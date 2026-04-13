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Occasione interessante per chi cerca auricolari true wireless compatti e completi: su Amazon i Philips TAT3509WT scendono di prezzo con uno sconto del 40%. Una proposta pensata per l’ascolto quotidiano, con un suono bilanciato e bassi presenti, una vestibilità comoda e stabile e controlli touch personalizzabili via app. La cancellazione del rumore aiuta ad isolarsi, mentre all’occorrenza si può favorire l’ascolto dell’ambiente. La connessione è affidabile e fluida anche con più dispositivi, e le chiamate risultano nitide grazie alla riduzione dei rumori di fondo.

La custodia è tascabile e facilita la ricarica quando non si usano gli auricolari; la protezione IPX4 li rende adatti anche a pioggia leggera e sudore. Un set di funzioni che, insieme alla praticità della modalità mono, rende questi in-ear particolarmente versatili tra musica, podcast, video e telefonate.

Philips TAT3509WT

Philips TAT3509WT in offerta su Amazon con sconto del 40%

I Philips TAT3509WT sono in offerta a 29,90€ con uno sconto del 40%. Se vuoi approfittarne, ecco il link diretto: Philips TAT3509WT in offerta su Amazon a 29,90€. Una cifra che rende questi true wireless particolarmente appetibili per chi desidera un mix di qualità sonora, funzioni smart e design discreto senza spendere troppo.

La promozione è attiva in questo momento: se stai cercando un paio di in-ear compatti con cancellazione del rumore e chiamate chiare, questa riduzione di prezzo è l’occasione giusta per portarli a casa a un valore molto vantaggioso.

Gli auricolari con cancellazione del rumore adattiva e resistenza IPX4

Il cuore dell’esperienza è la cancellazione del rumore adattiva, che si regola al volo per sopprimere i suoni esterni, inclusi i venti, migliorando musica e chiamate. Quando serve restare consapevoli di ciò che accade attorno, è possibile agevolare l’ascolto ambientale. Il tuning privilegia un suono naturale con bassi dinamici, ulteriormente personalizzabile tramite l’app Philips con equalizzazione e settaggi dei comandi.

Le chiamate risultano nitide grazie a un microfono dedicato e a un algoritmo di riduzione del rumore che limita i disturbi di fondo. La connettività è stabile e consente il collegamento di due dispositivi (iOS o Android) per passare in modo fluido da musica a podcast o video, senza interruzioni fastidiose.

Comodi e leggeri, gli auricolari sono pensati per restare fermi durante gli spostamenti. La custodia di ricarica tascabile protegge e alimenta gli in-ear quando non sono in uso, mentre la certificazione IPX4 li rende resistenti a spruzzi e sudore. C’è anche la pratica modalità mono, utile quando vuoi usare un solo auricolare mentre l’altro si ricarica.

Philips TAT3509WT

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