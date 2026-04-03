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Un attacco hacker agli Uffizi ha compromesso dati sensibili e sistemi interni: il caso evidenzia i rischi legati alla sicurezza informatica nei musei e riaccende l’attenzione sui cyber attacchi in Italia.

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Un attacco informatico sofisticato ha colpito uno dei simboli culturali italiani, costringendo gli Uffizi a correre ai ripari con misure straordinarie. Dalla messa in sicurezza delle opere più preziose fino al rafforzamento dei sistemi digitali, il caso apre interrogativi concreti sulla vulnerabilità delle istituzioni culturali nell’era digitale.

Un attacco durato mesi

L’attacco hacker agli Uffizi non è stato un’azione improvvisa. Secondo quanto emerso da fonti stampa, l’intrusione nella rete informatica del polo museale fiorentino sarebbe iniziata mesi addietro.

Gli hacker avrebbero sfruttato una falla in un sistema non aggiornato legato alla gestione delle immagini a bassa risoluzione presenti sul sito ufficiale.

Da quel punto d’accesso, si sarebbero mossi lentamente all’interno dell’infrastruttura digitale, raccogliendo dati in modo progressivo.

Una strategia nota nel mondo della cybersecurity: entrare senza farsi notare, studiare il sistema e portare fuori informazioni senza attivare allarmi.

Dati rubati e rischio sicurezza fisica

Il problema non riguarda solo il furto di dati. Gli aggressori sarebbero riusciti a sottrarre informazioni estremamente sensibili: password, codici di accesso, mappe interne e persino la posizione di telecamere e sensori.

Un quadro che trasforma un cyber attacco in una potenziale minaccia concreta per la sicurezza fisica delle opere e degli edifici.

Chi ha violato il sistema, di fatto, conoscerebbe la “mappa operativa” del museo: percorsi di servizio, ingressi riservati e logiche di sorveglianza. Informazioni che, se utilizzate in modo illecito, potrebbero facilitare intrusioni reali.

Opere al sicuro e misure straordinarie

La reazione è stata immediata e drastica. Le opere più preziose sono state trasferite in un caveau della Banca d’Italia, mentre alcune aree di Palazzo Pitti, anch’esso parte del complesso museale, sono state chiuse al pubblico.

Non solo: sono state murate porte e uscite di sicurezza considerate vulnerabili, una scelta che rende evidente il livello di allerta raggiunto.

Si tratta di interventi che raramente si vedono in contesti museali e che raccontano quanto la minaccia sia stata presa sul serio dalle autorità e dalla direzione.

La richiesta di riscatto e il rischio dark web

Come spesso accade nei casi di cyber attacco in Italia e nel mondo, gli hacker avrebbero avanzato una richiesta di riscatto. In caso di mancato pagamento, i dati sottratti potrebbero essere venduti sul dark web.

Questo tipo di minaccia è ormai una costante negli attacchi ransomware: non si tratta solo di bloccare i sistemi, ma di esercitare pressione attraverso la possibile diffusione delle informazioni rubate.

Nel caso degli Uffizi, il valore dei dati è duplice: economico e strategico.

Sicurezza informatica musei: un tema sempre più centrale

L’episodio riporta al centro un tema spesso sottovalutato: la sicurezza informatica nei musei e nei siti istituzionali. Strutture complesse come gli Uffizi non sono solo luoghi culturali, ma organizzazioni con flussi economici, database e sistemi digitali articolati.

E proprio questa complessità le rende bersagli ideali.

Molti sistemi, soprattutto quelli sviluppati anni fa, possono presentare vulnerabilità se non vengono aggiornati con regolarità. È quello che, secondo le ricostruzioni, sarebbe accaduto anche in questo caso.

Le indagini in corso

Sul caso stanno lavorando la procura, la polizia postale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Le indagini puntano a ricostruire l’origine dell’attacco e a capire se i dati sottratti siano già stati diffusi.

Nel frattempo, il sistema di sicurezza è stato rafforzato e i controlli interni intensificati.

L’episodio segna un punto di svolta: la protezione del patrimonio culturale passa sempre più anche dalla difesa digitale. E non è più un tema per addetti ai lavori, ma una questione che riguarda tutti.