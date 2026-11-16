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Google Pixel Buds 2a, cuffie Bluetooth top a un prezzo speciale

Gli auricolari wireless Google Pixel Buds 2a con cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza e audio immersivo in offerta a un prezzo incredibile.

3 min di lettura

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Redazione

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Google Pixel Buds 2a rosso lampone Amazon

Tra rumori di fondo e chiamate disturbate, ascoltare musica o parlare in movimento non è sempre semplice. I Google Pixel Buds 2a sono ora disponibili con uno sconto del 34%, con cancellazione attiva del rumore e modalità Trasparenza per scegliere cosa ascoltare.

Questi auricolari wireless sono pensati per accompagnare gli spostamenti e gli allenamenti: lo stabilizzatore girevole aiuta a mantenerli saldi, mentre la vestibilità leggera è progettata per offrire comfort. I driver da 11 mm puntano a un audio dinamico e l’equalizzatore a 5 bande permette di personalizzare i livelli. La custodia di ricarica porta l’autonomia di ascolto fino a 20 ore, secondo le informazioni disponibili.

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Google Pixel Buds 2a in offerta: sconto del 34% sugli auricolari wireless

Per chi cerca auricolari versatili per ascoltare musica e gestire le chiamate, i Google Pixel Buds 2a sono proposti a 99,00 euro, con uno sconto del 34%. La cancellazione attiva del rumore Silent Seal 1.5 attenua i suoni esterni, mentre la modalità Trasparenza lascia percepire quelli dell’ambiente circostante. La scheda dell’offerta indica il prezzo e lo sconto; non riporta informazioni su pagamento rateale, coupon, scadenza, vantaggi Prime o tempi per il reso.

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Gli auricolari Google con la cancellazione attiva del rumore e i driver da 11 mm

Se vuoi isolarti dai rumori durante gli spostamenti, ma restare consapevole di ciò che succede intorno, le diverse funzioni audio di questi auricolari offrono opzioni adatte a situazioni diverse:

  • Cancellazione attiva del rumore Silent Seal 1.5: attenua i rumori esterni per concentrarti sull’ascolto.
  • Modalità Trasparenza: fa sentire i suoni dell’ambiente circostante quando vuoi mantenere il contatto con ciò che ti circonda.
  • Driver da 11 mm ed equalizzatore a 5 bande: puntano a un audio nitido e dinamico, con livelli personalizzabili.
  • Stabilizzatore girevole e vestibilità leggera: permette di regolare l’aderenza per allenamenti, spostamenti o un uso più rilassato.
  • Autonomia fino a 7 ore con cancellazione attiva: la custodia di ricarica porta l’ascolto fino a 20 ore; una ricarica di 5 minuti offre fino a un’ora di ascolto.
  • Chiamata Nitida e resistenza IP54: la riduzione del rumore di fondo aiuta nelle conversazioni e la protezione da sudore e schizzi è indicata per l’attività quotidiana.

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Approfitta ora dello sconto del 34% sui Google Pixel Buds 2a finché l’offerta è disponibile.

FAQ

Quanto dura la batteria dei Google Pixel Buds 2a?

Fino a 7 ore di ascolto con cancellazione attiva del rumore e fino a 20 ore con la custodia di ricarica.

I Google Pixel Buds 2a sono adatti per gli allenamenti?

Lo stabilizzatore girevole aiuta a tenerli saldi; la resistenza IP54 è indicata contro sudore e schizzi.

I Google Pixel Buds 2a hanno la cancellazione del rumore?

Sì, integrano la cancellazione attiva del rumore Silent Seal 1.5 e una modalità Trasparenza.

Quanto dura una ricarica rapida dei Google Pixel Buds 2a?

Una ricarica di 5 minuti offre fino a un’ora di autonomia di ascolto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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