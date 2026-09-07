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JBL Wave Buds 2, auricolari wireless in-ear con suono Pure Bass, cancellazione del rumore, resistenza ad acqua e polvere e autonomia fino a 40 ore al 43% di sconto.

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Rumore di fondo in ufficio, mezzi pubblici affollati, chiamate che si sentono male: quando ti muovi tutto il giorno, avere audio pulito diventa essenziale. Oggi le JBL Wave Buds 2 sono proposte con uno sconto del 43%, portando degli auricolari wireless completi in una fascia di prezzo davvero accessibile.

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Questi auricolari in-ear puntano tutto sull’esperienza quotidiana: il suono JBL Pure Bass è pensato per dare energia a musica e podcast, mentre la cancellazione attiva del rumore aiuta a isolarti dai suoni indesiderati. La modalità Smart Ambient ti permette invece di restare consapevole di ciò che accade intorno a te quando serve, e la combinazione di quattro microfoni lavora per mantenere la voce chiara anche in ambienti affollati.

JBL Wave Buds 2 in offerta su Amazon: sconto del 43% sugli auricolari wireless

Le JBL Wave Buds 2 si posizionano tra gli auricolari wireless più interessanti della loro fascia grazie all’equilibrio tra funzioni smart e prezzo. Con lo sconto del 43%, il prezzo scende a circa 39,90€, rendendole particolarmente competitive rispetto a molti modelli entry-level privi di cancellazione del rumore o di certificazione contro acqua e polvere. In pratica, con una spesa contenuta ti porti a casa auricolari completi di ANC, modalità ambientale e connessione multipoint.

Non mancano infatti soluzioni pratiche da prodotto di fascia superiore: la batteria arriva fino a 10 ore di ascolto con una singola carica, a cui si sommano altre 30 ore tramite la custodia, per un totale di 40 ore complessive. La ricarica rapida via USB-C ti regala circa 3 ore di autonomia con soli 10 minuti alla presa, utile quando stai per uscire e hai dimenticato di ricaricarle. Inoltre, grazie alla resistenza ad acqua e polvere IP54 degli auricolari e alla protezione IPX2 della custodia, sono adatte anche per l’uso sotto la pioggia o durante allenamenti leggeri all’aperto.

Per chi alterna laptop, smartphone e tablet durante la giornata, la Connessione Multipoint con Fast Pair e Microsoft Swift Pair semplifica il passaggio da un dispositivo all’altro senza dover rifare l’abbinamento ogni volta. In questo modo puoi ascoltare musica dal tablet e rispondere al volo alle chiamate sul telefono, mantenendo sempre tutto sotto controllo.

Se cerchi un paio di auricolari completi a un prezzo contenuto, grazie alla promozione in corso le JBL Wave Buds 2 sono disponibili con uno sconto del 43%, offrendo un rapporto qualità/prezzo particolarmente interessante.

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Gli auricolari JBL con la cancellazione del rumore e la batteria fino a 40 ore

Se passi molte ore tra chiamate, musica e video, hai bisogno di auricolari che isolino dai rumori, durino a lungo e resistano all’uso quotidiano senza complicazioni.

Suono JBL Pure Bass con cancellazione attiva del rumore : l’audio è più pieno e coinvolgente, mentre l’ANC aiuta a ridurre il rumore di fondo in treno, in ufficio o in viaggio, così ti concentri meglio su ciò che stai ascoltando.

: l’audio è più pieno e coinvolgente, mentre l’ANC aiuta a ridurre il rumore di fondo in treno, in ufficio o in viaggio, così ti concentri meglio su ciò che stai ascoltando. Modalità Smart Ambient : ti permette di percepire i suoni importanti dell’ambiente, ad esempio annunci in stazione o traffico, senza dover togliere gli auricolari, aumentando comfort e sicurezza.

: ti permette di percepire i suoni importanti dell’ambiente, ad esempio annunci in stazione o traffico, senza dover togliere gli auricolari, aumentando comfort e sicurezza. Quattro microfoni integrati : grazie ai due microfoni su ogni auricolare, la voce arriva più chiara a chi ti ascolta e il rumore ambientale viene ridotto, utile per riunioni e chiamate in luoghi affollati.

: grazie ai due microfoni su ogni auricolare, la voce arriva più chiara a chi ti ascolta e il rumore ambientale viene ridotto, utile per riunioni e chiamate in luoghi affollati. Autonomia fino a 10+30 ore con ricarica rapida : puoi usarle per tutta la giornata tra pausa pranzo, allenamento e rientro a casa, e con 10 minuti di ricarica ottieni circa 3 ore di ascolto aggiuntive.

: puoi usarle per tutta la giornata tra pausa pranzo, allenamento e rientro a casa, e con 10 minuti di ricarica ottieni circa 3 ore di ascolto aggiuntive. Resistenza IP54 per auricolari e IPX2 per custodia : non temi qualche goccia di pioggia, sudore o polvere, quindi sono adatte sia per l’uso in città sia per piccoli allenamenti all’aperto.

: non temi qualche goccia di pioggia, sudore o polvere, quindi sono adatte sia per l’uso in città sia per piccoli allenamenti all’aperto. Connessione Multipoint con Fast Pair e Microsoft Swift Pair: passi rapidamente da smartphone a tablet o PC senza disconnettere e riconnettere ogni volta, rendendo più fluido il lavoro e l’intrattenimento.

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FAQ Le JBL Wave Buds 2 sono resistenti a pioggia e sudore? Sì, gli auricolari hanno certificazione IP54 e la custodia IPX2, quindi resistono a schizzi, pioggia leggera e sudore. Quanta autonomia offrono le JBL Wave Buds 2 con la custodia? Gli auricolari offrono fino a 10 ore di ascolto più altre 30 ore tramite la custodia, per un totale di circa 40 ore. Le JBL Wave Buds 2 hanno la cancellazione attiva del rumore? Sì, integrano cancellazione attiva del rumore per ridurre i suoni indesiderati e una modalità Smart Ambient per sentire l’ambiente. Posso collegare le JBL Wave Buds 2 a più dispositivi insieme? Sì, supportano la Connessione Multipoint con Fast Pair e Microsoft Swift Pair per passare rapidamente tra dispositivi Bluetooth.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.