In Italia è stato avvistato uno squalo mako non distante dalla costa

Un avvistamento emozionante al largo della costa salentina: un giovane esemplare di squalo mako ha dato spettacolo.

Foto di Nicoletta Fersini

Nicoletta Fersini

Giornalista e Content Editor

Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Giovane esemplare di squalo mako avvistato in Salento 123RF

È uno dei predatori più veloci degli oceani ed è stato avvistato a poca distanza dalla costa italiana. Uno squalo mako è stato protagonista di un incontro particolare nel Salento, per l’esattezza a Porto Cesareo. Si tratta di un evento che evidenzia la ricchezza e la fragilità della biodiversità dei nostri mari, che dovrebbe spingerci a una maggiore conoscenza di queste creature e delle sfide per la loro sopravvivenza.

Uno squalo mako al largo di Porto Cesareo

L’incontro è avvenuto la sera di domenica 10 agosto, a cinque miglia dalla costa di Porto Cesareo, nel Salento. Durante una battuta di pesca di tonni, Francesco Baldieri e il padre Paolo si sono imbattuti in un giovane esemplare di squalo mako, lungo circa un metro.

“Uno squalo bellissimo, un essere stupendo – spiega Francesco Baldieri, istruttore e guida ambientale, a Repubblica – che si è spinto fin sotto il gommone, come se volesse giocare. Un bel segnale per il nostro mare perché significa che è molto pulito e ideale per la riproduzione (…). È stato un incontro veramente emozionante e lo squaletto non era per nulla spaventato”.

I due uomini hanno immortalato l’evento in un video che, in breve, ha fatto il giro dei social e non solo. Anche gli esperti hanno puntato l’attenzione sull’avvistamento. Una di questi è la dottoressa Diana D’Agata, veterinaria ed esperta di fauna marina, che ha confermato con il 99% di certezza che si trattava proprio di uno squalo mako, definendolo un “avvistamento raro e ben visibile” che ricorda la ricchezza della biodiversità marina. D’Agata ha anche precisato che, sebbene si tratti di una specie aggressiva, lo squalo mako “tendenzialmente non è interessato all’uomo come preda, ma può comunque essere pericoloso per i pescatori”.

Il presidente dello Sportello dei Diritti, Giovanni D’Agata, ha aggiunto che la presenza di questi pesci pelagici indica la buona salute dell’ecosistema marino ionico, attribuendola alla pulizia delle acque e a una catena alimentare abbondante che attira grandi predatori.

Perché si tratta di un evento così particolare

Lo squalo mako (Isurus oxyrinchus) è una specie prevalentemente pelagica che vive in acque aperte, lontano dalle coste. Perciò la sua comparsa a sole cinque miglia da Porto Cesareo è insolita. Si tratta di un grande predatore della famiglia dei Lamnidi, la stessa dello squalo bianco. Ha un corpo affusolato e idrodinamico, pinne pettorali corte e una pinna caudale a mezzaluna, caratteristiche che lo rendono incredibilmente veloce. Non a caso è considerato lo squalo più veloce al mondo: è in grado di raggiungere 90-100 chilometri orari e di cacciare pesci veloci come il pesce azzurro e i calamari, ma anche marlin e pesci spada.

Nel Mediterraneo ma anche a livello globale, la popolazione di squali mako è in forte declino, inserito nella Lista Rossa della Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), con una diminuzione di quasi il 99% negli ultimi due secoli nel solo bacino mediterraneo.

Non si tratta di un evento unico e, anzi, avvistamenti occasionali vicino alla costa si sono già verificati. Alcune teorie suggeriscono che a spingere questi predatori più vicino alla riva potrebbe essere la scarsità di cibo in mare aperto, o che la pesca sportiva con esche possa attrarli. Il Mar Ionio, con i suoi fondali profondi, offre un habitat adatto che può attirare grandi pesci pelagici, indicando una catena alimentare sana.

Lo squalo mako è una specie che lotta per la sopravvivenza. Una lotta legata principalmente all’attività umana: la maturità sessuale tardiva di questi esemplari (femmine tra 18-21 anni, maschi tra 7-9 anni) rende questo squalo vulnerabile alla pesca eccessiva, poiché molti vengono catturati prima di potersi riprodurre. Sono spesso catturati accidentalmente nella pesca commerciale (in particolare proprio quella del tonno) e venduti nonostante si tratti di una specie protetta. Sforzi di conservazione, come i divieti di pesca nell’Atlantico settentrionale, hanno dimostrato di poter ridurre la mortalità del mako, ma non si può considerare ancora del tutto fuori pericolo.

