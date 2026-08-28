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Un attacco informatico ha colpito la piattaforma Contabilità in Cloud di TeamSystem, provocando la fuga di dati anagrafici, coordinate IBAN e dettagli operativi. Le credenziali restano sicure.

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Un attacco informatico ha colpito Contabilità in Cloud di TeamSystem, esponendo dati anagrafici, IBAN e dettagli contabili degli utenti.

La violazione, scoperta il 24 agosto 2026, ha attivato le procedure GDPR mentre restano sicuri credenziali di accesso e password.

I dati sottratti alimentano rischi di phishing mirato e truffe sul cambio IBAN, rendendo cruciali verifiche e controlli immediati.

Un attacco informatico ha colpito la piattaforma Contabilità in Cloud di TeamSystem, provocando la fuga di dati anagrafici, coordinate IBAN e dettagli operativi. Le credenziali restano sicure.

La violazione sulla piattaforma in cloud

Il software Contabilità in Cloud gestito da TeamSystem, un’applicazione ampiamente diffusa tra piccole imprese, consulenti fiscali e professionisti per governare la contabilità e i flussi finanziari aziendali, è finito nel mirino di un grave incidente di sicurezza informatica.

L’intrusione è stata individuata nei propri sistemi durante il pomeriggio del 24 agosto 2026 e ha comportato un accesso non autorizzato all’infrastruttura di rete con conseguente esfiltrazione di informazioni riservate.

Sebbene il momento del rilevamento sia certo e documentato, restano ancora da chiarire diversi aspetti di natura tecnica, a partire dall’esatta data in cui i pirati informatici sono riusciti a penetrare nei server per la prima volta.

Il perimetro delle informazioni sottratte durante il data breach di Contabilità in Cloud risulta piuttosto ampio e delicato.

Tra i contenuti sottratti figurano dati anagrafici primari, recapiti telefonici e di posta elettronica, uniti alle coordinate bancarie.

L’aspetto che richiede maggiore cautela riguarda l’esposizione del dettaglio delle movimentazioni contabili registrate dagli utenti: gli aggressori sono infatti entrati in possesso di causali di pagamento, importi esatti delle operazioni e indicazioni sulle controparti commerciali.

L’azienda ha comunque tenuto a precisare che la fuga di dati riguarda esclusivamente ciò che i singoli clienti avevano caricato sul software. Vi è inoltre un elemento di rassicurazione fondamentale: le credenziali di accesso, ovvero i nome utente e le password personali degli utenti, non risultano compromesse sulla base delle verifiche svolte.

Quadro normativo e gestione dei dati esposti

L’evento ha attivato immediatamente le rigide procedure previste dall’articolo 33 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati fisici.

In base alle prescrizioni sancite dal GDPR, le aziende che subiscono una violazione di tale entità hanno l’obbligo di effettuare una notifica formale all’Autorità Garante della Privacy entro il termine tassativo di 72 ore dal momento della scoperta.

Qualora dall’analisi preliminare emerga un rischio elevato per le libertà e i diritti delle persone coinvolte, la legge impone di informare in modo diretto e tempestivo anche i singoli interessati.

Attualmente gli specialisti informatici della società e le autorità preposte stanno lavorando per stabilire la reale estensione della falla e chiarire quali ambienti di archiviazione siano stati effettivamente raggiunti.

La presenza di un pacchetto informativo così completo costituisce una minaccia concreta se gestita da malintenzionati. In un contesto in cui ci sono IBAN esposti associati a dati anagrafici e allo storico delle fatture emesse, la capacità di difesa delle organizzazioni colpite viene messa a dura prova.

I rischi concreti di frodi e il phishing mirato

La vera insidia derivante da questo incrocio di dati contabili risiede nella possibilità di strutturare truffe finanziarie sofisticate.

Avendo visibilità sui reali rapporti commerciali tra clienti e fornitori, i criminali informatici possiedono tutti gli elementi utili per costruire comunicazioni ingannevoli estremamente verosimili.

L’accesso a causali dettagliate e importi specifici consente di superare le classiche barriere di diffidenza che di solito fermano i tentativi di phishing generici.

Lo scenario operativo più temuto in questi contesti è la cosiddetta truffa del cambio IBAN.

Un attaccante, conoscendo una transazione reale in attesa di saldo, può inviare una comunicazione fraudolenta spacciandosi per il fornitore abituale e richiedendo l’accredito su un nuovo conto corrente gestito dall’organizzazione criminale.

Poiché il messaggio riporta cifre corrette e riferimenti precisi a prestazioni effettivamente ricevute, la vittima tende ad accreditare la somma senza insospettirsi, scoprendo l’inganno solo quando il vero creditore sollecita il pagamento insoluto.

Come proteggersi e contenere i danni

Allo stato attuale delle indagini, l’origine esatta dell’attacco hacker a TeamSystem rimane sconosciuta. Non sono stati diffusi dettagli tecnici sul vettore di ingresso utilizzato dai cybercriminali, né sono emerse rivendicazioni pubbliche da parte di gruppi di riscatto o tracce dell’impiego di malware di tipo ransomware.

Ciononostante, la cautela e il rispetto delle buone pratiche informatiche devono rimanere la priorità assoluta per tutti coloro che utilizzano il servizio.

Per ridurre al minimo l’esposizione ai rischi nei giorni successivi al data breach, è opportuno mettere in atto alcune contromisure immediate:

Verifica incrociata dei pagamenti: qualsiasi richiesta d’ordine o messaggio che inoltri un aggiornamento delle coordinate bancarie per un fornitore noto deve essere sottoposta a una verifica telefonica diretta, utilizzando un numero reperito su canali ufficiali e non quello presente nell’email ricevuta.

qualsiasi richiesta d’ordine o messaggio che inoltri un aggiornamento delle coordinate bancarie per un fornitore noto deve essere sottoposta a una verifica telefonica diretta, utilizzando un numero reperito su canali ufficiali e non quello presente nell’email ricevuta. Monitoraggio dei flussi bancari: aumentare la frequenza dei controlli sui conti correnti aziendali per individuare tempestivamente eventuali addebiti insoliti o tentativi di transazione sospetti.

aumentare la frequenza dei controlli sui conti correnti aziendali per individuare tempestivamente eventuali addebiti insoliti o tentativi di transazione sospetti. Sensibilizzazione del personale interno: informare gli addetti all’amministrazione e alla contabilità in merito alle dinamiche di questo tipo di attacco, raccomandando massima prudenza nell’apertura di allegati e nella gestione di sollecitazioni di pagamento insolite.

informare gli addetti all’amministrazione e alla contabilità in merito alle dinamiche di questo tipo di attacco, raccomandando massima prudenza nell’apertura di allegati e nella gestione di sollecitazioni di pagamento insolite. Attenzione ai dati personali: ricordare che nessun istituto di credito o fornitore di servizi legittimo chiederà mai via email l’invio di codici OTP, credenziali di accesso o chiavi private di autenticazione.

L’adozione di un approccio rigoroso e prudente rappresenta la difesa più efficace per limitare gli impatti operativi di questo incidente.