Libero
SCIENZA

Il telescopio spaziale Hubble immortala una rara cometa interstellare

Il telescopio Hubble fotografa la cometa interstellare 3I/ATLAS: un raro oggetto cosmico che arriva da un altro sistema stellare

Pubblicato:

Foto di Caterina Damiano

Caterina Damiano

Giornalista

Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

La cometa interstellare avvistata da Hubble NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA), J. DePasquale (STScI)

Il telescopio spaziale Hubble ha da pochissimo catturato un’immagine affascinante: una cometa interstellare, un corpo celeste non nato nel nostro angolo di Universo, ma arrivato da molto, molto più lontano.

Questo astro è davvero un visitatore raro, misterioso, e soprattutto inafferrabile. Osservarlo non è semplice, capirlo ancora meno. Ma lo scatto di Hubble basta a riaccendere domande e ipotesi: abbiamo un’immagine sola, eppure capace di tenere insieme rigore scientifico e sorpresa.

Il nuovo scatto

Ma andiamo per ordine. All’inizio del mese di luglio, mentre si trovava a oltre 640 milioni di chilometri dal Sole, la cometa interstellare 3I/ATLAS è stata immortalata nel dettaglio grazie a una specifica osservazione spaziale, organizzata ad hoc.

Questa osservazione ha portato sia al già citato scatto che a un approfondito studio pubblicato su ArXiv. L’immagine ha però avuto il potere di viralizzarsi e fare rapidamente il giro del mondo scientifico (e non).

Diffusa dalla NASA e dall’Agenzia Spaziale Europea, la suggestiva fotografia è ufficialmente la più nitida mai ottenuta di una cometa proveniente da un altro sistema stellare.

La cosa più interessante è, però, ciò che ha scatenato: un susseguirsi e un incrociarsi di dati, ipotesi e simulazioni, che hanno alimentato la voglia di capire da dove venga davvero un oggetto spaziale così particolare.

Il fascino della cometa interstellare 3I/ATLAS

Particolare, sì, perché  3I/ATLAS è la terza cometa interstellare mai rilevata. Si stima che stia attraversando il nostro Sistema Solare a circa 210.000 chilometri orari, una velocità compatibile con un lungo viaggio iniziato miliardi di anni fa, ben oltre i confini del nostro.

La nuova immagine ha permesso di analizzare la sua struttura con maggiore precisione: gli scienziati stimano che il suo nucleo (il cuore solido di ghiaccio e roccia) abbia un diametro compreso tra 320 metri e 5,6 chilometri.

Non è però visibile direttamente, cosa che lascia spazio a più ipotesi: potrebbe essere estremamente piccolo, poco riflettente, o coperto da una nube di polveri che ne maschera i contorni.

Intorno al nucleo, però, si osserva chiaramente una coda: un getto di polveri in uscita dal lato illuminato dal Sole. La cometa sta perdendo materiale a un ritmo stimato in circa 2.000 chilogrammi al secondo, un tasso in linea con quello delle comete che orbitano stabilmente intorno al Sole quando si trovano a distanze simili.

Anche la lunghezza della coda e la sua direzione suggeriscono che il corpo risponda alle radiazioni solari in modo del tutto simile a quello delle comete “nostrane”. Un dettaglio che affascina, perché sottolinea quanto certi processi fisici siano universali, anche quando l’origine è lontanissima.

Sguardi nuovi e approfonditi

L’immagine scattata da Hubble è solo il primo passo. Altri strumenti, come il telescopio spaziale James Webb, sono pronti a raccogliere dati più precisi sulla composizione chimica della cometa.

Analizzare i gas espulsi e i materiali presenti nella chioma può rivelare se contiene molecole organiche, composti volatili o polveri diverse da quelle osservate nelle comete del nostro Sistema Solare.

Ogni dettaglio può aiutarci a capire se, nel caos iniziale di altri sistemi stellari, si siano formati corpi simili ai nostri, o se l’evoluzione chimica sia stata del tutto diversa.

Come dicevamo, l’arrivo di una cometa interstellare è sempre un evento raro, difficile da prevedere e da studiare. Ma ogni passaggio offre un’opportunità unica: quella di confrontare i materiali che compongono altri angoli della galassia con ciò che conosciamo sulla nostra origine.

Ti suggeriamo

Money

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963