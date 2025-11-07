Libero
Attiva ora la maxi promo sullo smartwatch unisex con funzioni fitness

Smartwatch unisex con display 1,91”, 110+ sport, monitor sonno e chiamate Bluetooth. Super promo con riduzione dell’86% su Amazon

Se cerchi uno smartwatch affidabile e comodo da usare ogni giorno, questa è un’occasione da cogliere al volo. Lo smartwatch unisex della Csasan con Effettua/Risposta Chiamate è in offerta con uno sconto dell’86% su Amazon: pratico, ricco di funzioni e con un’autonomia che sorprende per la fascia di prezzo. Colpiscono la semplicità d’uso, l’abbinamento rapido allo smartphone e un display ampio e luminoso che rende tutto più leggibile. Il comfort del cinturino e la fluidità generale lo rendono una scelta immediata per chi desidera un wearable concreto senza complicazioni.

Per dettagli e disponibilità, scopri l’offerta su Amazon e approfitta del forte ribasso finché attivo.

Smartwatch con Effettua/Risposta Chiamate: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon lo smartwatch unisex della Csasan Effettua/Risposta Chiamate è proposto a 21,99€ grazie allo sconto dell’86%. Un prezzo estremamente accessibile per chi vuole entrare nel mondo dei wearable con un modello completo di funzioni essenziali per sport, salute e notifiche, senza rinunciare alla comodità delle chiamate Bluetooth.

Smartwatch con Effettua/Risposta Chiamate: le caratteristiche tecniche

Firmato Csasan (modello T70), questo smartwatch punta su un display TFT da 1,91 pollici con buona luminosità e quattro livelli di regolazione. Tramite l’app Gloryfit puoi scegliere oltre 100 quadranti, passando da stili minimal a layout più ricchi per adattarlo al tuo look.

La gestione delle chiamate Bluetooth integra altoparlante e microfono: rispondi e chiami direttamente dal polso e ricevi notifiche dalle app più usate (come WhatsApp e Facebook), per restare aggiornato senza estrarre lo smartphone.

Per lo sport ci sono 110+ modalità, con monitoraggio di passi, distanza e calorie. Le funzioni salute includono cardiofrequenzimetro in tempo reale e monitoraggio del sonno con analisi del ritmo respiratorio, utili per ottimizzare recupero e routine quotidiana.

La batteria da 300 mAh assicura fino a 7 giorni di utilizzo e fino a 30 giorni in standby. La certificazione IP68 garantisce resistenza a sudore e spruzzi, perfetta per l’uso quotidiano. Completano il quadro l’assistente vocale, il controllo remoto della fotocamera, cronometro, timer, promemoria attività e meteo. Ampia la compatibilità: iOS 9.0+ e Android 6.0+.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

