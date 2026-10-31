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Samsung Galaxy Buds3 FE possono aiutarti a isolarti: ora sono disponibili con uno sconto del 53%.

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La forma ergonomica è pensata per offrire una vestibilità sicura e un comfort adatto all’uso prolungato. Il suono dinamico e bilanciato, con bassi più profondi, si accompagna all’Audio 360 per un ascolto spaziale e immersivo. La cancellazione attiva del rumore aiuta a ridurre i disturbi ambientali, mentre i controlli touch permettono di intervenire sull’audio con gesti intuitivi. Con i dispositivi Galaxy compatibili, inoltre, la connessione e il passaggio tra dispositivi sono descritti come rapidi e semplici.

Samsung Galaxy Buds3 FE in offerta: sconto del 53%

Se cerchi auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore, questa promozione porta il prezzo dei Samsung Galaxy Buds3 FE a 69,99 euro. Il prezzo e lo sconto indicati rendono l’offerta un’occasione da valutare per chi desidera provare l’Audio 360 e la gestione touch senza rinunciare alla comodità di auricolari progettati per un uso prolungato. Le informazioni disponibili non specificano una data di scadenza, il pagamento a rate, l’eventuale disponibilità di coupon, i benefici Prime o i tempi di reso: conviene verificare questi dettagli nella pagina Amazon prima di concludere l’ordine.

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Gli auricolari Samsung con cancellazione attiva del rumore e Audio 360

Per ascoltare contenuti con meno distrazioni e indossare gli auricolari a lungo, le caratteristiche dei Galaxy Buds3 FE puntano su comfort, controllo e un audio più coinvolgente:

Vestibilità ergonomica e finitura opaca : la forma è pensata per restare stabile e risultare confortevole nell’uso prolungato, mentre l’aspetto minimalista si abbina a un design sobrio.

: la forma è pensata per restare stabile e risultare confortevole nell’uso prolungato, mentre l’aspetto minimalista si abbina a un design sobrio. Suono bilanciato e Audio 360 : bassi più profondi e dettagli equilibrati danno maggiore presenza alla musica; l’audio spaziale offre un ascolto più immersivo.

: bassi più profondi e dettagli equilibrati danno maggiore presenza alla musica; l’audio spaziale offre un ascolto più immersivo. Cancellazione attiva del rumore : contribuisce a ridurre i suoni ambientali indesiderati, così puoi concentrarti più facilmente su ciò che stai ascoltando.

: contribuisce a ridurre i suoni ambientali indesiderati, così puoi concentrarti più facilmente su ciò che stai ascoltando. Controllo touch intuitivo : consente di gestire l’audio con gesti semplici, senza dover ricorrere ogni volta al dispositivo collegato.

: consente di gestire l’audio con gesti semplici, senza dover ricorrere ogni volta al dispositivo collegato. Connessione e cambio tra dispositivi Galaxy : la sincronizzazione rapida è pensata per passare da un dispositivo Galaxy all’altro con un ascolto senza interruzioni.

: la sincronizzazione rapida è pensata per passare da un dispositivo Galaxy all’altro con un ascolto senza interruzioni. Accesso a Gemini tramite comando vocale: puoi attivare l’assistente dicendo “Hey Google" per ricevere assistenza nei momenti più intensi della giornata.

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FAQ I Samsung Galaxy Buds3 FE hanno la cancellazione del rumore? Sì, includono la cancellazione attiva del rumore, che riduce i disturbi ambientali indesiderati. I Galaxy Buds3 FE sono adatti a un uso prolungato? La forma ergonomica è progettata per offrire una vestibilità sicura e comfort durante l’uso prolungato. Che cos’è l’Audio 360 dei Galaxy Buds3 FE? È una funzione che offre un’esperienza di ascolto audio spaziale e immersiva. Come si controlla l’audio sui Galaxy Buds3 FE? Puoi gestire l’audio con i controlli touch, descritti come intuitivi e basati su gesti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.