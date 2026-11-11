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Gli auricolari Moto Buds Plus 2 sono in offerta con il 60% di sconto e il prezzo è crollato. Microfoni con AI, 40 minuti di autonomia e qualità elevata del suono.

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Tra rumori di fondo e chiamate poco chiare, ascoltare musica o seguire una conversazione in movimento può diventare complicato. I MOTO BUDS PLUS 2 sono disponibili con uno sconto del 60%, per chi cerca auricolari compatti da usare tra playlist, podcast e chiamate.

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La tecnologia Sound by Bose abbina driver dinamici da 11 mm e armature bilanciate per un audio ricco di dettagli. La cancellazione dinamica del rumore aiuta a filtrare i suoni circostanti, mentre sei microfoni supportano la riduzione del rumore durante le chiamate. La batteria offre fino a 9 ore di riproduzione, che arrivano a 40 ore considerando la custodia di ricarica. Il design compatto, confortevole e con protezione IP54 completa la dotazione.

MOTO BUDS PLUS 2 in offerta con il 60% di sconto

Per ascoltare musica e podcast o gestire le chiamate senza rinunciare alla praticità, i MOTO BUDS PLUS 2 sono proposti a 59,90 euro, con uno sconto del 60%. Il prezzo indicato è l’unico dato disponibile per valutare la promozione: non sono riportati elementi per confrontarlo con prodotti della stessa fascia o calcolare il risparmio in euro. Puoi acquistare i MOTO BUDS PLUS 2 a 59,90 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali pagamenti a rate, coupon, scadenza, benefici Prime o tempi per il reso.

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Gli auricolari con Dynamic ANC e fino a 40 ore di riproduzione

Se cerchi auricolari da usare in diverse situazioni quotidiane, questa dotazione punta a combinare ascolto, chiamate e autonomia in un formato compatto. Ecco cosa può offrire ciascuna caratteristica nell’uso pratico:

Sound by Bose, driver dinamici da 11 mm e armature bilanciate : la combinazione è pensata per restituire un audio ricco e dettagliato mentre ascolti playlist o podcast.

: la combinazione è pensata per restituire un audio ricco e dettagliato mentre ascolti playlist o podcast. Dynamic ANC : la cancellazione dinamica del rumore filtra i suoni circostanti, per concentrarsi meglio sull’ascolto quando l’ambiente è rumoroso.

: la cancellazione dinamica del rumore filtra i suoni circostanti, per concentrarsi meglio sull’ascolto quando l’ambiente è rumoroso. Sei microfoni, cancellazione del rumore ambientale e Crystal Talk AI : queste funzioni supportano la chiarezza della voce durante le chiamate e la riduzione dei rumori di fondo.

: queste funzioni supportano la chiarezza della voce durante le chiamate e la riduzione dei rumori di fondo. Fino a 9 ore di riproduzione e 40 ore con la custodia : la dotazione permette di prolungare l’ascolto senza dipendere da una ricarica immediata.

: la dotazione permette di prolungare l’ascolto senza dipendere da una ricarica immediata. Connessione tra dispositivi e condivisione dell’audio : le funzioni smart consentono di passare da un dispositivo all’altro e di condividere l’ascolto con un’altra persona.

: le funzioni smart consentono di passare da un dispositivo all’altro e di condividere l’ascolto con un’altra persona. Design compatto, confortevole e protezione IP54: il formato è pensato per accompagnare musica, podcast e chiamate anche fuori casa.

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FAQ Quanto dura la batteria dei MOTO BUDS PLUS 2? Offrono fino a 9 ore di riproduzione e fino a 40 ore complessive con la custodia di ricarica. I MOTO BUDS PLUS 2 hanno la cancellazione del rumore? Sì, integrano la cancellazione dinamica del rumore e sei microfoni con funzioni per ridurre i rumori durante le chiamate. I MOTO BUDS PLUS 2 sono resistenti all’acqua? Il design è indicato come idrorepellente con protezione IP54. È possibile collegare i MOTO BUDS PLUS 2 a più dispositivi? Sono indicate funzioni smart per passare da un dispositivo all’altro e condividere l’audio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.