Aulumu M10 recensione: il power bank 3 in 1 per iPhone e Apple Watch
Design industriale in alluminio, cavo USB-C integrato e due pad wireless: questo power bank è quasi in una categoria a parte. Quasi.
Un power bank che gestisce iPhone e Apple Watch insieme, senza cavi extra, e lo fa in un corpo da 248 grammi rivestito di alluminio anodizzato geometrico.
L'Aulumu M10 ha due pad wireless e un cavo USB-C da 35W già integrato: tre dispositivi in ricarica contemporanea, un oggetto solo.
Il punto debole? La ricarica wireless sull'iPhone si ferma a 7,5W, la metà dei concorrenti certificati. Nel video tutto quello che serve sapere prima di spendere 90 euro.
Portare con sé un power bank è diventato normale quanto portare le chiavi di casa. Meno normale è trovarne uno che non sembri uscito dall’ufficio acquisti di un’azienda di gadget anonimi. Il mercato è pieno di scatole di plastica nera con porte USB e qualche LED: funzionano, non emozionano.
L’Aulumu M10 è un power bank da 10.000 mAh disponibile su Amazon a 89,98 euro, pensato specificamente per chi usa ogni giorno un iPhone e un Apple Watch e vuole ricaricarli entrambi contemporaneamente con un solo dispositivo.
Il corpo è rivestito di pannelli in alluminio anodizzato tagliato con geometrie angolari, un’estetica che non ha precedenti in questa categoria. È già disponibile in Italia.
Si rivolge a chi appartiene all’ecosistema Apple dalla serie iPhone 12 in poi, porta con sé lo smartwatch ogni giorno e vuole risolvere il problema della doppia ricarica con un oggetto solo, rinunciando però alla massima velocità di ricarica wireless.
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Aulumu M10 Powerbank 3 in 1 per iPhone
Settimane di utilizzo quotidiano confermano una cosa: questo è, sul piano del design industriale, il power bank più interessante testato negli ultimi anni. Non è una questione di gusti personali, ma di una scelta progettuale che va esplicitamente contro la standardizzazione del settore.
Il cavo USB-C da 35W integrato nel corpo è il dettaglio che risolve davvero un problema quotidiano. Il pad dedicato per Apple Watch, compatibile con tutti i modelli, è l'altro.
Il limite da conoscere prima di procedere all'acquisto riguarda la velocità di ricarica wireless sull'iPhone, che si ferma a 7,5W invece dei 15W o 25W dei concorrenti certificati. Una differenza che, in pratica, significa il doppio del tempo per la stessa operazione.
- Design in alluminio anodizzato geometrico
- Cavo USB-C da 35W integrato nel corpo
- Ricarica simultanea di tre dispositivi
- Pad Apple Watch compatibile con tutti i modelli
- 5 LED indicatori (granularità al 20%)
- Ricarica wireless iPhone a soli 7,5W
- Nessuna certificazione MagSafe ufficiale
- Dimensioni generose (135 mm di lunghezza)
- Nessun display con percentuale esatta
L'Aulumu M10 misura 135 × 73 × 18 mm per un peso di 248 grammi: è più lungo dei diretti concorrenti (il Kuxiu K1 si ferma a 105 mm, il OneAdaptr OneGo a 120 mm), ma lo spessore ridotto compensa parzialmente. In tasca o nella borsa si sente, ma non scomoda.
I pannelli laterali in alluminio anodizzato con tagli geometrici angolari definiscono un'estetica che Aulumu chiama "dual-mag" e che in realtà è un omaggio all'industrial design più rigoroso. Il colore silver-gray è freddo, preciso, e non imita nessun altro prodotto sul mercato. Tirarlo fuori in una riunione o in un aeroporto significa, quasi invariabilmente, che qualcuno si gira.
Il cavo USB-C da 160 mm è alloggiato in una sede dedicata nel corpo del dispositivo e si aggancia magneticamente alla scocca quando non serve. Quando serve, si estrae e si usa. P
uò anche fungere da laccio da polso o aggancio alla borsa, il che elimina il problema del cavo separato da trovare ogni volta nella tasca sbagliata. Ku xiu K1 Ultra e OneAdaptr OneGo, entrambi nello stesso range di prezzo, questo cavo non ce l'hanno.
La caratteristica principale dell'M10 è la presenza di due pad di ricarica wireless su lati opposti del corpo. Sul retro si trova il pad MagSafe-compatibile per iPhone, sul fronte quello circolare dedicato agli Apple Watch.
