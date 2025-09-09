Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Negli ultimi anni gli studiosi hanno osservato un aumento dei fulmini in California e in altre aree particolarmente esposte a fenomeni atmosferici estremi. L’estate 2025, in particolare, ha segnato un record di scariche elettriche che hanno trasformato il cielo in uno spettacolo tanto bello da vedere e fotografare quanto pericoloso. Questo incremento non è un semplice capriccio della natura, ma il risultato di condizioni meteorologiche precise che aiutano a capire come i cambiamenti climatici possano influire sulla frequenza dei temporali e sugli incendi in California.

Un’estate segnata dai record

Tra giugno e agosto di quest’anno, la California ha registrato quasi 80.000 scariche nuvola-terra, un numero che la colloca tra le estati più “elettriche” degli ultimi dieci anni. Gli esperti del servizio meteorologico statunitense, non a caso, hanno parlato di una vera e propria “estate dei fulmini“. Nella sola giornata del 26 agosto si sono contati oltre dodicimila colpi al suolo, un dato impressionante che ha messo sotto pressione i vigili del fuoco.

La particolarità è che questo record di fulmini dell’estate 2025 non ha portato, come si temeva, a un numero devastante di roghi. Gli incendi infatti ci sono stati, ma molti meno rispetto agli anni precedenti. Il merito va a un insieme di fattori: condizioni atmosferiche più fresche e umide, rapide operazioni di spegnimento e disponibilità di risorse aeree e terrestri. L’azione di contenimento ha permesso di limitare i danni, evitando la ripetizione di scenari drammatici come quelli del 2020, quando milioni di ettari bruciarono in poche settimane.

Perché i fulmini stanno aumentando

Il nodo cruciale riguarda la spiegazione scientifica. I temporali e i fulmini in California settentrionale hanno avuto origine da masse d’aria ricche di umidità spinte verso l’interno dall’Oceano Pacifico. A questa componente si è aggiunta la circolazione monsonica, che a fine agosto ha trasportato nuova umidità dal Golfo del Messico e dal sud-ovest americano. Quando l’aria calda e umida incontra correnti fredde in quota, le condizioni diventano ideali per la formazione di scariche elettriche.

Il fenomeno dei fulmini secchi e degli incendi boschivi è stato osservato soprattutto a inizio settembre, quando le scariche hanno colpito territori già aridi senza la protezione della pioggia. In queste circostanze il rischio di innesco di focolai cresce in modo esponenziale.

Fulmini e cambiamenti climatici

Il legame tra fulmini e cambiamenti climatici è oggi al centro di numerosi studi. Una delle ipotesi più accreditate è che l’aumento delle temperature globali favorisca la formazione di nubi temporalesche, perché un’atmosfera più calda può trattenere più vapore acqueo. Questo si traduce in una maggiore probabilità di temporali intensi e quindi in più scariche elettriche.

Un gruppo di ricercatori dell’Università della California ha utilizzato modelli di intelligenza artificiale per prevedere l’evoluzione dei fulmini nel futuro. Secondo le loro simulazioni, entro il 2060 la Sierra Nevada potrebbe conoscere in media quattro giornate in più all’anno di scariche al suolo. Questo scenario suggerisce che il record di fulmini dell’estate 2025 non sia un episodio isolato, ma un segnale di una tendenza destinata a ripetersi.

Uno sguardo al futuro

Se è vero che fulmini e incendi in California continueranno a rappresentare una minaccia, è altrettanto vero che le conoscenze scientifiche e le strategie di prevenzione possono ridurre l’impatto del fenomeno. La sfida sarà mantenere alta l’attenzione e adattare le risorse di gestione del territorio, imparando a convivere con un clima che cambia rapidamente.

Osservare che i fulmini aumentano non significa soltanto registrare un dato meteorologico curioso, ma cogliere un segnale importante dell’evoluzione atmosferica globale. I fulmini e i monsoni negli Stati Uniti, i roghi innescati dalle scariche secche e i dati raccolti in California ci raccontano una storia che riguarda non solo un singolo stato americano, ma l’intero equilibrio del pianeta.