Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Gli attacchi hacker diventano sempre più creativi, anche per quanto riguarda gli obiettivi. Un esempio arriva da quanto accaduto nei giorni scorsi al sistema di refrigerazione di centinaia di supermercati francesi.

Diverse catene locali sono state colpite da un attacco informatico che ha portato la temperatura fino a 50° C, con l’attivazione del sistema di sbrinamento. Questo processo ha reso inutilizzabile una grande quantità di merce.

L’attacco non si è limitato a colpire i frigoriferi ma ha anche bloccato le spese online, il funzionamento dei programmi fedeltà e le etichette elettroniche degli scaffali.

Da quanto emerso, inoltre, sono stati registrati alcuni principi di incendio (probabilmente legati a danni ai sistemi di refrigerazione, ma non ci sono dettagli ulteriori). Ecco i dettagli.

Cosa è successo

L’attacco hacker che ha colpito i supermercati francesi riguarda la violazione di Danfoss, un software di origine danese utilizzato da numerosi operatori del settore della grande distribuzione.

Il software in questione consente di controllare da remoto gli impianti frigo, mettendo a disposizione anche diverse altre funzionalità.

Gli attaccanti potrebbero aver trovato una falla nel software e sono poi riusciti a sfruttarla in un modo particolarmente creativo e in grado di causare danni notevoli.

L’episodio mette in luce una delle vulnerabilità emergenti più insidiose per la grande distribuzione e l’industria moderna: l’intersezione tra le reti informatiche tradizionali e i sistemi di controllo operativo.

Dispositivi connessi (IoT) come termostati, refrigeratori intelligenti ed etichette elettroniche nascono per ottimizzare i consumi energetici e consentire la manutenzione predittiva da remoto.

L’assenza di un sistema di protezione software, quindi, può esporre facilmente un intero sistema al rischio di attacchi informatici che possono tradursi in situazioni analoghe a quelle registrate in Francia.

Chi è stato colpito

La violazione non riguarda una sola azienda. Dalle ricostruzioni dell’emittente francese Bfmtv, infatti, decine di negozi Coopérative U, Intermarché e Netto sono stati colpiti. Anche alcune sedi di Carrefour Market, Monoprix ed E.Leclerc dovrebbero aver subito un attacco. I danni economici non sono ancora stati stimati, ma si tratta di centinaia di migliaia di euro di merce non più utilizzabile.

Oltre al danno diretto per la perdita di tonnellate di prodotti freschi e surgelati, le catene si trovano ora a dover affrontare la bonifica degli impianti, i mancati incassi per le ore di chiusura forzata e la gestione dell’interruzione delle vendite digitali. Un colpo durissimo anche sul fronte etico e logistico, considerata l’enorme quantità di cibo andata sprecata in poche ore.

Al momento, non ci sono informazioni in merito all’identità degli attaccanti e non è chiaro se la causa della violazione sia stata o meno identificata. Ulteriori attacchi hacker di questo tipo potrebbero ripetersi. Nel frattempo, l’allerta resta altissima: episodi di questa portata dimostrano quanto le infrastrutture commerciali connesse siano esposte, lasciando aperta la concreta possibilità che simili azioni di sabotaggio possano ripetersi su scala ancora più ampia contro altri attori della grande distribuzione.