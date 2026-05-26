Soundcore, gli auricolari smart con AI in forte sconto su Amazon
Soundcore P31i di Anker, auricolari wireless con ANC adattiva, audio Hi-Res LDAC e traduzione AI in tempo reale ora in sconto del 59%.
L’offerta del momento su Amazon riguarda gli auricolari Soundcore P31i di Anker, un modello wireless ricco di funzioni smart pensato per chi cerca qualità audio e comodità a un prezzo accessibile. In questo periodo li trovi con uno sconto del 59% che rende questi earbuds una proposta particolarmente interessante nella fascia economica.
Questi auricolari puntano su una combinazione di tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza d’ascolto quotidiana: la cancellazione del rumore si adatta automaticamente all’ambiente per isolarti meglio, l’audio certificato Hi-Res con codec LDAC punta a un suono più definito, mentre la traduzione basata su intelligenza artificiale amplia l’uso anche in contesti internazionali. Completano il quadro un sistema di microfoni ottimizzato per la voce e un’autonomia pensata per coprire agevolmente più giornate di utilizzo.
Soundcore P31i di Anker in offerta su Amazon con sconto del 59%
Su Amazon gli auricolari Soundcore P31i di Anker sono proposti a un prezzo di 28,49€, reso possibile da uno sconto del 59% rispetto al listino. Si tratta di una cifra decisamente aggressiva per un prodotto con cancellazione del rumore adattiva, audio certificato Hi‑Res e funzioni avanzate di traduzione, qualità che di solito si trovano su modelli di fascia più alta.
Per chi sta valutando un nuovo paio di cuffie true wireless, il fatto che il Soundcore P31i di Anker sia disponibile con uno sconto del 59% rappresenta un’occasione concreta per passare a un modello più evoluto senza sforare il budget. A questo prezzo entra in competizione diretta con diversi auricolari entry‑level, ma con un corredo di funzioni decisamente più completo.
Gli auricolari Soundcore con la cancellazione adattiva del rumore e l’audio Hi-Res LDAC
Questi auricolari nascono per offrire un ascolto più immersivo grazie alla cancellazione adattiva del rumore, capace di ridurre i suoni esterni fino a 52 dB. Il sistema analizza in tempo reale ciò che accade intorno a te e seleziona il livello di soppressione più indicato, così da isolarti meglio sui mezzi pubblici, in ufficio o in altri contesti rumorosi.
Dal lato audio, il supporto al codec LDAC e la certificazione Hi‑Res puntano a una resa più dettagliata, con alti puliti e bassi corposi rispetto a quanto offrono i tradizionali codec Bluetooth. L’obiettivo è avvicinare l’esperienza a un ascolto di tipo Hi‑Fi, sfruttando al massimo i servizi di streaming compatibili e i file ad alta qualità.
Un’altra funzione chiave è la traduzione AI in tempo reale in oltre 100 lingue, pensata per chi viaggia spesso o lavora in contesti multilingua. La voce viene elaborata dall’intelligenza artificiale per restituire una traduzione rapida e accurata, mantenendo il flusso della conversazione il più naturale possibile.
Per le chiamate, i 6 microfoni integrati lavorano insieme a un algoritmo AI di riduzione del rumore che separa la tua voce dai suoni di fondo, così da mantenere i dialoghi chiari anche in strada o in ambienti affollati.
L’autonomia è un altro punto di forza: si arriva fino a 10 ore di riproduzione con una singola carica (50 ore totali con la custodia). Attivando la cancellazione del rumore si passa a circa 8 ore per ciclo, per un totale di 40 ore. Grazie alla ricarica rapida, bastano 10 minuti per ottenere circa 3,5 ore di ascolto, una soluzione comoda se hai bisogno di un boost veloce prima di uscire.
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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.