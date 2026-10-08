Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Un attacco informatico ha preso di mira il sito della Farnesina, ma i sistemi di sicurezza hanno evitato disservizi. Il ministero verifica possibili tentativi contro altri portali.

iStock

Il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stato preso di mira da un attacco informatico nella mattinata di giovedì 8 ottobre. La Farnesina ha confermato l’episodio, precisando che i sistemi di sicurezza sono riusciti a contenere gli effetti dell’attacco, senza conseguenze sul funzionamento dei servizi online.

«L’attacco è stato efficacemente mitigato dai sistemi di protezione, senza provocare disservizi», ha spiegato il ministero in una nota ufficiale. Non sono stati forniti dettagli sulla tecnica utilizzata né sulla possibile origine dell’attacco.

La situazione rimane sotto osservazione. Sono infatti in corso verifiche per accertare se siano stati presi di mira anche altri siti istituzionali italiani.

Attacco informatico alla Farnesina: cosa sta succedendo

Il Ministero degli Esteri sta monitorando costantemente la situazione, in collaborazione con il Polo Strategico Nazionale e in raccordo con le autorità competenti.

I controlli riguardano anche i siti delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero. L’obiettivo è verificare se siano stati interessati da tentativi di attacco analoghi.

Per il momento si tratta di accertamenti precauzionali. Il ministero non ha infatti confermato che altri portali siano stati colpiti. Rimangono sconosciute anche le modalità dell’attacco. Le informazioni disponibili non permettono di stabilire se l’obiettivo fosse rendere irraggiungibile il sito della Farnesina oppure condurre un’operazione di altro tipo.

L’unico dato confermato riguarda l’efficacia dei sistemi di protezione, che secondo quanto comunicato dal ministero hanno impedito interruzioni dei servizi.

Tajani: rafforzata la cybersicurezza del Ministero degli Esteri

Sull’episodio è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha ricordato gli investimenti effettuati dall’amministrazione per rafforzare la sicurezza informatica.

«La cybersicurezza è un elemento centrale della riforma della Farnesina approvata lo scorso anno», ha dichiarato il ministro, richiamando il potenziamento delle misure tecnologiche adottate negli ultimi mesi.

Tra le strutture dedicate alla sicurezza informatica figura la Sala Operativa CSIRT, inaugurata nel febbraio 2026. La struttura permette di monitorare le minacce rivolte ai sistemi della Farnesina e di coordinare gli interventi necessari in caso di incidenti. Dall’inizio dell’anno, la sala, attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno per il monitoraggio e la difesa delle infrastrutture digitali, ha gestito oltre 150.000 attacchi informatici, tra cui decine di attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) contro i servizi web ministeriali e numerose campagne di phishing e spam.

Il tema sarà affrontato anche a livello europeo. L’Italia ha deciso di collaborare con la Romania e con altri Stati membri per presentare, nelle prossime riunioni europee, proposte sulla designazione dei soggetti responsabili di attacchi informatici, compresi quelli contro le istituzioni italiane.

Si tratta di un’iniziativa più ampia di contrasto alle minacce informatiche, che non implica un’attribuzione di responsabilità per l’attacco dell’8 ottobre.

Nel frattempo, proseguono i controlli sul sito della Farnesina e sui portali delle rappresentanze italiane all’estero. Al momento della comunicazione ufficiale, il ministero non aveva segnalato alcun disservizio.