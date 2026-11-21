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Un cranio scoperto un secolo fa mette in dubbio la classificazione di alcuni nostri antichi parenti. Ecco perché il bambino di Taung è tornato al centro della ricerca.

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Il cranio del bambino di Taung, datato ad almeno 2,96 milioni di anni, è il riferimento più solido per Australopithecus africanus.

Differenze anatomiche tra fossili sudafricani suggeriscono che potrebbero appartenere a gruppi evolutivi distinti, ma servono ulteriori analisi.

Fasi climatiche umide e aride avrebbero isolato o riunito le popolazioni, influenzandone l’evoluzione nell’Africa meridionale.

Il cranio di un bambino vissuto circa 3 milioni di anni fa potrebbe cambiare ciò che sappiamo sulle origini umane. Si tratta del bambino di Taung, un fossile scoperto in Sudafrica oltre un secolo fa, oggi al centro di una ricerca secondo cui diversi reperti attribuiti alla specie Australopithecus africanus potrebbero appartenere a gruppi evolutivi differenti.

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica npj Palaeoecosystems, è stato coordinato da Gabriele Macho della Vrije Universiteit Brussel. Secondo i ricercatori, l’evoluzione degli ominini nell’Africa meridionale potrebbe essere stata influenzata da profondi cambiamenti ambientali, che avrebbero isolato alcune popolazioni per lunghi periodi, permettendo loro di seguire percorsi evolutivi diversi.

Perché il bambino di Taung mette in discussione l’Australopithecus africanus

Scoperto nel 1924, il bambino di Taung ebbe un ruolo decisivo nel riconoscimento delle origini africane dell’umanità. Il suo cranio divenne il fossile di riferimento per la definizione di Australopithecus africanus, una specie estinta appartenente alla nostra storia evolutiva.

Negli anni successivi, numerosi altri fossili rinvenuti in Sudafrica sono stati attribuiti alla stessa specie. Secondo gli autori dello studio, però, manca ancora una serie di criteri anatomici condivisi che permetta di riconoscerla con certezza. Il bambino di Taung sarebbe quindi l’unico esemplare attribuibile senza ambiguità ad A. africanus.

Per approfondire la questione, i ricercatori hanno analizzato lo sviluppo dei denti e la crescita del cranio, cercando di ricostruire quali caratteristiche avrebbe potuto avere il bambino una volta raggiunta l’età adulta. Il confronto con altri fossili classificati nella stessa specie ha fatto emergere alcune differenze anatomiche che non sembrano compatibili con le traiettorie di crescita ricostruite.

Da qui l’ipotesi che nella regione di Sterkfontein siano vissute più specie di ominini, contemporaneamente oppure in periodi differenti. Gli studiosi, per il momento, non identificano formalmente nuove specie e ritengono necessari ulteriori confronti per chiarire i rapporti evolutivi tra i reperti.

La ricerca ha permesso anche di rivalutare l’età del bambino di Taung. La datazione di un deposito calcareo formatosi sopra lo strato che conteneva il fossile indica un’età minima di circa 2,96 milioni di anni. Il cranio potrebbe quindi essere ancora più antico, poiché la stima è indiretta.

Come i cambiamenti climatici hanno influenzato l’evoluzione umana

Per comprendere l’origine di queste differenze, gli studiosi hanno esaminato anche le condizioni ambientali dell’Africa meridionale. Milioni di anni fa, l’alternanza tra periodi umidi e fasi più secche modificava l’estensione delle aree abitabili, influenzando la distribuzione delle popolazioni.

Durante le fasi più aride, alcuni gruppi potevano rimanere isolati e sviluppare caratteristiche differenti. Quando le condizioni ambientali tornavano favorevoli, le popolazioni avevano invece la possibilità di incontrarsi nuovamente, arrivando forse anche a incrociarsi. Si tratta di un’ipotesi proposta per spiegare le differenze tra i fossili, che richiederà ulteriori verifiche.

Anche il territorio in cui visse il bambino di Taung doveva essere molto diverso da quello attuale. L’analisi dei pollini fossili suggerisce un ambiente più umido e caratterizzato da una maggiore presenza di alberi. Tra i resti vegetali esaminati sono state riconosciute tracce di specie arboree che oggi crescono in zone situate centinaia di chilometri più a nordest.

Il numero effettivo di specie presenti in questa parte dell’albero evolutivo umano rimane ancora incerto. Il bambino di Taung continua a essere il principale punto di riferimento per Australopithecus africanus, mentre la classificazione degli altri fossili sudafricani richiederà analisi più approfondite.