea di modelli con intelligenza artificiale. Le due realtà hanno gestione, personale e stabilimenti separati, e sia il distretto sia l’azienda lo hanno ribadito.

Non è bastato: è stato deciso infatti che un robot costruito da un’azienda associata a quel settore non ha posto nelle aule. Colpisce il confronto con un caso simile passato quasi inosservato: nel 2024 una charter school di San Diego aveva introdotto due robot dotati di intelligenza artificiale acquistati dalla britannica Engineered Arts, spendendo mezzo milione di dollari.

La differenza sta nell’aspetto della macchina, nella catena societaria alle sue spalle e nel fatto che stavolta si trattava di una scuola pubblica. Resta un dettaglio che nessuno ha smentito: Realbotix ha riconosciuto di non disporre di prove empiriche che un robot umanoide in classe migliori l’apprendimento.