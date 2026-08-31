Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Non solo hardware, i software sono sempre più importanti ed è, quindi, scegliere con attenzione le applicazioni a cui affidarsi per il Back to School

Il Back to School è ormai iniziato. Per tanti studenti, a tutti i livelli, c’è la necessità di organizzarsi in vista della ripresa delle attività didattiche.

Spesso, questo periodo è caratterizzato dall’acquisto di nuovi prodotti hardware, come notebook e tablet.

C’è, però, un aspetto da non sottovalutare: il software è molto importante e non può essere trascurato. Un computer senza le applicazioni giuste può complicare lo studio.

Ecco, quindi, quali software non possono mancare sul proprio device.

Pacchetto Office

Partiamo dalle basi: sul proprio computer, sul tablet e anche sullo smartphone è fondamentale avere un pacchetto Office completo. Le opzioni sono tante. Ci sono le soluzioni gratuite, come LibreOffice, e quelle a pagamento, come Microsoft 365 (ma le app Office di Microsoft sono gratuite in versione online). In alternativa, c’è la suite di Google, accessibile da browser, gratuitamente.

Gemini Notebook

Noto in precedenza come NotebookLM, Gemini Notebook è oggi uno strumento essenziale per tutti gli studenti, a qualsiasi livello. Si tratta di un assistente basato sull’IA che permette di generare riassunti, estrarre concetti chiave e creare guide di studio. Per utilizzarlo basta avere un account Google e accedere all’app web,

Chatbot AI

Oltre a Gemini Notebook, che ricopre un ruolo essenziale per lo studio, è utile avere su tutti i dispositivi un chatbot AI, anche con una web app, a cui rivolgersi per qualsiasi richiesta, minimizzando i tempi di attesa. Anche in questo caso, le opzioni sono tante.

Una VPN illimitata

Per chi studia connettendosi a Internet da una rete Wi-Fi pubblica, è fondamentale poter contare su una VPN illimitata che consente di criptare il traffico dati, garantendo una connessione sicura anche quando l’accesso alla rete avviene tramite un hotspot non privato.

Cloud storage

Per avere sempre a disposizione tutti i propri dati, i file e i materiali di studio, è fondamentale poter contare su un servizio cloud. Soluzioni come Google Drive o OneDrive vanno benissimo, ma il piano gratuito potrebbe non essere sufficiente. Con pochi euro al mese, però, è possibile passare a un piano con tanti Giga in più.

Messaggistica e videochiamata

Per gli studenti è utile avere sul proprio computer tutte le app di messaggistica e videochiamata, senza dover fare ricorso ogni volta allo smartphone. Servizi come WhatsApp, Google Meet e altri sono accessibili sia con app desktop che con web app (in base al servizio scelto). Prima di iniziare l’anno, quindi, è utile verificare di averli a disposizione.

App calendario e gestione attività

L’organizzazione è importante. Per questo motivo, è utile avere a propria disposizione, su smartphone, tablet e computer, applicazioni per il calendario e per la gestione di attività. Le opzioni sono tantissime e possono tornare molto utili.