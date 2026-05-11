Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Le TIMU Cuffie Bluetooth arrivano con uno sconto del 73% e un ulteriore riduzione del 10% al check-out che le rende una scelta super conveniente per musica, chiamate e allenamenti. Offrono funzioni smart come la cancellazione del rumore, la custodia con schermo touch e un’autonomia davvero generosa, il tutto con un design leggero e pratico.

TIMU Cuffie Bluetooth

All’ascolto spiccano un audio pulito con bassi ben presenti e una voce nitida nelle chiamate. La connessione è stabile e rapida grazie al Bluetooth 5.4, i comandi touch risultano reattivi e lo schermo della custodia aiuta a tenere sotto controllo la carica in ogni momento. Sono comode da indossare a lungo, leggere e resistenti all’acqua: perfette tra ufficio, palestra e spostamenti.

TIMU Cuffie Bluetooth in offerta su Amazon: sconto del 73%

Occasione ghiotta per chi vuole spendere poco: lo sconto del 73% porta il prezzo a 29,99€, con in più un coupon 10% disponibile. In questo momento puoi portarti a casa le TIMU Cuffie Bluetooth a 29,99€ senza rinunciare a funzioni che di solito si vedono su modelli più costosi.

Il prezzo sotto i 30 euro rende questa proposta estremamente competitiva per la fascia economica, specialmente considerando le capacità di riduzione del rumore e l’autonomia estesa. Se cerchi un acquisto intelligente per tutti i giorni, è il momento giusto per cogliere l’occasione.

Le cuffie Bluetooth TIMU con la cancellazione attiva del rumore e l’autonomia di 50 ore

Il cuore della proposta è la cancellazione attiva del rumore (ANC) con supporto ENC, capace di limitare i disturbi esterni (fino a 45 dB) e di rendere la voce chiara per chi ti ascolta. C’è anche la Modalità Trasparente per restare consapevole dell’ambiente quando serve.

La qualità del suono è curata da un driver da 14,2 mm e da 5 preset di equalizzazione per adattare la resa a generi diversi. La connessione Bluetooth 5.4 assicura stabilità e bassa latenza, mentre la batteria raggiunge fino a 50 ore complessive con custodia.

La custodia integra un display touch che consente di gestire volume e riproduzione, passare tra ANC e trasparente, trovare un singolo auricolare e persino cambiare wallpaper. Il tutto in un design IPX7 leggero (circa 3,4 g per auricolare) e confortevole, ideale per sport e spostamenti quotidiani.

TIMU Cuffie Bluetooth

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui