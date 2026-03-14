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Dopo le tensioni tra Iran e Israele si sono moltiplicati gli attacchi informatici: la loro natura, però, sembra diversa dal solito: è la nuova guerra cyber.

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In una sola settimana sono stati rivendicati oltre 600 attacchi cyber collegati alle tensioni tra Israele e Iran, con decine di gruppi coinvolti e diversi Paesi nel mirino. Il dato emerge da un’analisi di Maticmind, società del gruppo Zenita specializzata in cybersicurezza. Non si tratta però di una guerra informatica tradizionale fatta di colpi decisivi e infrastrutture paralizzate. Secondo gli esperti siamo di fronte a qualcosa di diverso: una pressione continua nel cyberspazio, fatta di attacchi informatici diffusi, propaganda digitale e operazioni psicologiche. Una strategia che punta più a creare instabilità che a distruggere sistemi.

Una settimana di cyber-attacchi

Il numero che colpisce di più è quello delle rivendicazioni. Secondo il report, nei sette giorni analizzati sono stati segnalati oltre 600 episodi di attacchi cyber collegati al contesto del conflitto mediorientale. In alcune giornate si sono registrate più di cinquanta rivendicazioni.

Gli attori coinvolti sarebbero almeno 47 gruppi differenti, mentre i Paesi colpiti arrivano a undici. Si tratta quindi di un fenomeno distribuito, dove hacker attivisti, gruppi affiliati e organizzazioni più strutturate operano nello stesso spazio digitale.

Il dato è ancora più significativo se si considera che la connettività Internet in Iran, nello stesso periodo, è stata ridotta fino a una percentuale compresa tra l’1% e il 4%. Nonostante queste limitazioni, le operazioni nel cyberspazio non si sono fermate.

La cosiddetta “strategia del caos”

Gli analisti di cybersicurezza non parlano di una vera guerra cyber nel senso classico del termine. Secondo Pierguido Iezzi, cyber business unit director di Maticmind, il quadro è diverso e più sfumato.

L’approccio osservato punta a una pressione costante e modulare. Gli attacchi informatici vengono usati per generare attrito, attirare l’attenzione dei media e aumentare l’incertezza dell’avversario.

In altre parole, il cyberspazio diventa uno strumento per amplificare il disordine.

Questa modalità operativa è stata descritta come una “strategia del caos”. Non serve necessariamente infliggere danni irreparabili ai sistemi digitali. È sufficiente mantenere un flusso continuo di attività ostile per saturare la capacità di risposta e rendere la situazione più instabile.

Attacchi informatici logoranti

Nonostante l’elevato numero di azioni rivendicate, l’impatto strategico degli attacchi informatici rimane inferiore a quello delle operazioni militari tradizionali.

Nel cyberspazio è più facile moltiplicare gli episodi e diffondere messaggi simbolici. Molte azioni consistono in defacement di siti web, intrusioni limitate o campagne di disturbo digitale. Operazioni che possono avere valore propagandistico ma non sempre producono danni strutturali.

Secondo l’analisi citata, il vero obiettivo non è il colpo spettacolare. Piuttosto si tratta di logorare nel tempo l’ambiente informativo e tecnologico dell’avversario, aumentando il costo della gestione della crisi.

Guerra cyber e propaganda digitale

Il contesto attuale mostra come la guerra cyber sia ormai in stretta correlazione con comunicazione, propaganda e pressione diplomatica. Gli attacchi hacker diventano parte di un ecosistema più ampio che comprende social network, campagne di disinformazione e operazioni di influenza.

Ogni rivendicazione può trasformarsi in un messaggio politico. Anche un attacco tecnicamente limitato può essere amplificato online e diventare uno strumento per dimostrare forza o alimentare la percezione di vulnerabilità.

Questo spiega perché il numero delle azioni rivendicate può crescere rapidamente durante le fasi di tensione internazionale.

Risvolti per la sicurezza digitale

La crescita degli attacchi hacker in contesti geopolitici conferma una tendenza che gli esperti osservano da anni: il cyberspazio è diventato un terreno permanente di confronto tra Stati, gruppi organizzati e attivisti digitali.

La differenza rispetto al passato è la velocità con cui questi episodi si diffondono e vengono comunicati. Ogni rivendicazione contribuisce a costruire una narrativa del conflitto anche sul piano tecnologico.

Per aziende, istituzioni e cittadini questo scenario rende la cybersicurezza sempre più centrale. Anche quando gli attacchi informatici non producono danni immediati, possono contribuire a creare instabilità e a mettere sotto pressione le infrastrutture digitali.