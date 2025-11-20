Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

ASUS Vivobook V16 è in offerta su Amazon e diventa il notebook da prendere in occasione del Black Friday di Amazon: è un vero affare a questo prezzo

ASUS

In sintesi

ASUS Vivobook V16 è in offerta Black Friday su Amazon a 749 euro, con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi e spedizione/vendita diretta da Amazon.

Notebook potente con Intel Core 7 240H, RTX 4050, 16 GB di RAM e display Full HD 144 Hz, ideale come workstation portatile per lavoro, studio e anche per il gaming.

Il Black Friday di Amazon è l’occasione giusta per acquistare un nuovo notebook. Con la promozione in corso, infatti, è ora possibile acquistare ASUS Vivobook V16 con un prezzo ridotto a 749 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, in modo da dilazionare la spesa.

Il modello è venduto e spedito da Amazon e viene oggi proposto al prezzo minimo storico per la configurazione descritta di seguito che include anche una scheda video NVIDA. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto del Black Friday sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

Asus Vivobook V16 V3607VU#B0DPG49L6M, Notebook con Monitor da 16" Anti-glare, 144Hz, Intel Core 7 240H, RAM 16GB, 512GB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4050, Win 11 Home, Nero

ASUS Vivobook V16: la scheda tecnica

La scheda tecnica di ASUS Vivobook V16 comprende un display da 16 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 144 Hz. Sotto la scocca, invece, c’è spazio per il processore Intel Core 7 240H, con una CPU da 10 core ad alte prestazioni.

Ci sono anche 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. A gestire la parte grafica, invece, troviamo la scheda tecnica NVIDIA RTX 4050 che garantisce ottime prestazioni in vari contesti di utilizzo, anche per quanto riguarda il gaming. Il sistema operativo è Windows 11. Il noteobook è dotato di una tastiera retroilluminata con layout italiano.

Si tratta di un modello interessante, in grado di offrire prestazioni eccellenti. ASUS Vivobook V16 è una vera e propria workstation portatile, adatta a varie tipologie di utente e ora disponibile con un rapporto qualità/prezzo molto vantaggioso.

ASUS Vivobook V16, l’offerta per il Black Friday di Amazon

Con la nuova offerta per il Black Friday Amazon è ora possibile acquistare ASUS Vivobook V16 con un prezzo scontato a 749 euro, con la possibilità di pagare in 5 rate mensili. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per poter acquistare una workstation di qualità ma con un prezzo accessibile. Il notebook è venduto e spedito direttamente da Amazon. Per accedere alla promozione e acquistare il laptop della gamma ASUS è possibile premere sul banner qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

