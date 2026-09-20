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Un bambino ha "svuotato" il conto legato alla carta aziendale del padre per promuovere il suo canale dedicato a Minecraft e Roblox, accumulando una spesa esorbitante in inserzioni pubblicitarie.

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Un bambino di 9 anni ha promosso il canale dedicato a Minecraft e Roblox usando la carta aziendale del padre, accumulando 118mila dollari di spese pubblicitarie.

La campagna è degenerata rapidamente, con video trasformati in inserzioni viste da centinaia di migliaia di utenti e un conto finale finito sotto verifica.

La vicenda ha acceso il dibattito sulla sicurezza digitale in famiglia e sui rischi di account condivisi, carte salvate e controlli di spesa insufficienti.

Un bambino di 9 anni ha usato la carta di credito aziendale del padre per promuovere il proprio canale dedicato a Minecraft e Roblox, accumulando una spesa di 118mila dollari in inserzioni pubblicitarie.

Una campagna promozionale sfuggita ad ogni controllo

L’intento iniziale era del tutto innocuo: raggiungere qualche spettatore in più tra i tantissimi appassionati di videogiochi.

La situazione, però, è sfuggita di mano quando il giovane creatore del canale Mighty Mike Plays ha iniziato a spingere i propri contenuti tramite gli strumenti promozionali della piattaforma.

Avendo accesso al profilo Google del genitore, il piccolo si è ritrovato a gestire un budget imprevisto, legato direttamente al metodo di pagamento salvato per un acquisto occasionale da soli 20 dollari.

In poche settimane, intere sessioni di gioco della durata di oltre mezz’ora sono state trasformate in veri e propri annunci pubblicitari mostrati a centinaia di migliaia di utenti.

La svista ha portato a un conto complessivo che sfiora i 118mila dollari, addebitati sulla carta aziendale del padre prima che l’amministrazione della società o la banca sollevassero le prime verifiche sul conto.

I dubbi della Rete e le prove del pubblico

La vicenda è diventata immediatamente virale in seguito alla pubblicazione di un video esplicativo in cui il padre, visibilmente provato, annunciava la chiusura del canale.

Nel filmato, il genitore racconta con amarezza il momento in cui ha scoperto l’accaduto: “Oggi mi hanno chiamato in ufficio al lavoro. Sono entrato e ho trovato il responsabile aziendale e i colleghi della finanza con i portatili aperti per chiedermi spiegazioni su 118mila dollari spariti”.

Parte della community online ha espresso scetticismo sulla veridicità dell’accaduto, ipotizzando una mossa di marketing studiata a tavolino per ottenere visibilità o l’impiego di una voce generata da intelligenza artificiale.

Le testimonianze raccolte sul campo sembrano tuttavia confermare l’accaduto. Diversi utenti e creator affermati, infatti, hanno segnalato di essersi imbattuti in vere e proprie guide di gioco integrate completamente negli spazi pubblicitari prima dei video standard.

La presenza di questi annunci sproporzionati spiega l’anomalo picco di visualizzazioni registrato da filmati lunghi anche 34 minuti, pubblicati da un profilo registrato da pochissimo tempo e privo di una solida base di iscritti.

Sicurezza digitale e gestione dei conti in famiglia

Questo episodio riporta al centro del dibattito il tema della sicurezza digitale quando i dispositivi domestici vengono condivisi tra adulti e minori.

Salvando i dati finanziari all’interno di un account unico, il rischio di spese online fatte dai figli e non autorizzate aumenta considerevolmente, soprattutto quando si parla di piattaforme strutturate per semplificare gli acquisti in pochi clic.

La facilità con cui è possibile avviare una pubblicità su YouTube e Roblox dimostra quanto sia fondamentale separare gli accessi di lavoro da quelli dedicati allo svago familiare.

Senza un controllo sui limiti di spesa e senza una disconnessione sistematica delle carte di credito dai profili utilizzati dai più piccoli, l’accesso incontrollato alle piattaforme pubblicitarie rischia di trasformare un semplice passatempo in una disattenzione estremamente onerosa per le finanze di casa o dell’impresa.