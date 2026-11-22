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Le cuffie Beats Studio Buds+ con cancellazione automatica, modalità Trasparenza e fino a 36 ore di autonomia sono in offerta con il 55% di sconto.

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Vuoi ascoltare musica con meno rumori intorno, senza rinunciare a sentire ciò che accade vicino a te? I Beats Studio Buds+ sono disponibili a un prezzo scontato del 55%.

Questi auricolari puntano su un suono potente e bilanciato e permettono di scegliere tra cancellazione attiva del rumore e modalità Trasparenza. La batteria arriva a 36 ore complessive considerando gli auricolari e la custodia, mentre la compatibilità con dispositivi Apple e Android rende più semplice l’abbinamento. Sono inclusi copriauricolari in quattro misure per adattare vestibilità e isolamento alle proprie esigenze.

Beats Studio Buds+ in offerta: sconto del 55% e prezzo di 89 euro

Per chi cerca auricolari true wireless con cancellazione del rumore e una lunga autonomia, i Beats Studio Buds+ sono proposti a 89 euro, con uno sconto del 55%. Il prezzo e la percentuale sono quelli indicati nella pagina dell’offerta; non sono riportati dettagli su rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi consultare la disponibilità e le condizioni aggiornate direttamente nella scheda: Beats Studio Buds+ con sconto del 55%.

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Gli auricolari Beats con cancellazione attiva del rumore e autonomia fino a 36 ore

Se ascolti contenuti in ambienti diversi, poter regolare quanto senti della musica e dei rumori esterni può essere utile. Ecco le caratteristiche dei Beats Studio Buds+ e cosa offrono nell’uso quotidiano:

Cancellazione attiva del rumore: aiuta a ridurre i suoni esterni per un ascolto più immersivo, con una funzione che si adatta al proprio stile.

aiuta a ridurre i suoni esterni per un ascolto più immersivo, con una funzione che si adatta al proprio stile. Modalità Trasparenza: permette di mantenere la percezione di ciò che ti circonda, senza dover rinunciare del tutto all’ascolto.

permette di mantenere la percezione di ciò che ti circonda, senza dover rinunciare del tutto all’ascolto. Fino a 36 ore di autonomia complessiva: gli auricolari offrono fino a 9 ore, a cui la custodia aggiunge fino a 27 ore; così puoi affrontare sessioni d’ascolto più lunghe prima di ricaricare.

gli auricolari offrono fino a 9 ore, a cui la custodia aggiunge fino a 27 ore; così puoi affrontare sessioni d’ascolto più lunghe prima di ricaricare. Compatibilità con Apple e Android: l’abbinamento con un tocco e l’integrazione migliorata semplificano la connessione con entrambi gli ecosistemi.

l’abbinamento con un tocco e l’integrazione migliorata semplificano la connessione con entrambi gli ecosistemi. Copriauricolari in quattro misure e resistenza IPX4: puoi scegliere la misura più adatta per comfort e stabilità; la protezione da acqua e sudore è pensata anche per l’attività fisica.

puoi scegliere la misura più adatta per comfort e stabilità; la protezione da acqua e sudore è pensata anche per l’attività fisica. Microfoni migliorati e Audio spaziale per Dolby Atmos: i microfoni sono progettati per rendere le chiamate più chiare, mentre l’audio spaziale offre un ascolto più immersivo con contenuti compatibili.

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FAQ I Beats Studio Buds+ sono compatibili con Android? Sì, sono compatibili con dispositivi Android e Apple; la scheda indica anche l’abbinamento con un tocco. Quanto dura la batteria dei Beats Studio Buds+? L’autonomia totale arriva fino a 36 ore: fino a 9 ore dagli auricolari e fino a 27 ore dalla custodia. I Beats Studio Buds+ hanno la cancellazione del rumore? Sì, dispongono di cancellazione attiva del rumore e di una modalità Trasparenza. I Beats Studio Buds+ sono resistenti all’acqua e al sudore? La scheda riporta una resistenza ad acqua e sudore con rating IPX4.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.