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JBL Live Flex, auricolari wireless open-ear con cancellazione adattiva del rumore, audio spaziale e fino a 40 ore di autonomia sono in sconto del 58%.

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Lavori, studi o viaggi spesso in ambienti rumorosi e fai fatica a concentrarti o a seguire le call? Con un paio di buoni auricolari riesci a ritagliarti la tua bolla sonora senza rinunciare alla comodità. In questo momento le JBL Live Flex sono disponibili con uno sconto del 58% che le rende particolarmente interessanti per chi cerca auricolari versatili da usare tutto il giorno.

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Queste auricolari wireless Bluetooth puntano su un design open-ear comodo pensato per l’uso prolungato, abbinato a una cancellazione adattiva del rumore che ti aiuta a isolarti quando serve. L’attenzione è tutta sulla qualità dell’audio, con suono spaziale e bassi profondi pensati per musica, film e chiamate. La combinazione di lunga autonomia, resistenza a polvere e schizzi e la presenza di sei microfoni le rende una scelta adatta sia alla vita in ufficio sia agli spostamenti quotidiani.

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Le JBL Live Flex scendono a 62,99€ grazie a uno sconto del 58% rispetto al prezzo di listino, una cifra decisamente competitiva per un paio di auricolari true wireless con cancellazione del rumore e funzioni avanzate. Nella stessa fascia di prezzo è difficile trovare modelli con autonomia così estesa e funzioni di audio spaziale. Se stai valutando un nuovo paio di cuffie per lavoro, studio o intrattenimento, il fatto che le JBL Live Flex siano disponibili con uno sconto del 58% rende questa promo particolarmente allettante, soprattutto se cerchi un prodotto di brand noto. Se ti interessano rate o altre formule di pagamento, puoi verificare le opzioni direttamente nella pagina dell’offerta.

Le cuffie JBL con la cancellazione adattiva del rumore e l’autonomia fino a 40 ore

Per chi vuole migliorare l’ascolto quotidiano senza spendere cifre esagerate, queste cuffie puntano su alcune funzioni chiave che fanno la differenza nella vita di tutti i giorni.

Cancellazione adattiva del rumore : ti aiuta a ridurre i suoni dell’ambiente circostante, così puoi concentrarti meglio in ufficio, seguire le lezioni online o goderti musica e serie TV anche in luoghi affollati.

: ti aiuta a ridurre i suoni dell’ambiente circostante, così puoi concentrarti meglio in ufficio, seguire le lezioni online o goderti musica e serie TV anche in luoghi affollati. JBL Spatial Sound e driver da 12 mm : l’audio spaziale abbinato ai driver al neodimio offre un suono più avvolgente e dettagliato, ideale per film, gaming leggero e playlist in cui vuoi percepire chiaramente strumenti e voci.

: l’audio spaziale abbinato ai driver al neodimio offre un suono più avvolgente e dettagliato, ideale per film, gaming leggero e playlist in cui vuoi percepire chiaramente strumenti e voci. Personi-Fi 2.0 : la tecnologia che adatta la resa sonora al tuo profilo di ascolto ti permette di ottenere un audio più personalizzato, così le tracce suonano come preferisci senza dover smanettare troppo con l’equalizzatore.

: la tecnologia che adatta la resa sonora al tuo profilo di ascolto ti permette di ottenere un audio più personalizzato, così le tracce suonano come preferisci senza dover smanettare troppo con l’equalizzatore. Fino a 40 ore di autonomia : hai fino a 8 ore di ascolto con un’unica carica più altre 24 ore grazie alla custodia, per coprire tranquillamente più giorni di utilizzo tra lavoro, palestra e spostamenti senza ansia da batteria.

: hai fino a 8 ore di ascolto con un’unica carica più altre 24 ore grazie alla custodia, per coprire tranquillamente più giorni di utilizzo tra lavoro, palestra e spostamenti senza ansia da batteria. Ricarica rapida wireless compatibile Qi : bastano 15 minuti per ottenere fino a 4 ore extra, una comodità enorme quando ti accorgi all’ultimo di avere le cuffie scariche prima di uscire.

: bastano 15 minuti per ottenere fino a 4 ore extra, una comodità enorme quando ti accorgi all’ultimo di avere le cuffie scariche prima di uscire. Resistenza ad acqua e polvere IP54 : le puoi usare sotto la pioggia leggera o durante le uscite all’aperto senza preoccuparti troppo di sudore o polvere, rendendole adatte anche all’allenamento.

: le puoi usare sotto la pioggia leggera o durante le uscite all’aperto senza preoccuparti troppo di sudore o polvere, rendendole adatte anche all’allenamento. Sei microfoni e controlli vocali/tattili: le chiamate risultano più chiare e puoi gestire musica e assistente vocale direttamente dalle cuffie, utile quando hai le mani occupate o il telefono in tasca.

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JBL Live Flex, approfitta subito di questa offerta lampo al 58% di sconto prima che vadano esaurite.

FAQ Le JBL Live Flex sono impermeabili per lo sport e l’uso all’aperto? Sì, hanno certificazione IP54 che le rende resistenti a schizzi d’acqua, sudore e polvere. Quanta autonomia offrono le JBL Live Flex con la custodia? Arrivano fino a circa 40 ore totali: 8 ore con gli auricolari e altre 24 ore con la custodia. Le JBL Live Flex hanno la cancellazione del rumore attiva? Sì, integrano una cancellazione adattiva del rumore pensata per ridurre i suoni ambientali. Le JBL Live Flex supportano la ricarica rapida? Sì, con ricarica wireless compatibile Qi ottieni circa 4 ore di ascolto con 15 minuti di carica.