Immaginate di poter “entrare” in un cuore, in un cervello o in un polmone umano e navigare al suo interno come se steste usando un sistema di navigazione satellitare, zoomando dai grandi vasi sanguigni fino a distinguere i dettagli più piccoli delle singole cellule. Quella che fino a pochi anni fa sembrava fantascienza è diventata realtà: un consorzio internazionale guidato dall’University College London (UCL) e dal Sincrotrone Europeo (ESRF) ha reso pubblico il Human Organ Atlas (HOA). Si tratta di un portale online che mette a disposizione di scienziati, medici, studenti e semplici curiosi le immagini 3D più dettagliate mai realizzate degli organi umani intatti.

Una super-tecnologia al servizio della vita

Questo incredibile progetto è stato reso possibile grazie a una tecnologia di imaging rivoluzionaria chiamata Hierarchical Phase-Contrast Tomography (HiP-CT). Il cuore pulsante di questa innovazione si trova a Grenoble, in Francia, dove l’ESRF ospita una “sorgente estremamente brillante” (EBS). Per capire la portata di questo strumento, basti pensare che la luce prodotta da questo sincrotrone è 100 miliardi di volte più luminosa di una normale TAC ospedaliera.

Questa potenza straordinaria permette ai ricercatori di fare qualcosa di prima impossibile: scansionare un intero organo umano ex vivo (ovvero rimosso dal corpo dopo la donazione) senza sezionarlo o danneggiarlo, per poi “tuffarsi” letteralmente nei tessuti fino a raggiungere una risoluzione inferiore al micron (circa 50 volte più sottile di un capello umano). È un enorme passo avanti che colma un vuoto storico nella medicina, unendo la radiologia, che guarda l’organo nel suo insieme, alla patologia, che ne studia i frammenti al microscopio.

Un portale per la scienza aperta

L’aspetto più rivoluzionario dell’Atlante degli Organi Umani non è solo la sua tecnologia, ma la sua filosofia: la scienza aperta. Fin dall’inizio, il team ha lavorato affinché questi dati fossero accessibili a chiunque nel mondo, gratuitamente.

Numeri da capogiro: Al momento il portale ospita 56 organi e oltre 300 dataset completi provenienti da 25 donatori. Si possono esplorare cervelli, cuori, polmoni, reni, fegati e persino organi meno studiati come la milza o l'utero.

Sfida ai Big Data: Gestire queste immagini è un'impresa titanica. Un singolo dataset di un cervello umano può pesare fino a 14 Terabyte, ma grazie all'infrastruttura del portale, la navigazione risulta fluida e interattiva.

Dalla ricerca al tuo browser: perché è importante?

L’impatto di questo strumento tocca ambiti diversissimi. Durante la pandemia, ad esempio, la tecnologia HiP-CT è stata fondamentale per mostrare come il virus del COVID-19 danneggiasse i minuscoli vasi sanguigni dei polmoni in modi che le macchine ospedaliere non potevano vedere. Oggi, l’atlante aiuta a studiare le malformazioni cardiache, i disturbi ginecologici e l’osteoartrite.

Oltre alla ricerca pura, l’atlante è una miniera d’oro per l’Intelligenza Artificiale. Questi dati di altissima qualità rappresentano il materiale ideale per addestrare algoritmi capaci di riconoscere precocemente tumori o anomalie. Per gli studenti di medicina, invece, rappresenta un cambiamento epocale: possono abbandonare i disegni statici dei manuali per esplorare la reale complessità spaziale del corpo umano, rendendo l’apprendimento un’esperienza di scoperta interattiva.

Un futuro ancora più grande

“Siamo solo all’inizio di una nuova era”, sostengono i ricercatori. L’obiettivo per i prossimi anni è espandere ulteriormente la collezione, aggiungendo nuovi organi e campioni. Ma il sogno a lungo termine è ancora più ambizioso: affinare la tecnica fino a poter scansionare interi corpi umani con una risoluzione dieci o venti volte superiore a quella attuale. Come ha dichiarato Paul Tafforeau, uno dei pionieri del progetto, stiamo aprendo una finestra permanente sull’architettura interna della vita, trasformando per sempre il modo in cui studiamo e comprendiamo noi stessi.