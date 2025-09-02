Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

ASUS Vivobook 15 OLED con processore i7 e 40 GB di RAM è in offerta con un prezzo davvero ottimo su Amazon: è lui l'affare del giorno da sfruttare

Asus

In sintesi

ASUS Vivobook 15 OLED in offerta su Amazon a 899 euro, ideale per Back to School e Back to Work con ottimo rapporto qualità/prezzo.

Notebook con Intel Core i7-13620H, 40 GB di RAM, 512 GB SSD, display OLED 15,6" Full HD e peso di soli 1,65 kg.

È il momento giusto per acquistare un nuovo notebook completo e di qualità con un prezzo accessibile: con l’offerta Amazon è ora possibile acquistare un ASUS Vivobook 15 OLED con un prezzo ridotto a 899 euro. Il notebook può contare sull’ottimo processore Intel Core i7 13620H che viene supportato da ben 40 GB di memoria RAM.

Si tratta di un notebook completo, che può garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo e che oggi viene proposto con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Considerando il periodo di Back to School e Back to Work, questo modello rappresenta oggi un vero e proprio best buy per tantissimi utenti, risultando ideale sia per lo studio che per il lavoro da remoto.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere il modello al carrello, andando poi a completare l’acquisto.

La scheda tecnica dell’ASUS Vivobook 15 OLED

La scheda tecnica dell’ASUS Vivobook 15 OLED in offerta oggi può contare su un display OLED da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e sull’ottimo processore Intel Core i7-13620H, una garanzia per chi ha bisogno di prestazioni elevate. Il processore è parte della gamma Raptor Lake e può contare su una CPU a 10 core, con 6 core Performance e 4 core Efficient.

Da segnalare anche la presenza di ben 40 GB di memoria RAM a cui si affiancano 512 GB di SSD.Il notebook è dotato di una tastiera retroilluminata con layout italiano oltre che del supporto alla connettività Wi-Fi 6 e del sistema operativo Windows 11.

C’è spazio anche per una dotazione di porte completa (una porta USB 3.2 Gen 1 Tipo-C, due porte USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, una porta USB 2.0 Tipo-A, un’uscita HDMI e un jack audio combinato). Il modello pesa appena 1,65 chilogrammi, risultando particolarmente comodo da utilizzare anche in mobilità.

ASUS Vivobook 15 OLED, l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è oggi possibile acquistare il notebook ASUS Vivobook 15 OLED con un prezzo ridotto a 899 euro. Si tratta di un’occasione ottima per poter mettere le mani su un portatile completo e di qualità, adatto a diversi contesti di utilizzo e perfetto lo studio e il lavoro da remoto. In questo periodo di Back to School, il modello di ASUS può essere considerato come un vero e proprio best buy.

