Auricolari con traduzione AI in 164 lingue, super offerta a tempo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Auricolari con traduzione in 164 lingue, ANC/ENC e fino a 48H di autonomia: scopri l’offerta Amazon e approfitta del maxi sconto.

Amazon

Cerchi un accessorio smart per comunicare senza barriere? Le AI Cuffie Traduzione sono oggi in forte promozione su Amazon con uno sconto del 69%. Offrono un’esperienza d’ascolto piacevole grazie ad audio nitido e bilanciato, si indossano comodamente anche per molte ore e garantiscono una connessione stabile e veloce. La traduzione istantanea si dimostra rapida e affidabile in viaggio e durante riunioni internazionali, mentre la custodia compatta con display facilita ricariche e gestione quotidiana. Per tutti i dettagli e la disponibilità clicca qui: vai all’offerta su Amazon.

Il mix tra qualità d’ascolto, controlli touch intuitivi e funzioni avanzate rende questi auricolari una soluzione versatile per lavoro, studio e tempo libero, adatta anche allo sport e agli spostamenti quotidiani.

AI Cuffie Traduzione

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

AI Cuffie Traduzione: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi le AI Cuffie Traduzione sono proposte a 39,99€ con uno sconto del 69%. Il risparmio è di circa 89 euro rispetto al prezzo di partenza: una promo molto competitiva per chi desidera un traduttore tascabile integrato in un paio di auricolari, senza rinunciare a comodità e qualità d’ascolto.

Le condizioni dell’offerta possono variare: verifica disponibilità e dettagli direttamente su Amazon e approfitta del ribasso finché attivo.

AI Cuffie Traduzione

AI Cuffie Traduzione: le caratteristiche tecniche

Firmate QXUFV (modello U9), integrano traduzione istantanea in 164 lingue con 7 modalità dedicate: conversazione libera, auricolari+telefono, videoconferenza, traduzione con fotocamera e altro, così da adattarsi a ogni contesto di viaggio, studio e lavoro. Presente anche una modalità conversazione basata su AI per semplificare i dialoghi con suggerimenti pratici.

Per la parte audio trovi ANC/ENC (riduzione attiva del rumore fino a 45 dB e microfoni che isolano l’ambiente), Bluetooth 5.4 per connessione stabile con iOS, Android, tablet e PC, driver da 14,2 mm e 5 modalità EQ per personalizzare il suono tra pop, rock, jazz, classico e standard.

La custodia con schermo LED touch consente di gestire musica, volume, cancellazione del rumore e funzioni di traduzione, oltre a personalizzare interfaccia e luminosità. L’autonomia arriva fino a 48H complessive (circa 8 ore per singola carica) con ricarica USB‑C in 1,5 ore. Il design ergonomico a 45° e la resistenza IPX7 le rendono adatte a sport, viaggi e uso quotidiano.

AI Cuffie Traduzione