Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Attacchi hacker ai supermercati in Europa e in Italia: violati i banchi frigo da remoto e portati a 50°C. Ecco cosa succede e quali sono i rischi reali.

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Gli attacchi hacker diventano sempre più creativi e, per questo, sempre più pericolosi. Non si tratta solo delle modalità di attacco, però. Anche gli obiettivi stanno cambiando e il caso degli attacchi ai supermercati è una conferma.

Dopo quanto accaduto lo scorso mese di ottobre in Francia, nuovi banchi frigo sono finiti sotto il mirino di misteriosi attaccanti che hanno puntato ai supermercati in vari Paesi europei.

Andiamo a riepilogare i fatti per capire cosa sta succedendo e quali possono essere i rischi reali a cui bisognerà far fronte nel corso del prossimo futuro per contrastare questa nuova minaccia.

Cosa è successo

Ancora una volta, come già accaduto lo scorso mese di ottobre in Francia, gli hacker hanno preso di mira i frigoriferi dei supermercati, violando il software di gestione centralizzata e modificando da remoto le temperature, fino a portare i congelatori a 50° C (temperatura che normalmente viene attivata durante la fase di scongelamento e manutenzione). Il caso è stato riportato dall’emittente pubblica estone Err e riportato da tutti i media principali in Europa. Attualmente, gli attacchi hacker di questo tipo sono stati rilevati anche in Belgio e Svezia oltre che in Lussemburgo, Irlanda e nella stessa Estonia. La situazione è ancora in divenire e ci sono diversi punti non chiari.

Come avvengono questi attacchi

Dal punto di vista tecnico, ci troviamo di fronte a una violazione dei software di gestione delle temperature dei supermercati che vengono forniti da aziende terze. Gli hacker sono riusciti a trovare una falla nel software e la possono sfruttare per prendere il controllo della gestione termica, incrementando la temperatura interna fino a causare il danneggiamento degli alimenti conservati nei banchi frigo.

L’impatto di queste incursioni informatiche va ben oltre il semplice disservizio tecnico e tocca due aspetti fondamentali: quello economico e quello sanitario. L’innalzamento improvviso delle temperature interrompe infatti la catena del freddo, costringendo i supermercati a smaltire enormi quantità di merce deperibile come carne, pesce, latticini e surgelati. I danni economici possono raggiungere facilmente decine di migliaia di euro per ogni singolo punto vendita colpito.

L’episodio dei banchi frigo accende i riflettori sulle vulnerabilità dei dispositivi connessi (IoT) e sulla sicurezza dei fornitori esterni (che ricoprono un ruolo di primo piano per la gestione dei software). Ricordiamo che software non aggiornati possono portare diversi rischi e possono essere facilmente violati da hacker professionisti.

Anche in Italia

I primi casi di attacchi informatici ai frigoriferi dei supermercati vengono registrati anche in Italia. Come riportato da Virgilio Notizie, infatti, Giuseppe Spadaro, direttore generale di un gruppo che gestisce supermercati a marchio Coop in diverse città della Sicilia, ha confermato l’accaduto. La situazione andrà monitorata con grande attenzione nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni. Staremo a vedere se il problema si diffonderà a macchia d’olio anche nel nostro Paese.