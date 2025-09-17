Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Dal 2008 l’attività solare è in aumento e brillamenti o espulsioni di massa coronale possono causare tempeste geomagnetiche che hanno un impatto sulla Terra

Negli ultimi anni l’attività solare ha mostrato un incremento sorprendente, invertendo una tendenza al ribasso che durava da decenni. Questo fenomeno sta attirando l’attenzione di scienziati e appassionati perché le sue conseguenze possono avere effetti sulla Terra, dalle comunicazioni satellitari alle reti elettriche. Ma cosa sta succedendo davvero alla nostra stella?

Dalla quiete al risveglio solare

Per buona parte degli anni Ottanta, Novanta e primi Duemila, i ricercatori hanno osservato un progressivo calo delle macchie solari e del vento solare, segni che indicano un’attività ridotta. Questa fase culminò nel cosiddetto minimo solare del 2008, il più debole mai registrato dall’inizio delle osservazioni sistematiche nel XVII secolo. Molti astrofisici ritenevano che il Sole stesse per entrare in una nuova epoca di calma prolungata, simile al famoso Minimo di Maunder che tra il 1645 e il 1715 portò a inverni più rigidi in Europa.

Tuttavia, le più recenti analisi dei dati raccolti dalle missioni NASA, come ACE e Wind, hanno mostrato un cambio di rotta. Dal 2008 in avanti i parametri di plasma e di campo magnetico del Sole hanno iniziato ad aumentare in modo costante, segnalando un vero e proprio risveglio. In altre parole, la nostra stella si sta muovendo verso un nuovo massimo di attività solare, con cicli più intensi e dinamici rispetto al recente passato.

Cosa comporta l’aumento dell’attività solare

L’incremento di energia si manifesta attraverso un numero crescente di brillamenti solari, potenti esplosioni di radiazione, e espulsioni di massa coronale, gigantesche nubi di particelle cariche che possono viaggiare nello spazio per milioni di chilometri. Questi fenomeni, noti collettivamente come meteo spaziale, interagiscono con la magnetosfera terrestre, comprimendola e talvolta causando tempeste geomagnetiche.

Le conseguenze possono essere tangibili anche per noi: disturbi nelle comunicazioni radio, errori nei sistemi di GPS e, nei casi più estremi, sovraccarichi sulle reti elettriche. Allo stesso tempo, l’aumento di particelle ad alta energia rappresenta una sfida per la sicurezza degli astronauti e per le missioni spaziali di lunga durata come quelle del programma Artemis, pensate per riportare l’uomo sulla Luna e, in futuro, su Marte.

Perché è importante studiare il Sole oggi

Comprendere l’evoluzione dell’attività solare non è solo una questione accademica. Monitorare il ciclo delle macchie solari e prevedere l’intensità del vento solare consente di sviluppare sistemi di allerta precoce per proteggere le infrastrutture tecnologiche.

Missioni come l’IMAP e la SWFO-L1 sono dedicate proprio a raccogliere dati in tempo reale sul flusso di particelle solari, aiutando gli scienziati a prevedere con maggiore precisione eventuali tempeste solari che potrebbero avere impatto sul nostro pianeta.

Il Sole è la principale fonte di energia per la Terra, e i suoi cambiamenti si riflettono sulla vita quotidiana molto più di quanto si possa pensare. Il fatto che si stia entrando in una fase di maggiore attività offre agli studiosi un laboratorio naturale unico per comprendere meglio il comportamento della nostra stella e affinare i modelli che descrivono la dinamica del clima spaziale.

L’interazione tra Sole e Terra

Sebbene i cicli solari abbiano una durata media di undici anni, le tendenze a lungo termine sono ancora difficili da prevedere. Il recente risveglio potrebbe preludere a decenni di intensa attività solare, oppure rappresentare solo un picco temporaneo. In ogni caso, questa fase offre informazioni preziose su come l’interazione tra Sole e Terra influenzi sia l’ambiente spaziale sia la tecnologia e le infrastrutture di cui la società moderna dipende.