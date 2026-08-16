Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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Gli iPhone sono dispositivi molto sicuri ma, per via della loro diffusione, sono anche tra quelli che vengono presi di mira con maggiore frequenza dagli hacker. L’ultima conferma in tal senso arriva direttamente da Apple, che ha inviato una notifica di sicurezza ad alcuni utenti in 110 Paesi in tutto il mondo.

Il messaggio contiene un avviso molto serio: il dispositivo in uso potrebbe essere stato attaccato da uno spyware e, quindi, qualcuno potrebbe monitorarne l’utilizzo. Per questo motivo, l’utente deve agire subito, seguendo le indicazioni fornite dall’azienda per mettere al sicuro il proprio smartphone.

Una pratica già adottata in passato

Non è la prima volta che succede. L’azienda di Cupertino, infatti, invia avvisi di questo tipo dal 2021, tutte le volte che i sistemi di sicurezza rilevano segnali di una possibile compromissione del dispositivo. Lo scorso anno, ad esempio, una campagna di alert analoga ha coinvolto utenti sparsi in circa 100 Paesi in tutto il mondo. Gli spyware rappresentano un enorme problema di sicurezza. Ricordiamo, ad esempio, quanto avvenuto con il caso Pegasus.

Come avviene la segnalazione

Gli utenti per cui Apple ha individuato segnali di una possibile compromissione del proprio dispositivo ricevono una notifica di sistema, identificabile dal titolo "Apple Threat Notification". Per confermare la validità del messaggio, l’utente riceve anche una e-mail, alla casella di posta del proprio Account Apple.

In ogni caso, i messaggi di notifica inviati da Apple non richiedono mai l’inserimento di password e codici di verifica. Gli avvisi di sicurezza sono mostrati anche nella pagina dell’Account Apple, presente nelle Impostazioni.

Toccando la notifica (oppure tramite la mail ricevuta) è possibile accedere a tutte le informazioni relative all’avviso, con le indicazioni da seguire per mettere in sicurezza il proprio smartphone e tutte le informazioni custodite al suo interno.

Ricevere la notifica non significa che il dispositivo sia stato effettivamente hackerato e che ci sia uno spyware attivo. Apple invia l’alert nel caso in cui rilevi dei segnali di un possibile attacco all’utente. Tale attacco potrebbe non essere stato eseguito o non essere andato a buon fine. In ogni caso, l’utente selezionato da Apple riceverà ugualmente la notifica. L’azienda non fornisce alcuna informazione in merito alle modalità con cui è avvenuta la selezione.

Rendere pubblici i criteri con cui vengono individuati gli utenti che potrebbero essere stati colpiti da uno spyware, infatti, potrebbe aiutare gli hacker a rendere invisibili i propri software ai sistemi di rilevazione messi a punto dall’azienda di Cupertino. Per difendersi dal rischio di spyware, Apple consiglia di attivare la Lockdown Mode (in italiano nota come Modalità d’isolamento)

Per evitare problemi, può essere utile anche inizializzare lo smartphone, con un ripristino alle condizioni di fabbrica, in modo da installare da zero il sistema operativo, cancellando eventuali software malevoli attivi nel proprio iPhone. Ulteriori dettagli in merito alla questione potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.