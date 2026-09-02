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Avviatore Batteria Auto 8000A UTRAI, booster emergenza con compressore 150PSI, luce LED 1600 lumen e power bank 27000mAh è in sconto del 31%.

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Ritrovarsi con la batteria scarica in autostrada, durante un viaggio o la mattina prima del lavoro è uno degli imprevisti più fastidiosi per chi usa l’auto ogni giorno. In questi casi avere nel bagagliaio un dispositivo tuttofare che ti rimette subito in strada fa davvero la differenza: l’Avviatore Batteria Auto 8000A UTRAI oggi è proposto con uno sconto del 31%, abbinando avviatore di emergenza, compressore e power bank portatile.

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Questo dispositivo nasce per chi vuole una soluzione unica per emergenze su strada e attività all’aperto. Integra un booster di avviamento ad alta potenza adatto a tutti i veicoli a benzina da 12 V e ai diesel fino a 12 litri, una pompa d’aria fino a 150 PSI con manometro e stop automatico alla pressione impostata, oltre a una luminosa torcia LED da 1600 lumen con tre modalità (illuminazione continua, strobo e SOS) per gestire in sicurezza notturne, guasti e piccoli imprevisti. Grazie alla batteria interna da 27000mAh funziona anche come power bank ad alta capacità, con uscite USB e DC per ricaricare smartphone, tablet e piccoli dispositivi.

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In questo momento puoi portarti a casa l’Avviatore Batteria Auto 8000A UTRAI a solo 89,99€ grazie a uno sconto del 31% sul prezzo di listino. Considerando che un semplice avviatore spesso costa cifre simili, qui hai un dispositivo 6 in 1 che unisce booster per l’avviamento, compressore con tre unità di misura (PSI/BAR/KPA) e funzione di power bank, posizionandosi in modo molto competitivo rispetto ad altri prodotti della stessa categoria. L’acquisto è ideale per chi vuole un alleato sempre pronto nel bagagliaio per viaggi lunghi, campeggio, uso quotidiano o per chi possiede più veicoli.

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L’avviatore UTRAI con il compressore da 150PSI e la luce LED da 1600 lumen

Se temi di restare a piedi per una batteria scarica o un pneumatico sgonfio, questo avviatore punta a offrirti una soluzione completa e compatta da tenere sempre a bordo. Ecco in cosa si distingue nella pratica di tutti i giorni:

Multifunzione 6 in 1 : avviatore di emergenza, compressore, manometro, luce LED, power bank e alimentatore per piccoli dispositivi, così riduci al minimo gli accessori da portare con te in viaggio.

: avviatore di emergenza, compressore, manometro, luce LED, power bank e alimentatore per piccoli dispositivi, così riduci al minimo gli accessori da portare con te in viaggio. Booster fino a 8000A per veicoli a benzina e diesel : gestisce tutti i motori a benzina a 12 V e diesel fino a 12L, permettendoti di riavviare anche auto, SUV, camion leggeri, barche e tosaerba senza dover chiamare il soccorso.

: gestisce tutti i motori a benzina a 12 V e diesel fino a 12L, permettendoti di riavviare anche auto, SUV, camion leggeri, barche e tosaerba senza dover chiamare il soccorso. Compressore integrato da 150 PSI con spegnimento automatico : gonfia gomme di auto, moto, bici, veicoli elettrici e perfino letti o gommoni, fermandosi da solo alla pressione impostata per evitarti errori e sovrapressioni.

: gonfia gomme di auto, moto, bici, veicoli elettrici e perfino letti o gommoni, fermandosi da solo alla pressione impostata per evitarti errori e sovrapressioni. Luce LED da 1600 lumen a 3 modalità : garantisce illuminazione potente per lavorare al buio, segnali strobo per farti vedere in caso di guasto e modalità SOS per situazioni di emergenza su strada o in campeggio.

: garantisce illuminazione potente per lavorare al buio, segnali strobo per farti vedere in caso di guasto e modalità SOS per situazioni di emergenza su strada o in campeggio. Batteria da 27000mAh con ricarica rapida QC3.0 : ricarica velocemente smartphone, tablet e altri gadget via USB e DC, fungendo da vero power bank d’emergenza quando sei lontano da prese di corrente.

: ricarica velocemente smartphone, tablet e altri gadget via USB e DC, fungendo da vero power bank d’emergenza quando sei lontano da prese di corrente. Sistema di protezione intelligente a 10 livelli : terminali intelligenti con protezione da inversione di polarità, sovracorrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento, per un utilizzo più sicuro anche per chi non è esperto.

: terminali intelligenti con protezione da inversione di polarità, sovracorrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento, per un utilizzo più sicuro anche per chi non è esperto. Dotazione completa di accessori: in confezione trovi clip intelligenti, cavo Type‑C, adattatore accendisigari, aghi e ugelli per gonfiaggio e borsa per la conservazione, così hai tutto pronto all’uso appena aperta la scatola.

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FAQ Che tipi di veicoli può avviare l’Avviatore Batteria Auto 8000A UTRAI? È adatto a tutti i veicoli a benzina da 12 V e ai diesel fino a 12L, inclusi auto, SUV, camion leggeri, moto, barche e tosaerba. L’Avviatore UTRAI può gonfiare anche gomme e oggetti diversi dagli pneumatici? Sì, il compressore da 150 PSI gestisce pneumatici di auto, moto, veicoli elettrici, oltre a letti gonfiabili, piccole imbarcazioni, salvagenti e palloni. L’Avviatore Batteria Auto 8000A UTRAI funziona anche come power bank? Sì, con batteria da 27000mAh e porte USB e DC può ricaricare smartphone, tablet e altri piccoli dispositivi, anche in ricarica rapida QC3.0. Che sistemi di sicurezza integra l’Avviatore Batteria Auto 8000A UTRAI? Dispone di un sistema di protezione a 10 livelli contro inversione di polarità, sovracorrente, sovratensione, cortocircuito, sovraccarico e surriscaldamento.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.