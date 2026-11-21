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Le cuffie wireless Galaxy Buds3 FE con cancellazione attiva del rumore sono in offerta con il 54% di sconto e costano meno della metà.

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Tra rumori ambientali e dispositivi da gestire, ascoltare musica o seguire contenuti con comodità non è sempre semplice. Gli auricolari Samsung Galaxy Buds3 FE sono disponibili con uno sconto del 54%.

La forma ergonomica è pensata per offrire una vestibilità sicura e un comfort adatto all’uso prolungato. Per l’ascolto, questi auricolari combinano un suono dinamico e bilanciato con bassi più profondi e dettagli equilibrati; la funzione Audio 360 aggiunge un effetto spaziale e immersivo. La cancellazione attiva del rumore aiuta a ridurre i disturbi ambientali, mentre i controlli touch permettono di gestire l’audio con gesti intuitivi.

Samsung Galaxy Buds3 FE a 69 euro con il 54% di sconto

Se vuoi ascoltare audio senza che i rumori intorno siano sempre al centro dell’attenzione, i Samsung Galaxy Buds3 FE offrono cancellazione attiva del rumore e comandi touch. Su Amazon sono proposti a 69,00 euro, con uno sconto del 54%. Il prezzo e la percentuale sono quelli indicati per questa offerta; non sono disponibili informazioni su eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi consultare la pagina dell’offerta per verificare i dettagli aggiornati e Samsung Galaxy Buds3 FE con il 54% di sconto.

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Gli auricolari Samsung con cancellazione attiva del rumore e Audio 360

Quando vuoi concentrarti sull’ascolto e rendere più semplice la gestione dell’audio, alcuni dettagli possono fare la differenza nell’uso quotidiano. Ecco cosa caratterizza questi auricolari:

Cancellazione attiva del rumore : contribuisce a ridurre i disturbi ambientali indesiderati, così puoi immergerti maggiormente nella musica o nei contenuti che stai ascoltando.

: contribuisce a ridurre i disturbi ambientali indesiderati, così puoi immergerti maggiormente nella musica o nei contenuti che stai ascoltando. Audio 360 : aggiunge una dimensione spaziale e immersiva all’ascolto, per un’esperienza che va oltre il suono bilanciato degli auricolari.

: aggiunge una dimensione spaziale e immersiva all’ascolto, per un’esperienza che va oltre il suono bilanciato degli auricolari. Suono dinamico, bassi profondi e dettagli equilibrati : la resa è pensata per dare più profondità alle note e mantenere un ascolto bilanciato.

: la resa è pensata per dare più profondità alle note e mantenere un ascolto bilanciato. Forma ergonomica e finitura opaca : la vestibilità sicura e il comfort sono progettati per l’uso prolungato; l’aspetto opaco contribuisce a un’estetica minimalista.

: la vestibilità sicura e il comfort sono progettati per l’uso prolungato; l’aspetto opaco contribuisce a un’estetica minimalista. Controlli touch intuitivi : puoi gestire l’audio con gesti fluidi, senza affidarti a comandi complicati.

: puoi gestire l’audio con gesti fluidi, senza affidarti a comandi complicati. Connessione Bluetooth e passaggio tra dispositivi Galaxy : gli auricolari consentono di connettere e sincronizzare i dispositivi Galaxy e di passare da un dispositivo all’altro.

: gli auricolari consentono di connettere e sincronizzare i dispositivi Galaxy e di passare da un dispositivo all’altro. Interazione con Gemini: la descrizione indica la possibilità di chiedere assistenza tramite i Galaxy Buds3 FE o uno smartwatch Galaxy, usando il comando vocale “Ehi Google".

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FAQ I Samsung Galaxy Buds3 FE hanno la cancellazione attiva del rumore? Sì, la descrizione indica la cancellazione attiva del rumore per ridurre i disturbi ambientali. I Galaxy Buds3 FE supportano l’Audio 360? Sì, la funzione Audio 360 offre un’esperienza audio spaziale e immersiva. Come si gestisce l’audio sugli auricolari Samsung Galaxy Buds3 FE? La gestione dell’audio avviene con controlli touch descritti come intuitivi. È possibile passare da un dispositivo Galaxy all’altro? La descrizione segnala connessione, sincronizzazione e passaggio tra dispositivi Galaxy.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.