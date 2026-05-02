Conclusioni

Kuulaa Power Bank Magnetico 10000mAh, Caricatore Portatile Wireless Compatibile con MagSafe, Ricarica Rapida 15W per iPhone 16/15/14/13/12, Apple Watch, AirPods

L'Aulumu M10 risolve un problema reale con un oggetto bello: avere un power bank che gestisce iPhone e Apple Watch contemporaneamente, senza cavi aggiuntivi, con un cavo USB-C da 35W già integrato nel corpo. Il design in alluminio anodizzato geometrico è in una categoria a parte rispetto a qualsiasi concorrente diretto, e i cinque LED di indicazione offrono una granularità di lettura superiore alla media.

Il limite principale è concreto e misurabile: la ricarica wireless sull'iPhone si ferma a 7,5W, la metà di quanto offre il Kuxiu K1 Ultra nello stesso range di prezzo. In pratica significa 90 minuti per una carica completa via wireless contro i 30-45 minuti dei concorrenti certificati Qi2 o MagSafe.

Le dimensioni generose (135 mm di lunghezza) e l'assenza di un display con percentuale esatta sono limiti secondari ma reali.

A 89,98 euro l'Aulumu M10 è un acquisto che ha senso per un profilo specifico: chi porta iPhone e Apple Watch ogni giorno, non ha urgenza di ricaricare in trenta minuti e apprezza che un accessorio possa avere una personalità visiva riconoscibile.

Per quella persona è difficile fare di meglio. Per chi invece mette la velocità di ricarica al primo posto, il Kuxiu K1 Ultra a circa 73 euro resta la scelta più razionale nella stessa fascia, ma ci sono anche altre alternative meno costose, che abbiamo suggerito nella pagina.