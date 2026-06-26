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Lavori, viaggi o ti alleni spesso in ambienti rumorosi e fai fatica a concentrarti sulla musica o sulle call? Oggi puoi risolvere il problema con le Beats Studio Buds +, auricolari true wireless con cancellazione del rumore proposti con uno sconto del 50% che porta il prezzo finale a 99,00€. Un modello pensato per chi vuole libertà di movimento, audio potente e una buona autonomia senza salire nella fascia premium estrema.

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Questi auricolari puntano su un suono bilanciato e coinvolgente, su una cancellazione attiva del rumore che ti isola quando serve e su una modalità Trasparenza che ti permette di restare consapevole di ciò che succede intorno a te. La compatibilità ottimizzata con Apple e Android semplifica l’abbinamento e l’uso quotidiano su più dispositivi, mentre l’autonomia complessiva fino a 36 ore tra auricolari e custodia è pensata per accompagnarti per tutta la giornata. Completano il quadro microfoni migliorati per chiamate nitide, resistenza a sudore e schizzi e una buona stabilità in-ear grazie ai copriauricolari in quattro misure.

Beats Studio Buds + in offerta su Amazon: sconto del 50%, scendono a 99 euro

Le occasioni per prendere auricolari di marca a metà prezzo non sono così frequenti. Oggi su Amazon le Beats Studio Buds + sono disponibili a 99,00€ grazie allo sconto del 50% rispetto al listino. Parliamo di un prezzo molto competitivo per la loro fascia, considerando che offrono cancellazione attiva del rumore, audio spaziale e integrazione avanzata con gli ecosistemi Apple e Android. Se cerchi true wireless affidabili da usare tutti i giorni, la promo attuale ti permette di accedere a un modello firmato Beats spendendo quanto molti prodotti di fascia media.

Gli auricolari Beats con la cancellazione del rumore e l’autonomia fino a 36 ore

Se vuoi isolarti dal caos in metropolitana, in ufficio open space o in palestra senza rinunciare alla comodità, questi auricolari sono pensati proprio per questo tipo di esigenza.

Piattaforma acustica personalizzata Beats : offre un suono potente e bilanciato , così playlist, podcast e film risultano sempre piacevoli e definiti senza dover smanettare troppo con l’equalizzatore.

: offre un suono , così playlist, podcast e film risultano sempre piacevoli e definiti senza dover smanettare troppo con l’equalizzatore. Cancellazione attiva del rumore (ANC) : si adatta al tuo modo di usare gli auricolari e ti aiuta a ridurre al minimo i rumori esterni , ideale per chi lavora in ambienti rumorosi o viaggia spesso.

: si adatta al tuo modo di usare gli auricolari e ti aiuta a , ideale per chi lavora in ambienti rumorosi o viaggia spesso. Modalità Trasparenza : ti permette di ascoltare l’ambiente circostante quando serve, ad esempio in strada o in ufficio, senza togliere continuamente gli auricolari.

: ti permette di quando serve, ad esempio in strada o in ufficio, senza togliere continuamente gli auricolari. Autonomia fino a 36 ore (9 ore con gli auricolari + 27 ore con la custodia): puoi affrontare intere giornate di lavoro e spostamenti senza cercare una presa di corrente.

(9 ore con gli auricolari + 27 ore con la custodia): puoi affrontare senza cercare una presa di corrente. Compatibilità Apple e Android migliorata : l’abbinamento rapido e la migliore integrazione nell’ecosistema rendono più semplice passare da smartphone a tablet o laptop senza complicazioni.

: l’abbinamento rapido e la migliore integrazione nell’ecosistema rendono più semplice passare da smartphone a tablet o laptop senza complicazioni. Microfoni migliorati per le chiamate : catturano principalmente la voce, così chi ti ascolta ti sente più chiaro e pulito anche in ambienti affollati.

: catturano principalmente la voce, così chi ti ascolta ti sente più anche in ambienti affollati. Resistenza all’acqua e al sudore (IPX4) : sono adatti a allenamenti e utilizzo sotto la pioggia leggera , senza la paura di rovinarli al primo schizzo.

: sono adatti a , senza la paura di rovinarli al primo schizzo. Copriauricolari in quattro misure : migliorano comfort, stabilità e isolamento , riducendo il rischio che gli auricolari cadano durante gli spostamenti o lo sport.

: migliorano , riducendo il rischio che gli auricolari cadano durante gli spostamenti o lo sport. Audio spaziale per Dolby Atmos : offre un effetto immersivo con i contenuti compatibili, rendendo film e brani più avvolgenti.

: offre un con i contenuti compatibili, rendendo film e brani più avvolgenti. Bluetooth di Classe 1: garantisce un raggio d’azione più ampio e meno interruzioni, utile se ti muovi spesso lontano dal telefono in casa o in ufficio.

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FAQ Le Beats Studio Buds + sono compatibili sia con iPhone che con smartphone Android? Sì, gli auricolari offrono una compatibilità migliorata con Apple e Android, con abbinamento rapido e integrazione nell’ecosistema. Quanta autonomia hanno le Beats Studio Buds + con la custodia di ricarica? L’autonomia arriva fino a 36 ore totali: circa 9 ore con gli auricolari più altre 27 ore grazie alla custodia. Le Beats Studio Buds + sono adatte per lo sport e l’uso sotto la pioggia? Sì, hanno una resistenza all’acqua e al sudore con rating IPX4, adatta ad allenamenti e schizzi leggeri. Le Beats Studio Buds + isolano bene dai rumori esterni? Dispongono di cancellazione attiva del rumore adattiva e copriauricolari in quattro misure per migliorare isolamento e comfort.