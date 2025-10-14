Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Curiosa per natura, mi piace tenermi informata su ciò che accade intorno a me, dedicando tanto tempo alla lettura (meglio se su carta).

È già tempo di osservare nuovamente la congiunzione tra la Luna e Venere, uno spettacolo sempre molto affascinante: ecco quando e dove sarà visibile.

123RF

Il calendario astronomico del mese di ottobre si rivela ancora ricco di appuntamenti interessanti, che non mancheranno di attrarre l’attenzione dei più curiosi e appassionati di eventi celesti. Uno dei più attesi è senza dubbio il “bacio” tra la Luna e Venere, ovvero il momento in cui, poco prima dell’alba, il nostro satellite e il pianeta danzeranno vicinissimi sopra i nostri occhi. L’evento sarà visibile anche ad occhio nudo, quindi è un’occasione davvero da non perdere. Ecco quando sarà possibile ammirare lo spettacolo.

L’atteso incontro tra la Luna e Venere

Non si tratta di un evento raro (anzi, i più attenti ricorderanno di averlo visto appena un mese fa), ma è pur sempre molto affascinante: la congiunzione tra la Luna e Venere è un momento che in molti amano osservare nei cieli notturni, anche se questo richiede di alzarsi prima dell’alba. Si parla di congiunzione quando due pianeti – o più generalmente due corpi celesti – sono molto vicini rispetto ad un osservatore posto sulla Terra. La vicinanza può essere più o meno stretta, purché entrambi i corpi celesti si trovino nello stesso quadrante di cielo.

Il “bacio” tra la Luna e Venere non è difficile da vedere anche ad occhio nudo. Il pianeta, secondo in ordine di distanza dal Sole, è l’oggetto più luminoso a brillare nel nostro cielo notturno (se si eccettua proprio la Luna, che vediamo tutte le sere alzando gli occhi). Nonostante la sua magnitudine, tale da renderlo estremamente visibile, Venere può essere ammirato solamente poco dopo il tramonto e poco prima dell’alba. C’è dunque poco tempo per poterlo veder danzare accanto alla Luna, in uno spettacolo che i più curiosi attendono ogni volta con trepidazione.

Quando e dove vedere il “bacio” tra la Luna e Venere

Tutti pronti, dunque, per alzare gli occhi al cielo e ammirare la Luna a pochissima distanza da Venere. Quando potremo assistere all’affascinante congiunzione astrale? L’appuntamento è per la mattina di domenica 19 ottobre 2025, durante le primissime ore della giornata. Abbiamo già detto che il pianeta è infatti visibile solamente la sera e poco prima dell’alba, quindi bisognerà puntare la sveglia molto presto per poter godere dello spettacolo. Il momento migliore per riuscirci è attorno alle 6:00 del mattino, prima che il Sole inizi a sorgere “spegnendo” la luminosità di Venere.

Il pianeta sarà visibile all’interno della Costellazione della Vergine, che spicca nel nostro cielo per estensione (è la maggiore, subito dopo la Costellazione di Idra). Non è difficile riconoscerla, se si hanno alcune conoscenze di astronomia: è infatti annunciata dalla sua stella più brillante, Spica. Nelle ore che precedono l’alba del 19 ottobre, basterà alzare lo sguardo verso la Costellazione della Vergine per vedere la congiunzione. Venere apparirà subito dopo la piccola falce di Luna, che si troverà nella sua fase calante.

Non ci saranno problemi per chi vorrà vedere Venere ad occhio nudo, dal momento che risalterà nel cielo notturno con la sua luminosità. Un binocolo sarà tuttavia la scelta migliore per osservare la congiunzione astrale nei dettagli, godendo così di uno spettacolo unico. Il mese, infine, si concluderà con un altro evento da non perdere: si tratta della congiunzione tra Marte e Mercurio, visibile la sera di martedì 21 ottobre subito dopo il tramonto, nella Costellazione della Bilancia.