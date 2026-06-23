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Apple AirPods 4, sconto sugli auricolari top per l’Amazon Prime Day

Apple AirPods 4, auricolari wireless Bluetooth con audio spaziale personalizzato, chip H2, autonomia fino a 24 ore e resistenza a sudore e acqua al 31% di sconto.

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Apple AirPods 4 auricolari wireless bianchi con custodia USB-C Amazon

Se passi ore al telefono, in videocall o ad ascoltare musica, sai quanto siano fastidiosi auricolari scomodi che cadono di continuo o con audio poco chiaro. Gli Apple AirPods 4 risolvono questo problema con un nuovo design più confortevole e stabile, e oggi li trovi con uno sconto del 31% che li porta a un prezzo molto più accessibile rispetto al solito.

Questi auricolari puntano tutto sull’esperienza d’uso quotidiana: il profilo è ottimizzato e lo stelo più corto migliora il comfort per l’ascolto prolungato, mentre i controlli a sfioramento rendono immediato gestire musica e chiamate. L’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa crea un effetto avvolgente, ideale per film, serie e videogiochi. Il chip H2 dedicato eleva qualità sonora e chiamate, grazie a funzioni di elaborazione audio evoluta che rendono la voce più nitida anche in ambienti rumorosi.

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Apple AirPods 4 in offerta: sconto del 31% e prezzo sotto i 110 euro

In questa fase promozionale gli Apple AirPods 4 scendono a 103,00€ grazie allo sconto del 31%, un valore interessante per auricolari true wireless di fascia alta con chip proprietario e integrazione completa nell’ecosistema Apple. Nella stessa categoria molti modelli con caratteristiche paragonabili rimangono sensibilmente più cari, soprattutto se si guarda a comfort e funzioni di audio avanzato. Se ti interessa una soluzione premium, il Apple AirPods 4 è disponibile con uno sconto del 31%, con la comodità della spedizione veloce tipica delle offerte Amazon e le consuete politiche di reso della piattaforma.

Gli auricolari Apple con il design rinnovato e l’audio spaziale personalizzato

Se cerchi auricolari da tenere nelle orecchie tutto il giorno senza fastidi, questi Apple puntano su ergonomia, qualità audio e funzioni smart che rendono più semplice ogni utilizzo quotidiano.

  • Design rinnovato più confortevole: il profilo ottimizzato e lo stelo più corto migliorano la stabilità durante i movimenti, così puoi usarli in viaggio, in ufficio o durante gli allenamenti senza pensare a sistemarli di continuo.
  • Audio spaziale personalizzato: il rilevamento dinamico della posizione della testa crea un suono avvolgente che rende film, serie TV, musica e giochi molto più immersivi, con una scena sonora simile a quella di un impianto home theater.
  • Chip H2 per chiamate nitide: l’audio computazionale avanzato riduce il rumore di fondo e isola la voce, migliorando sensibilmente la qualità delle telefonate in contesti rumorosi come mezzi pubblici o open space.
  • Esperienza d’uso immediata: l’abbinamento con i dispositivi Apple avviene semplicemente avvicinando la custodia e toccando "Connetti", mentre il sensore di contatto fa partire e mette in pausa automaticamente l’audio quando indossi o togli gli auricolari.
  • Autonomia fino a 24 ore con custodia: hai diverse ore di ascolto con una singola carica e puoi estendere la durata utilizzando la custodia di ricarica USB‑C, così copri tranquillamente l’intera giornata lavorativa.
  • Custodia più compatta e pratica: il nuovo design è oltre il 10% più piccolo rispetto alla generazione precedente, occupa meno spazio in tasca e sfrutta la ricarica via USB‑C per integrarsi con i caricabatterie più recenti.
  • Resistenza a sudore, polvere e acqua IPX4: puoi usarli sotto la pioggia o durante le sessioni di allenamento più intense senza preoccuparti eccessivamente di schizzi e sudore.

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FAQ

Gli Apple AirPods 4 sono comodi da indossare per molte ore?

Sì, il design rinnovato con profilo ottimizzato e stelo più corto è pensato per un comfort prolungato durante tutta la giornata.

Gli Apple AirPods 4 resistono al sudore e alla pioggia?

Sì, auricolari e custodia hanno resistenza IPX4 a sudore, schizzi d’acqua e pioggia leggera.

Quanta autonomia hanno gli Apple AirPods 4 con la custodia?

Con la custodia di ricarica puoi arrivare fino a circa 24 ore di ascolto complessivo.

Come si ricaricano gli Apple AirPods 4?

La custodia degli AirPods 4 si ricarica tramite porta USB‑C, compatibile con i caricabatterie moderni.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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