Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Nei mesi appena trascorsi del 2026 in Italia gli attacchi informatici hanno superato il totale del 2025, con phishing, truffe bancarie e intelligenza artificiale in forte crescita.

123RF

Nei primi nove mesi del 2026 gli attacchi informatici in Italia hanno già superato quelli dell’intero anno precedente, raggiungendo quota 4.521.

Phishing e ingegneria sociale guidano l’aumento, con truffe bancarie e false comunicazioni previdenziali che colpiscono cittadini e amministrazioni pubbliche.

L’intelligenza artificiale rende le campagne più efficaci, mentre ransomware e malware crescono; gli attacchi riusciti calano, segnalando l’efficacia delle contromisure.

Nei primi 9 mesi del 2026 in Italia gli attacchi informatici hanno superato il totale del 2025, con phishing, truffe bancarie e intelligenza artificiale in forte crescita.

Numeri record e geografia dei rischi

Il nuovo Threat Intelligence Report dell’Osservatorio Cybersecurity di Exprivia, illustrato all’Apulia Cybersecurity Forum, fotografa una fase molto critica per la sicurezza digitale del Paese.

Soltanto tra luglio e settembre sono stati censiti 2.093 episodi tra attacchi, incidenti e violazioni della privacy, un picco che non si vedeva da sei anni e che segna un balzo dell’80% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Considerando i soli attacchi informatici, il terzo trimestre ha toccato quota 1.934 casi, in aumento del 25% sul trimestre precedente. Dall’inizio del 2026 il totale ha già raggiunto 4.521 episodi, superando ampiamente i 3.732 registrati nell’intero 2025.

Anche la distribuzione territoriale mostra sfaccettature diverse. In rapporto alla popolazione, il Centro Italia registra l’esposizione più alta con 170 casi per milione di abitanti, davanti al Sud con 101 e al Nord con 74.

Sul fronte dei dispositivi connessi a Internet esposti a vulnerabilità, invece, il Mezzogiorno segna il dato più elevato con oltre 4.500 apparati a rischio.

Per chi gestisce risparmi, lavoro o attività quotidiane online, questi numeri indicano che la superficie di esposizione riguarda ormai tutti, non solo le grandi strutture.

Truffe bancarie, previdenza e smartphone nel mirino

La leva principale resta l’inganno umano. Il phishing e l’ingegneria sociale hanno raggiunto 1.519 casi, quasi il triplo rispetto a dodici mesi prima, coprendo il 73% del totale.

A pagare il prezzo più alto sul piano settoriale è il comparto finanziario con 619 casi, seguito da quello informatico con 607, mentre nella Pubblica Amministrazione gli episodi sono più che triplicati in tre mesi, salendo da 123 a 403.

I messaggi ingannevoli puntano soprattutto su temi sensibili come le truffe bancarie con 474 casi e le comunicazioni previdenziali contraffatte con 362 casi, diffuse tramite email, SMS e siti clone che imitano banche ed enti pubblici.

Nel frattempo il ransomware tocca un massimo storico con 93 casi, in crescita del 69% su base annua, e crescono anche i malware per Android in grado di prendere il controllo dello smartphone e intercettare SMS e codici di autenticazione.

Il movente resta quasi sempre economico nel 98% dei casi, mentre il furto di dati pesa per oltre il 91% dei danni rilevati.

L’intelligenza artificiale accelera, ma non tutto va a segno

L’impiego dell’intelligenza artificiale sta rendendo le campagne più rapide e convincenti. Il 47% degli incidenti analizzati presenta tracce dell’uso di strumenti di AI, contro il 41% rilevato a inizio anno.

I criminali sfruttano queste tecnologie per scrivere testi più credibili, automatizzare le incursioni e individuare con maggiore precisione le informazioni di valore da sottrarre.

All’orizzonte si aggiunge la preoccupazione legata ai computer quantistici, con il rischio che vengano già raccolti dati cifrati oggi per decodificarli in futuro.

C’è però un dato che aiuta a leggere il quadro con maggiore lucidità: nonostante il volume complessivo sia salito, gli attacchi andati effettivamente a buon fine sono scesi da 175 a 138 rispetto al trimestre precedente. Segno che la pressione è altissima e richiede maggiore attenzione quotidiana su finti avvisi e codici di accesso, ma le contromisure non sono impotenti.