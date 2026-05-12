Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Sconto del 52% e prezzo crollato a meno di 25€ per gli auricolari true wireless con ANC e bassi dinamici. Offerta da non perdere, fai tuo il best buy.

Amazon

Piccoli, leggeri e con un occhio al portafogli: i Philips TAT3509GY sono in forte ribasso e oggi li trovi con uno sconto del 52%. Un’occasione perfetta per chi cerca auricolari true wireless pratici da usare tutti i giorni, con cancellazione del rumore e un suono pensato per l’ascolto on‑the‑go, senza complicazioni.

Philips TAT3509GY

Dalle esperienze d’uso emerge un quadro molto positivo: gli auricolari risultano comodi e stabili anche senza alette, con un audio bilanciato e bassi ben presenti personalizzabili via app Philips. I controlli touch sono ampiamente configurabili e includono anche la gestione del volume, mentre la modalità consapevolezza aiuta a percepire l’ambiente quando serve. Buone le chiamate, che risultano nitide con le giuste impostazioni, e nessun problema di latenza percepibile nella fruizione di musica e video.

Philips TAT3509GY in offerta: sconto del 52%, risparmi 26 euro

L’offerta mette i Philips TAT3509GY a 24,00€, con uno sconto del 52% che si traduce in un risparmio di 26 euro. Per chi vuole entrare nel mondo dei true wireless senza spendere troppo, è una proposta particolarmente allettante.

All’interno di una frase di senso compiuto, ti segnaliamo che il Philips TAT3509GY è disponibile con uno sconto del 52%, una riduzione che raramente si vede su modelli con queste funzioni. Se il prodotto ti interessa, conviene muoversi: le promozioni così incisive tendono a durare poco.

Gli auricolari Philips con la cancellazione del rumore adattiva e la resistenza IPX4

Il valore aggiunto di questi auricolari sta nella cancellazione del rumore adattiva, capace di attenuare i suoni esterni e gestire anche il vento in tempo reale, così puoi restare concentrato tra musica e chiamate. La custodia tascabile è pensata per accompagnarti ovunque, e la modalità mono consente di usare un solo auricolare mentre l’altro si ricarica.

Non manca la protezione dagli agenti esterni: la certificazione IPX4 rende gli auricolari resistenti a spruzzi e sudore, ideale per spostamenti quotidiani e brevi sessioni di allenamento. In chiamata, un microfono dedicato con algoritmo di riduzione del rumore aiuta a mantenere la voce chiara. La connettività è solida: il Bluetooth garantisce un collegamento stabile e permette di abbinare due dispositivi (iOS o Android) per passare da musica a podcast senza interruzioni.

Il profilo sonoro è naturale ma con bassi dinamici, ulteriormente ottimizzabili tramite equalizzazione nell’app. In più, i controlli touch sono ampiamente personalizzabili, così puoi adattare tap singolo, doppio e prolungato alle tue abitudini. Nel complesso, una soluzione completa e pratica per ascolti quotidiani e contenuti multimediali.

Philips TAT3509GY

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui