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Bose Ultra Open Earbuds, auricolari open-ear Bluetooth con audio immersivo, lunga autonomia fino a 48 ore e resistenza IPX4 sono in offerta al 43% di sconto.

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Allenarti, lavorare o muoverti in città ascoltando musica senza isolarti dal mondo è spesso una missione impossibile con gli auricolari tradizionali. Con i Bose Ultra Open Earbuds puoi avere audio di qualità, sentire chi ti parla e restare consapevole di ciò che ti circonda, il tutto approfittando di uno sconto del 43% che rende questa soluzione open-ear molto più accessibile.

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Questi auricolari open-ear di Bose sono pensati per chi vuole un ascolto immersivo ma discreto: il design si aggancia con delicatezza dietro l’orecchio, resta stabile anche durante lo sport e lascia aperto il canale uditivo, così puoi goderti l’audio spazializzato senza perdere i suoni dell’ambiente. La tecnologia OpenAudio offre un suono ricco e dettagliato, mentre l’autonomia arriva fino a 7 ore di riproduzione (4 con audio immersivo attivo) e fino a 48 ore in standby, con ulteriori ricariche garantite dalla custodia inclusa.

Bose Ultra Open Earbuds in offerta su Amazon: sconto del 43% e prezzo da non perdere

Con questa promo su Amazon puoi portarti a casa i Bose Ultra Open Earbuds a soli 199,00€, beneficiando di uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di auricolari open-ear premium, con tecnologia Bluetooth 5.3 e audio spazializzato, che si posizionano nella fascia alta del mercato ma oggi diventano molto più competitivi grazie al forte ribasso. Se stai cercando una soluzione di qualità per allenarti, lavorare o viaggiare in sicurezza senza rinunciare al comfort, questa è una delle offerte più interessanti del momento. Inoltre, il Bose Ultra Open Earbuds è disponibile con uno sconto del 43% fino a esaurimento delle unità in promo, quindi conviene muoversi subito prima che il prezzo torni a salire.

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Gli auricolari Bose con la tecnologia open-ear e l’audio immersivo

Se il tuo problema è trovare auricolari che ti permettano di ascoltare musica in sicurezza, senza pressioni nel condotto uditivo e senza perdere ciò che accade attorno a te, questi open-ear di Bose puntano proprio a questo equilibrio tra comfort e consapevolezza.

Tecnologia OpenAudio : il suono viene indirizzato verso l’orecchio in modo mirato, così puoi goderti musica e chiamate in modo privato pur mantenendo le orecchie aperte, ideale per chi corre, va in bici o si muove in città.

: il suono viene indirizzato verso l’orecchio in modo mirato, così puoi goderti musica e chiamate in modo privato pur mantenendo le orecchie aperte, ideale per chi corre, va in bici o si muove in città. Design open-ear con giunto flessibile : si agganciano dietro l’orecchio restando leggeri e stabili, così puoi indossarli per ore senza affaticamento e senza la sensazione di isolamento degli in-ear tradizionali.

: si agganciano dietro l’orecchio restando leggeri e stabili, così puoi indossarli per ore senza affaticamento e senza la sensazione di isolamento degli in-ear tradizionali. Audio immersivo e spazializzato : la resa sonora ti avvolge e ti dà la sensazione di essere al centro della scena, rendendo più coinvolgenti playlist, podcast e contenuti video anche durante gli spostamenti.

: la resa sonora ti avvolge e ti dà la sensazione di essere al centro della scena, rendendo più coinvolgenti playlist, podcast e contenuti video anche durante gli spostamenti. Autonomia fino a 7 ore di riproduzione (4 con audio immersivo attivo) e fino a 48 ore in standby, con altre 2,5 ricariche nella custodia: puoi coprire più giorni di utilizzo quotidiano senza pensare troppo al cavo di ricarica.

(4 con audio immersivo attivo) e fino a 48 ore in standby, con altre 2,5 ricariche nella custodia: puoi coprire più giorni di utilizzo quotidiano senza pensare troppo al cavo di ricarica. Resistenza all’acqua certificata IPX4 : sopportano schizzi, sudore e pioggia leggera, perfetti per allenamenti outdoor e per chi vive la città in ogni condizione meteo.

: sopportano schizzi, sudore e pioggia leggera, perfetti per allenamenti outdoor e per chi vive la città in ogni condizione meteo. Bluetooth multipoint : puoi passare al volo tra smartphone, laptop e altri dispositivi, utile per chi alterna chiamate di lavoro, musica e contenuti video durante la giornata.

: puoi passare al volo tra smartphone, laptop e altri dispositivi, utile per chi alterna chiamate di lavoro, musica e contenuti video durante la giornata. Controlli fisici dedicati : con i pulsanti integrati puoi gestire musica, chiamate e passare dalla modalità stereo a quella immersiva senza tirare fuori il telefono.

: con i pulsanti integrati puoi gestire musica, chiamate e passare dalla modalità stereo a quella immersiva senza tirare fuori il telefono. Integrazione con altri prodotti Bose: grazie alla tecnologia SimpleSync puoi abbinarli a soundbar e diffusori compatibili per guardare la TV in modo personale, con volume indipendente rispetto alla stanza.

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FAQ I Bose Ultra Open Earbuds isolano dall’ambiente o lasciano passare i rumori esterni? Sono auricolari open-ear: lasciano le orecchie libere e ti permettono di ascoltare musica mantenendo i suoni dell’ambiente circostante. Quanta autonomia hanno i Bose Ultra Open Earbuds con una sola ricarica? Offrono fino a 7 ore di riproduzione, che scendono a circa 4 ore con audio immersivo attivato, più altre ricariche tramite la custodia. I Bose Ultra Open Earbuds sono adatti per lo sport e l’uso all’aperto? Sì, hanno certificazione IPX4 contro schizzi e sudore e un design stabile che si aggancia dietro l’orecchio, ideale per allenamenti e uso outdoor. Posso collegare i Bose Ultra Open Earbuds a più dispositivi contemporaneamente? Sì, supportano il Bluetooth multipoint per passare facilmente tra smartphone, computer e altri dispositivi senza doverli ricollegare ogni volta.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.