Sony WF-C510, gli auricolari economici a un prezzo incredibile
Da oggi trovi in promo questi auricolari economici di Sony e fai un super affare grazie allo sconto del 46%. Si collegano con qualsiasi smartphone.
Allenamenti, spostamenti in città, call al volo: avere auricolari wireless leggeri che non danno fastidio e suonano bene fa davvero la differenza nella giornata. In queste ore le Sony WF-C510 sono disponibili con uno sconto del 46%, una promo interessante se cerchi un paio di cuffiette true wireless affidabili senza spendere troppo.
Questi auricolari puntano su tre aspetti chiave: comodità estrema, audio curato e autonomia solida. Il peso piuma e il design compatto li rendono facili da indossare a lungo, mentre la tecnologia DSEE ottimizza le tracce per un ascolto più ricco e piacevole, indipendentemente dal genere musicale. La batteria consente di coprire intere giornate di utilizzo tra auricolari e custodia, e la ricarica rapida ti aiuta quando sei di corsa. Comoda anche la connessione multipoint, che ti permette di passare senza sforzo dallo smartphone al computer.
Sony WF-C510 in offerta su Amazon con sconto del 46%
In questo momento puoi portarti a casa le Sony WF-C510 a soli 32,37€, grazie a uno sconto del 46% sul prezzo di listino. Un prezzo aggressivo per un paio di auricolari true wireless firmati da un marchio storico dell’audio, ideali se cerchi un modello quotidiano per musica, video e chiamate senza puntare per forza alla fascia premium.
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Le cuffie Sony con il suono ottimizzato DSEE e la batteria da 22 ore
Se passi molte ore con gli auricolari alle orecchie, hai bisogno di un modello che sia leggero, stabile e con buona autonomia senza rinunciare a un suono piacevole. Qui le Sony WF-C510 giocano le loro carte migliori.
- Design compatto e peso di soli 4,6 g: ogni auricolare è leggerissimo e pensato per adattarsi bene all’orecchio, così puoi usarli a lungo, anche durante la corsa, riducendo al minimo il fastidio e il rischio che si muovano.
- Audio di alta qualità con tecnologia DSEE: l’elaborazione digitale migliora le tracce compresse, restituendo più dettagli e una resa più ricca, utile se ascolti spesso musica in streaming o podcast.
- Autonomia fino a 22 ore complessive (11 ore dagli auricolari + 11 ore dalla custodia): puoi affrontare giornate intere di ascolto tra lavoro, studio e tempo libero senza preoccuparti di ricaricare continuamente.
- Ricarica rapida: con soli 5 minuti di ricarica ottieni circa 1 ora di riproduzione, perfetta quando stai per uscire e ti accorgi che la batteria è bassa.
- Connessione multipoint Bluetooth: puoi collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente, ad esempio smartphone e PC, passando da una chiamata al telefono a una riunione su computer in modo fluido.
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FAQ
Sì, ogni auricolare pesa solo 4,6 g ed è progettato con un design compatto ed ergonomico per restare stabile e confortevole.
Offrono fino a 22 ore totali di ascolto: circa 11 ore dagli auricolari e altre 11 ore grazie alla custodia di ricarica.
Sì, grazie alla connessione multipoint puoi collegarle contemporaneamente a due dispositivi, come smartphone e PC.
Sì, con circa 5 minuti di ricarica ottieni fino a 1 ora di riproduzione, utile quando hai poco tempo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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