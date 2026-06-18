Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

L'impennata dei costi delle memorie spinge il colosso di Cupertino a rivedere i listini dei dispositivi. Per il CEO uscente Tim Cook la pressione sui fornitori è ormai diventata insostenibile.

iStock

Apple annuncia possibili aumenti di prezzo su iPhone e altri device a causa dell'impennata dei costi delle memorie legata all'IA.

Tim Cook attribuisce i rincari alla domanda globale di semiconduttori, alla scarsità di componenti e all'aumento dei costi di produzione.

Fattori geopolitici come la carenza di elio e le pressioni di mercato sulle forniture rendono probabile un impatto diretto sui consumatori.

L’impennata dei costi dei chip di memoria, trainata dalla richiesta globale di intelligenza artificiale e da tensioni geopolitiche, sta costringendo Apple a rivedere al rialzo i listini dei suoi dispositivi. Ad ammetterlo è lo stesso CEO uscente Tim Cook, definendo la situazione attuale insostenibile per i margini del colosso di Cupertino.

La svolta di Cupertino

Comprare un dispositivo Apple non è mai stata un’attività per cuori deboli o per portafogli troppo leggeri. Presto, però, le cose potrebbero farsi ancora più complicate. La notizia arriva direttamente dai piani alti di Infinite Loop: Apple si sta preparando ad aumentare i prezzi degli iPhone e degli altri prodotti di punta.

A rompere gli indugi è stato Tim Cook in persona, durante una conversazione con il Wall Street Journal. Il manager, che a settembre passerà il testimone della guida aziendale a John Ternus dopo quindici anni di servizio, ha spiegato senza troppi giri di parole che i rincari sono ormai inevitabili.

Il motivo non risiede in una scelta strategica di posizionamento commerciale, bensì in una pressione sui costi di produzione che la dirigenza non riesce più a contenere né ad assorbire.

L’effetto collaterale dell’algoritmo

Dietro questa dinamica economica si nasconde il vero tormentone tecnologico degli ultimi anni. Il boom tecnologico legato alla diffusione dei servizi di intelligenza artificiale sta richiedendo una potenza di calcolo e una capacità di archiviazione mai viste prima.

Questa vera e propria corsa all’oro ha generato un picco della domanda di semiconduttori, mandando in crisi la catena di fornitura globale.

I chip per l’IA e le memorie necessarie a far girare i nuovi modelli linguistici sono diventati improvvisamente rari e costosi.

Apple si trova nella posizione di subire i forti rincari imposti dai produttori di memorie, i quali gestiscono i prezzi in un mercato dove l’offerta è inferiore alla richiesta dei consumatori.

Cook ha sottolineato la necessità che il settore torni a livelli di prezzo ragionevoli, ma nel frattempo l’azienda deve fare i conti con la realtà finanziaria.

Semiconduttori e geopolitica

Se la fame di hardware per i modelli predittivi rappresenta la causa principale, lo scenario macroeconomico non aiuta.

La produzione globale deve fare i conti anche con i riflessi della guerra in Iran, che ha compromesso la distribuzione dell’elio. Questo gas è una materia prima fondamentale nei processi di fabbricazione dei semiconduttori, e la sua carenza ha aggiunto un ulteriore carico sui costi industriali.

A confermare lo stato di stress dell’intero settore ci sono le recenti dichiarazioni di altri attori chiave.

Samsung aveva già previsto che la scarsità di componenti avrebbe colpito i dispositivi elettronici di consumo, mentre Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la celebre TSMC che materialmente realizza i processori per Apple, Nvidia e AMD, ha ammesso alla BBC che l’inflazione interna renderà probabili nuovi ritocchi ai listini.

Basti pensare che il prezzo della memoria RAM è più che raddoppiato nel giro di pochissimi mesi a partire dall’autunno scorso.

Cosa cambia per i consumatori

I segnali di questo aumento dei prezzi Apple si sono già manifestati nei mesi scorsi con il rincaro di circa duecento dollari applicato al modello base del Mac Mini. Resta da capire l’impatto sul comparto smartphone.

L’attuale gamma di iPhone 17 sta registrando ottimi risultati sul mercato, con una crescita complessiva delle vendite della divisione hardware pari al diciassette percento nel primo trimestre dell’anno, trainata soprattutto dal mercato cinese.

La vera incognita rimane la prossima generazione in arrivo a fine estate. Non è ancora certo se la nuova politica tariffaria colpirà subito i modelli della linea numero diciotto, ma la tendenza appare tracciata: l’evoluzione tecnologica ha un costo, e questa volta si rifletterà direttamente sullo scontrino.