Auricolari Bluetooth JBL a metà prezzo su Amazon: è un'offerta irripetibile
Gli auricolari Bluetooth JBL Wave Beam sono in offerta su Amazon e sono ora disponibili a metà prezzo diventando un vero e proprio best buy
- Offerta Amazon: le cuffie true wireless JBL Wave Beam sono in promozione a 41 euro (sconto del 49% sul prezzo di listino di 79,99 euro), disponibili in diverse colorazioni e solo per un periodo limitato.
- Caratteristiche principali: supporto Bluetooth, tecnologie Deep Bass Sound, Smart Ambient e Voice Aware, autonomia fino a 24 ore con custodia, e certificazione IP54/IPX2 per resistenza a polvere e spruzzi.
Per acquistare un nuovo paio di cuffie true wireless con un prezzo accessibile e un comparto tecnico di qualità è ora possibile puntare sulle JBL Wave Beam.
Sfruttando la promozione in corso su Amazon, infatti, il modello di auricolari di JBL è ora disponibile con un prezzo ridotto a 41 euro, beneficiando di uno sconto del 49% rispetto al prezzo di listino (79,99 euro).
Si tratta di un’occasione ottima per poter mettere le mani su un paio di auricolari di qualità in una fascia di prezzo in cui, fin troppo spesso, si ha a che fare con prodotti economici.
Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto e poi aggiungere le JBL Wave Beam al carrello. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune colorazioni degli auricolari del brand.
JBL Wave Beam, Auricolari Wireless In-Ear Bluetooth, Waterproof IP54 e Antipolvere IPX2, Deep Bass Sound, Tecnologia Smart Ambient e Voice Aware, Fino a 32 h di Autonomia, Bianco
JBL Wave Beam, la scheda tecnica
Le JBL Wave Beam sono ottime cuffie true wireless con supporto Bluetooth e con la possibilità di sfruttare tecnologie come Deep Bass Sound, Smart Ambient e Voice Aware per garantire un’esperienza d’uso completa, in tutti i contesti di utilizzo.
Gli auricolari rappresentano, quindi, la soluzione ideale per l’ascolto di musica ma anche per le chiamate, con la possibilità di offrire un suono chiaro e senza interferenze. Da segnalare anche la certificazione IP54 per gli auricolari e IPX2 per la custodia.
Un altro punto di forza delle JBL Wave Beam è rappresentato dall’autonomia. Le cuffie true wireless di JBL, infatti, possono garantire fino a 8 ore di utilizzo con una carica della batteria e fino a 24 ore considerando anche la carica aggiuntiva fornita dalla custodia.
Per rapporto qualità/prezzo, le JBL Wave Beam rappresentano oggi una delle opzioni più interessanti sul mercato, grazie soprattutto a un’offerta da cogliere al volo.
JBL Wave Beam: l’offerta di Amazon
Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le JBL Wave Beam con un prezzo ridotto a 41 euro e con la possibilità di scegliere tra alcune colorazioni per puntare sul modello preferito.
L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo e può essere sfruttata raggiungendo lo store di Amazon tramite il banner riportato qui di sotto. Si tratta di un’occasione ottima per acquistare cuffie true wireless economiche ma di buona qualità.
