Beats Studio Buds+, con lo sconto di oggi fai un super affare
Le cuffie Beats Studio Buds+ con cancellazione automatica, modalità Trasparenza e fino a 36 ore di autonomia sono in offerta con il 55% di sconto.
Vuoi ascoltare musica con meno rumori intorno, senza rinunciare a sentire ciò che accade vicino a te? I Beats Studio Buds+ sono disponibili a un prezzo scontato del 55%.
Questi auricolari puntano su un suono potente e bilanciato e permettono di scegliere tra cancellazione attiva del rumore e modalità Trasparenza. La batteria arriva a 36 ore complessive considerando gli auricolari e la custodia, mentre la compatibilità con dispositivi Apple e Android rende più semplice l’abbinamento. Sono inclusi copriauricolari in quattro misure per adattare vestibilità e isolamento alle proprie esigenze.
Beats Studio Buds+ in offerta: sconto del 55% e prezzo di 89 euro
Per chi cerca auricolari true wireless con cancellazione del rumore e una lunga autonomia, i Beats Studio Buds+ sono proposti a 89 euro, con uno sconto del 55%. Il prezzo e la percentuale sono quelli indicati nella pagina dell’offerta; non sono riportati dettagli su rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi consultare la disponibilità e le condizioni aggiornate direttamente nella scheda: Beats Studio Buds+ con sconto del 55%.
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Gli auricolari Beats con cancellazione attiva del rumore e autonomia fino a 36 ore
Se ascolti contenuti in ambienti diversi, poter regolare quanto senti della musica e dei rumori esterni può essere utile. Ecco le caratteristiche dei Beats Studio Buds+ e cosa offrono nell’uso quotidiano:
- Cancellazione attiva del rumore: aiuta a ridurre i suoni esterni per un ascolto più immersivo, con una funzione che si adatta al proprio stile.
- Modalità Trasparenza: permette di mantenere la percezione di ciò che ti circonda, senza dover rinunciare del tutto all’ascolto.
- Fino a 36 ore di autonomia complessiva: gli auricolari offrono fino a 9 ore, a cui la custodia aggiunge fino a 27 ore; così puoi affrontare sessioni d’ascolto più lunghe prima di ricaricare.
- Compatibilità con Apple e Android: l’abbinamento con un tocco e l’integrazione migliorata semplificano la connessione con entrambi gli ecosistemi.
- Copriauricolari in quattro misure e resistenza IPX4: puoi scegliere la misura più adatta per comfort e stabilità; la protezione da acqua e sudore è pensata anche per l’attività fisica.
- Microfoni migliorati e Audio spaziale per Dolby Atmos: i microfoni sono progettati per rendere le chiamate più chiare, mentre l’audio spaziale offre un ascolto più immersivo con contenuti compatibili.
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FAQ
Sì, sono compatibili con dispositivi Android e Apple; la scheda indica anche l’abbinamento con un tocco.
L’autonomia totale arriva fino a 36 ore: fino a 9 ore dagli auricolari e fino a 27 ore dalla custodia.
Sì, dispongono di cancellazione attiva del rumore e di una modalità Trasparenza.
La scheda riporta una resistenza ad acqua e sudore con rating IPX4.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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