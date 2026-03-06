Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Diverse offerte di TIM, Fastweb e WINDTRE stanno subendo aumenti nel 2026. I rincari riguardano sia mobile sia rete fissa. Scopri quali piani sono coinvolti.

iStock

Il 2026 si sta confermando un anno di aumenti per la telefonia italiana. TIM, Fastweb e WINDTRE hanno già avviato o comunicato diverse modifiche unilaterali delle condizioni economiche, con rincari che coinvolgono sia il mobile sia la rete fissa. I casi non sono identici, perché cambiano importi e offerte interessate, ma il quadro complessivo è piuttosto chiaro: per molti clienti il canone mensile è destinato a salire nei prossimi mesi.

Gli aumenti TIM nel 2026

TIM ha avviato più campagne di rimodulazione nel corso del 2026. Sul mobile, alcune offerte per clienti ricaricabili sono state interessate da aumenti compresi tra 1,99 e 2,99 euro al mese, con decorrenze diverse a seconda della comunicazione ricevuta. In alcuni casi l’incremento scatta dal primo addebito successivo al 13 febbraio 2026, in altri dal primo addebito successivo al 14 marzo o all’8 aprile, mentre per altre offerte la data indicata è il 1° aprile 2026.

Per alcuni clienti TIM sono state previste iniziative alternative o compensative. Tra queste figurano 50 Giga aggiuntivi ogni mese oppure l’abilitazione gratuita al 5G Ultra. In alcune comunicazioni compare anche la possibilità di mantenere lo stesso prezzo ottenendo 2 Giga in più, inviando un SMS con testo CONFERMO ON o CONFERMA ON entro la scadenza indicata nel messaggio.

Anche sulla rete fissa, TIM ha comunicato aumenti. Alcune offerte saliranno di un importo compreso tra 2 e 2,99 euro al mese dal 1° marzo 2026, mentre altre subiranno lo stesso incremento dal 1° aprile 2026. Per alcune offerte fisse è inoltre previsto un aumento più consistente, pari a 5 euro al mese, sempre dal 1° aprile 2026.

I prezzi Fastweb aumentano nel 2026?

Il quadro Fastweb è articolato. Sul mobile risultano previste diverse tornate di aumenti tra gennaio e aprile 2026. In base alla comunicazione e all’offerta coinvolta, l’incremento mensile varia da 1 a 3 euro oppure da 1 a 4 euro. Tra i piani citati compaiono Fastweb Mobile, Mobile Full, NeXXt Mobile, Mobile Light, Mobile Voce, NeXXt Mobile Maxi, Mobile Giga e Mobile Smart. Fastweb ha precisato che gli eventuali sconti già attivi resteranno applicati.

Anche la rete fissa è coinvolta. Per alcune offerte l’aumento parte da febbraio 2026, per altre da aprile dello stesso anno, con rincari compresi tra 1 e 3 euro al mese. Tra i piani indicati figurano Fastweb Casa Full, Seven Internet e diverse offerte Casa, NeXXt Casa, Internet e Internet + Telefono.

WindTre alza le tariffe

WINDTRE ha comunicato aumenti su alcune offerte di rete fissa. Una rimodulazione prevede un rincaro di 2 euro al mese dal 1° marzo 2026. Altre modifiche, con decorrenza 1° gennaio 2026, parlano invece di aumenti compresi tra 2 e 3 euro al mese, di 2 euro al mese più IVA per alcune offerte attivate prima del 1° luglio 2025, oppure di 5 euro al mese per offerte che l’operatore considera non più sostenibili con la tecnologia oggi attiva.

In quest’ultimo caso, WINDTRE indica anche, previa verifica, la possibilità di passare senza costi aggiuntivi a un servizio FWA analogo, con chiamate illimitate, mantenendo il numero e con un risparmio di almeno 1 euro al mese rispetto al canone attuale.

Il prezzo della mia offerta aumenterà?

Il prezzo della propria offerta potrebbe effettivamente aumentare. Per informazioni è consigliabile verificare esclusivamente tramite i canali ufficiali dell’operatore, come il sito web, l’app o l’assistenza telefonica, evitando di fidarsi di telefonate sospette spesso utilizzate per truffe o per proporre cambi operatore indesiderati.

In tutti i casi analizzati, gli operatori ricordano comunque il diritto di recesso o di passaggio ad altro operatore senza penali né costi di disattivazione entro i termini indicati nelle singole comunicazioni.