Libero
OFFERTE

Moto Buds Plus 2, il prezzo è sprofondato con lo sconto del 60%

Gli auricolari Moto Buds Plus 2 sono in offerta con il 60% di sconto e il prezzo è crollato. Microfoni con AI, 40 minuti di autonomia e qualità elevata del suono.

3 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

MOTO BUDS PLUS 2 Silhouette Amazon

Tra rumori di fondo e chiamate poco chiare, ascoltare musica o seguire una conversazione in movimento può diventare complicato. I MOTO BUDS PLUS 2 sono disponibili con uno sconto del 60%, per chi cerca auricolari compatti da usare tra playlist, podcast e chiamate.

La tecnologia Sound by Bose abbina driver dinamici da 11 mm e armature bilanciate per un audio ricco di dettagli. La cancellazione dinamica del rumore aiuta a filtrare i suoni circostanti, mentre sei microfoni supportano la riduzione del rumore durante le chiamate. La batteria offre fino a 9 ore di riproduzione, che arrivano a 40 ore considerando la custodia di ricarica. Il design compatto, confortevole e con protezione IP54 completa la dotazione.

Ricevi le offerte in anteprima su Telegram

MOTO BUDS PLUS 2 in offerta con il 60% di sconto

Per ascoltare musica e podcast o gestire le chiamate senza rinunciare alla praticità, i MOTO BUDS PLUS 2 sono proposti a 59,90 euro, con uno sconto del 60%. Il prezzo indicato è l’unico dato disponibile per valutare la promozione: non sono riportati elementi per confrontarlo con prodotti della stessa fascia o calcolare il risparmio in euro. Puoi acquistare i MOTO BUDS PLUS 2 a 59,90 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali pagamenti a rate, coupon, scadenza, benefici Prime o tempi per il reso.

Acquista ora in sconto

MOTO BUDS PLUS 2 SilhouetteAmazon

Acquista subito MOTO BUDS PLUS 2 in offerta

Gli auricolari con Dynamic ANC e fino a 40 ore di riproduzione

Se cerchi auricolari da usare in diverse situazioni quotidiane, questa dotazione punta a combinare ascolto, chiamate e autonomia in un formato compatto. Ecco cosa può offrire ciascuna caratteristica nell’uso pratico:

  • Sound by Bose, driver dinamici da 11 mm e armature bilanciate: la combinazione è pensata per restituire un audio ricco e dettagliato mentre ascolti playlist o podcast.
  • Dynamic ANC: la cancellazione dinamica del rumore filtra i suoni circostanti, per concentrarsi meglio sull’ascolto quando l’ambiente è rumoroso.
  • Sei microfoni, cancellazione del rumore ambientale e Crystal Talk AI: queste funzioni supportano la chiarezza della voce durante le chiamate e la riduzione dei rumori di fondo.
  • Fino a 9 ore di riproduzione e 40 ore con la custodia: la dotazione permette di prolungare l’ascolto senza dipendere da una ricarica immediata.
  • Connessione tra dispositivi e condivisione dell’audio: le funzioni smart consentono di passare da un dispositivo all’altro e di condividere l’ascolto con un’altra persona.
  • Design compatto, confortevole e protezione IP54: il formato è pensato per accompagnare musica, podcast e chiamate anche fuori casa.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

  • Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
  • Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dell’offerta lampo sui MOTO BUDS PLUS 2: sconto del 60%, fino a esaurimento scorte.

FAQ

Quanto dura la batteria dei MOTO BUDS PLUS 2?

Offrono fino a 9 ore di riproduzione e fino a 40 ore complessive con la custodia di ricarica.

I MOTO BUDS PLUS 2 hanno la cancellazione del rumore?

Sì, integrano la cancellazione dinamica del rumore e sei microfoni con funzioni per ridurre i rumori durante le chiamate.

I MOTO BUDS PLUS 2 sono resistenti all’acqua?

Il design è indicato come idrorepellente con protezione IP54.

È possibile collegare i MOTO BUDS PLUS 2 a più dispositivi?

Sono indicate funzioni smart per passare da un dispositivo all’altro e condividere l’audio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

TA.SK

Ti potrebbero interessare

So. Co. Ecologica

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963