I magneti tengono bene entrambi i dispositivi anche in movimento. In modalità simultanea, la potenza complessiva erogata è di 15W distribuiti tra le uscite attive.
Il problema è tecnico ma ha un impatto concreto. L'Aulumu M10 è compatibile con MagSafe ma non è certificato Apple.
Questa distinzione non è formale: i dispositivi con certificazione MagSafe, o con standard Qi2 e Qi2.2, erogano 15W o addirittura 25W sull'iPhone. Un dispositivo non certificato, per come funziona il protocollo Apple, si ferma a 7,5W.
In termini pratici: ricaricare un iPhone 16 Pro con l'M10 via wireless richiede circa 90 minuti. Un pad Qi2 certificato a 15W dimezza quel tempo, arrivando a 45 minuti.
Il Kuxiu K1 Ultra a circa 93 euro è certificato a 25W e scende a circa 30 minuti. Chi ha fretta può usare il cavo USB-C integrato da 35W, compatibile con iPhone 15 e successivi, ma a quel punto si rinuncia alla comodità del wireless.
La capacità nominale di 10.000 mAh (36 Wh) si traduce, nei test condotti con iPhone 16 Pro, in una ricarica completa più il 58% di una seconda, per un totale di circa il 158% dell'autonomia dell'iPhone.
Non è il risultato più alto della categoria (la media per i power bank da 10.000 mAh usati su un solo dispositivo si aggira intorno al 170%, i migliori arrivano al 190%), ma è nella norma considerando che parte dell'energia viene distribuita anche verso il modulo Apple Watch.
Con il cavo da 35W, nei test è stato possibile portare un MacBook Pro da 14 pollici dallo 0 al 45% di carica: sufficiente per alcune ore di lavoro in emergenza.
La ricarica dell'M10 stesso avviene tramite USB-C con un'entrata massima di 18W. Usando un caricatore da parete da 20W o superiore, il tempo per ricaricare completamente il power bank si aggira tra le 2,5 e le 3 ore.
La gestione dell'interfaccia utente è minimale ma curata. L'indicatore di batteria a cinque LED invece dei quattro standard offre una granularità reale: ogni LED corrisponde al 20% della capacità residua invece del 25%, il che significa avere un'indicazione più precisa di quanto resta.
Non è un display digitale con percentuale esatta (quello lo trovate su prodotti come il Kuxiu S3), ma è meglio della media.
Il LED cambia colore in base allo stato operativo: arancione durante l'erogazione di energia verso i dispositivi collegati, blu durante la ricarica del power bank stesso. Un dettaglio piccolo, ma utile a colpo d'occhio.
Il tasto di accensione è posizionato sul bordo inferiore, vicino alla porta USB-C. La gestione della priorità in modalità simultanea è automatica: l'M10 distribuisce i 15W disponibili tra le uscite attive senza richiedere intervento manuale.
Aulumu M10 Powerbank 3 in 1 per iPhone
Kuulaa Power Bank Magnetico 10000mAh, Caricatore Portatile Wireless Compatibile con MagSafe, Ricarica Rapida 15W per iPhone 16/15/14/13/12, Apple Watch, AirPods
L'Aulumu M10 risolve un problema reale con un oggetto bello: avere un power bank che gestisce iPhone e Apple Watch contemporaneamente, senza cavi aggiuntivi, con un cavo USB-C da 35W già integrato nel corpo. Il design in alluminio anodizzato geometrico è in una categoria a parte rispetto a qualsiasi concorrente diretto, e i cinque LED di indicazione offrono una granularità di lettura superiore alla media.
Il limite principale è concreto e misurabile: la ricarica wireless sull'iPhone si ferma a 7,5W, la metà di quanto offre il Kuxiu K1 Ultra nello stesso range di prezzo. In pratica significa 90 minuti per una carica completa via wireless contro i 30-45 minuti dei concorrenti certificati Qi2 o MagSafe.
Le dimensioni generose (135 mm di lunghezza) e l'assenza di un display con percentuale esatta sono limiti secondari ma reali.
A 89,98 euro l'Aulumu M10 è un acquisto che ha senso per un profilo specifico: chi porta iPhone e Apple Watch ogni giorno, non ha urgenza di ricaricare in trenta minuti e apprezza che un accessorio possa avere una personalità visiva riconoscibile.
Per quella persona è difficile fare di meglio. Per chi invece mette la velocità di ricarica al primo posto, il Kuxiu K1 Ultra a circa 73 euro resta la scelta più razionale nella stessa fascia, ma ci sono anche altre alternative meno costose, che abbiamo suggerito nella pagina.
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