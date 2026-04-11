Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Bangla press / Shutterstock.com

Bollette, stipendio e ora anche i social. Da Bluesky, principale rivale di Threads e X (ex Twitter), arriva Attie, l’intelligenza artificiale che ti aiuta a creare feed personalizzati. Un alleato ideale per chi vuole costruire un feed su misura senza dover possedere competenze avanzate di programmazione: bastano pochi passaggi, e al resto ci pensa l’IA. Ma fosse solo capace di questo: vediamo meglio come funziona e come può aiutarti nella ricerca di informazioni.

Come funziona Attie, l’assistente AI di Bluesky

Presentata alla conferenza Atmosphere dall’ex CEO di Bluesky, Jay Graber, e dal CTO Paul Frazee, Attie è un assistente AI pensato per progettare algoritmi personali, creare feed su misura e anche raccogliere informazioni.

Con Attie, potrai creare il proprio feed personalizzato semplicemente digitando i comandi in linguaggio naturale, come se stesse chattando con qualsiasi altro chatbot AI. Basta descrivere il tipo di contenuti che interessano e Attie costruisce l’algoritmo che li seleziona.

Le ambizioni dell’app, però, vanno oltre. Nel tempo, gli utenti di Attie potranno sviluppare le proprie app social e creare strumenti destinati ad altri. Nel blog di lancio, Graber ha spiegato che grazie al vibe coding sarà possibile descrivere cosa si vuole ottenere, lasciando che l’AI scriva il codice e dia vita a intere applicazioni.

Come può aiutarti a costruire feed

Vuoi creare un feed unico, ad esempio basato sulla musica dei primi anni 2000? Basta scriverlo in linguaggio naturale: Attie costruirà l’algoritmo su misura per te.

Per utilizzare l’app, gli utenti accederanno con il loro account Atmosphere (lo stesso usato per tutte le app che funzionano su ATProto, incluso Bluesky). Attie capirà immediatamente di cosa hai parlato, che tipo di cose ti piacciono e altro ancora. E questo perché Bluesky e l’ecosistema più ampio condividono dati tra le diverse applicazioni.

Niente codice, impostazioni complesse o filtri da configurare manualmente. Tutto ciò che serve è descrivere ciò che vuoi vedere, e l’AI trasformerà la tua richiesta in un feed personalizzato.

Come può aiutarti a cercare informazioni

Ma le funzionalità non finiscono qui: oltre a selezionare contenuti basati su generi musicali, l’app permette anche di aiutarti nella ricerca delle informazioni.

Come? Aggregando post su temi di attualità o argomenti specifici, e sempre attraverso un classico prompt in un linguaggio naturale. Così da rendere ogni feed veramente personale e aggiornato.

Inoltre, puoi anche porre domande ad Attie, ad esempio su quali post potresti voler leggere o ripubblicare.

Disponibilità del chatbot

Al momento Attie non è disponibile per tutti. L’app si trova infatti in beta chiusa, non a caso, alla presentazione durante la conferenza, i partecipanti sono diventati i primi beta tester della nuova esperienza. Se vuoi, puoi iscriversi gratis alla lista d’attesa accedendo al sito attie.ai.

Tra l’altro non è nemmeno detto che rimarrà gratuita in futuro. Secondo TechCrunch, il team di Bluesky non ha ancora stabilito se Attie richiederà in futuro una commissione, visto che al momento si tratta di una beta privata. Tra le ipotesi sul tavolo ci sono anche abbonamenti e servizi di hosting per chi volesse ospitare le proprie comunità all’interno del protocollo.