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L’avviatore per auto TREKURE, oggi costa pochissimo: affare per tutti

L'Avviatore per la batteria dell'auto TREKURE con luce LED e power bank integrato oggi lo paghi quasi la metà con lo sconto del 47%.

3 min di lettura

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Redazione

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Avviatore batteria auto TREKURE con luce LED Amazon

Una batteria scarica può lasciare l’auto ferma proprio quando serve ripartire. L’avviatore batteria auto TREKURE è disponibile con uno sconto del 47%.

Questo dispositivo è pensato per l’avviamento di emergenza di veicoli a 12V e combina un booster con una luce LED magnetica e una funzione power bank. La corrente di picco dichiarata è di 8000A; il prodotto è indicato per motori a benzina fino a 9,0 litri e diesel fino a 6,5 litri. La luce offre quattro modalità, mentre la porta USB-A permette di alimentare dispositivi elettronici compatibili. Il formato da 0,4 kg ne facilita il trasporto.

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Avviatore batteria auto TREKURE in offerta con il 47% di sconto

Su Amazon l’avviatore batteria auto TREKURE costa 37,38 euro, con uno sconto indicato del 47%. È un dispositivo portatile che riunisce avviamento d’emergenza, illuminazione e ricarica USB, utile da tenere a bordo per affrontare un imprevisto. Le informazioni disponibili non specificano la possibilità di pagare a rate, la presenza di coupon, la scadenza della promozione, i vantaggi Prime o i tempi per il reso. Puoi consultare la offerta sull’avviatore TREKURE al 47% di sconto per verificare le condizioni aggiornate.

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L’avviatore per auto con la corrente di picco da 8000A e la luce LED da 2000 lumen

Per chi vuole essere preparato a una batteria scarica o a una sosta al buio, questo dispositivo concentra più funzioni in un formato trasportabile. Ecco cosa offre:

  • Corrente di picco da 8000A: è progettato per avviare veicoli a 12V, con compatibilità indicata per motori a benzina fino a 9,0L e diesel fino a 6,5L. Se la batteria è molto scarica, il morsetto intelligente consente di attivare la modalità di avviamento d’emergenza forzato.
  • Luce LED magnetica da 2000 lumen: si può fissare a una superficie metallica per lasciare le mani libere durante controlli o interventi. Le quattro modalità comprendono luce fissa, lampeggio, lampeggio rosso e SOS.
  • Funzione power bank: l’uscita USB-A da 5V/2,4A consente di ricaricare telefoni, auricolari, orologi elettronici e altri dispositivi compatibili. La porta USB-C serve invece a ricaricare l’avviatore.
  • Formato da 0,4 kg e dieci protezioni: il peso contenuto ne agevola il trasporto; le protezioni dichiarate includono quelle contro cortocircuiti, sovraccarico e inversione di polarità.

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FAQ

L’avviatore TREKURE è compatibile con la mia auto?

È progettato per veicoli a 12V; la compatibilità indicata arriva a motori a benzina da 9,0L e diesel da 6,5L.

Può avviare una batteria molto scarica?

È prevista una modalità di avviamento d’emergenza forzato, attivabile dal pulsante sul morsetto intelligente.

L’avviatore TREKURE può ricaricare uno smartphone?

Sì, la porta USB-A in uscita da 5V/2,4A consente di ricaricare telefoni e altri dispositivi compatibili.

Quali modalità ha la luce LED?

La luce magnetica da 2000 lumen offre luce fissa, lampeggio, lampeggio rosso e modalità SOS.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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