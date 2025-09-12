Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Annunciato per la prima volta nel 2021 e atteso da anni, l’audio di qualità lossless è finalmente in fase di distribuzione su Spotify. Come attivarlo

In sintesi

Dopo un’attesa durata anni, finalmente Spotify introduce entro ottobre 2025 l’audio di qualità lossless per gli utenti Premium.

L’opzione va attivata manualmente su tutti i dispositivi collegati allo stesso abbonamento e comporta file di dimensione maggiore, quindi più consumo di dati.

L’audio lossless è una delle novità più attese su Spotify. O, a questo punto, è più corretto dire: era. Quattro anni dopo averne parlato per la prima volta, e a pochi mesi di distanza da alcuni indizi che lasciavano intuire la sua ormai imminente introduzione, la piattaforma sta finalmente e ufficialmente rendendo realtà l’atteso supporto allo streaming musicale in alta qualità e senza perdita di dati.

Streaming musicale in alta qualità per gli utenti Premium

Spotify aveva parlato per la prima volta del supporto audio in alta qualità per i suoi utenti nel 2021, ma il piano per il lancio effettivo di questa novità era poi andato per le lunghe, subendo diversi rinvii. Secondo quanto dichiarato dal CEO Daniel Ek, nel 2024 l’azienda, su questo fronte, si trovava ancora in una fase preliminare.

Ora, però, ci siamo: in queste settimane Spotify sta rilasciando il supporto allo streaming in qualità FLAC fino a 24 bit/44,1 kHz. Si tratta di un formato che preserva la qualità audio originale, senza compressione.

Come già anticipato in passato, l’attesa novità è riservata agli utenti Premium, ovvero a coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Il costo del piano Premium individuale è di 11,99 euro al mese, che diventano 20,99 nel caso del piano Premium Family.

Quando arriva l’audio lossless su Spotify: c’è una data

Spotify ha dichiarato che lo streaming lossless sarà distribuito agli utenti di oltre 50 Paesi entro ottobre 2025.

Alcuni abbonati in realtà hanno già avuto accesso in questi giorni alla novità, e in particolari gli utenti paganti di Australia, Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Giappone, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito.

Entro la fine di settembre si procederà gradualmente con l’introduzione in tutti gli altri mercati non inclusi nella lista, Italia compresa.

Come usare l’audio lossless su Spotify: procedura di attivazione

Gli utenti Premium interessanti dall’introduzione dell’audio lossless riceveranno in queste settimane una notifica sull’app, quando la funzione sarà disponibile.

A quel punto, la procedura di attivazione richiede di andare nella sezione “Impostazioni e privacy”, da qui selezionare “Qualità multimediale” e poi la qualità lossless per lo streaming tramite Wi-Fi, dati mobili e download. Nel caso l’utente usi lo stesso piano Spotify su più dispositivi, questa procedura va ripetuta manualmente su ciascun supporto: la modifica alle impostazioni, infatti, non si estende automaticamente.

A questo punto, tramite Spotify Connect, è possibile collegarsi a dispositivi di aziende come Bose, Yamaha e Bluesound e riprodurre la musica tramite Wi-Fi.

Pro e contro dell’audio lossless: a cosa fare attenzione

Il principale vantaggio dell’audio lossless è ovviamente la qualità audio superiore e più fedele alla registrazione originale.

Un contro, se così vogliamo considerarlo, è che chiaramente un file in streaming lossless ha dimensioni maggiori rispetto all’audio compresso. Per questo motivo, sebbene sia possibile ascoltare brani in qualità lossless tramite Wi-Fi, non si può fare altrettanto con dispositivi collegati via Bluetooth, per via delle limitazioni della banda.

La maggiore dimensione dei file audio comporta inoltre una maggiore quantità di dati utilizzati per lo streaming; quindi, è utile tenere monitorato questo aspetto.

Infine, Spotify ha dichiarato che «quasi tutti i brani» della sua libreria (composta da 100 milioni di canzoni) supportano l’audio ad alta fedeltà, ma potrebbe comunque esserci qualche traccia esclusa.