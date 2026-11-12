Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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Il tema degli attacchi hacker è sempre più di attualità. Il caso dei frigoriferi dei supermercati, infatti, ha riacceso l’attenzione sulla questione della sicurezza informatica, mettendo in evidenza quali sono le attuali criticità del sistema europeo. I rischi sono tanti e il prossimo obiettivo degli hacker potrebbe essere altri prodotti elettronici connessi a Internet, come i tanti elettrodomestici presenti nelle case di tutta Europa.

A chiarire la questione è stato Juhan Lepassaar, direttore dell’Agenzia europea per la cybersicurezza (Enisa), che, come riportato da ANSA, ha lanciato un vero e proprio allarme, in occasione della presentazione del rapporto 2026 sulla sicurezza informatica in UE al Parlamento europeo. L’intervento di Lepassaar arriva in un momento cruciale per tutto il settore. Ecco i dettagli:

Difese rafforzate, ma i pericoli restano

Dal rapporto emergono alcuni trend principali. Da una parte, infatti, si registra un rafforzamento delle capacità difensive contro gli attacchi hacker, soprattutto per quanto riguarda le operazioni su larga scala, come quella che ha visto la violazione dei sistemi dei frigoriferi.

Restano, però, alcune minacce significative, su cui non è possibile chiudere un occhio. Tutto ruota intorno ai progressi dell’intelligenza artificiale che può diventare uno strumento per gli hacker, contribuendo al rilevamento delle debolezze dei sistemi informatici e, quindi, ad attacchi hacker vincenti.

Per il futuro, Lepassaar ha evidenziato:

“Dobbiamo consolidare i progressi e aggiornare le nostre strategie per affrontare un panorama sempre più complesso”

I Paesi UE stanno facendo passi in avanti in termini di sicurezza. La media europea, per quanto riguarda l’indice di sicurezza elaborato dalla stessa Enisa, è di 71,53 su 100 e alcuni Paesi hanno già raggiunto un livello avanzato. Restano però diverse criticità, soprattutto per quanto riguarda la capacità di rispondere agli attacchi e per la formazione di competenze avanzate.

L’IA è una minaccia per la sicurezza?

A rendere la rincorsa contro i criminali informatici ancora più difficile è l’intelligenza artificiale. I modelli più avanzati, come Mythos 5, riescono a individuare e sfruttare le vulnerabilità in tempi sempre più rapidi, offrendo un enorme vantaggio agli aggressori che possono pianificare più attacchi in contemporanea o in successione, non dando tempo ai sistemi di difesa di attivarsi.

Di contro, fatica ad adeguarsi chi deve proteggere le reti, poiché mancano esperti in grado di utilizzare queste nuove tecnologie e comprenderne appieno i rischi. Come sottolineato dal direttore dell’Enisa, ci si trova di fronte a un vero e proprio “doppio divario di competenze“, in cui le minacce mutano molto più velocemente delle capacità di risposta.

Per far fronte a questo scenario in cui la sicurezza informatica diventa una condizione necessaria per cittadini e imprese, l’Agenzia europea sottolinea l’urgenza di colmare le lacune operative e migliorare la collaborazione tra gli Stati membri, nel minor tempo possibile. Per questo motivo sarà necessario rendere più efficace l’applicazione delle norme, migliorare la gestione delle crisi, proteggere le infrastrutture critiche e ridurre i rischi lungo tutte le catene di approvvigionamento. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse da parte dell’Europa.