L’ASUS Vivobook 15 è in offerta su Amazon a un prezzo speciale di 340 euro, il suo minimo storico, rendendolo un’ottima scelta per chi cerca un portatile economico per il Back to School.

Il notebook è equipaggiato con un processore Intel Core i3-1315U, 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB, offrendo prestazioni adatte per lo studio e il lavoro quotidiano, ed è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per chi è alla ricerca di un notebook low cost da prendere durante il periodo di Back to School, in questo momento, la soluzione giusta arriva dalle offerte di Amazon dove è possibile acquistare ASUS Vivobook 15 con un prezzo scontato di 340 euro.

L’offerta riguarda la variante con processore Intel Core i3-1315U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD che viene venduta direttamente da Amazon. Si tratta di un portatile economico e di qualità che può rappresentare la soluzione giusta per lavoro da remoto e per lo studio.

L’offerta in questione è disponibile direttamente tramite il banner qui di sotto. Lo sconto porta il notebook, nella configurazione descritta, al suo minimo storico. La promo resterà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

La scheda tecnica dell’ASUS Vivobook 15

Il notebook ASUS Vivobook 15 può contare su un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e si basa sul processore Intel Core i3-1315U, chip della famiglia Rapor Lake che appartiene alla tredicesima generazione di processori Intel Core.

Il chip in questione è dotato di una CPU a 6 core, con 2 core Performance e 4 core Efficient, per un totale di 8 Thread, e può sfruttare una GPU integrata. Ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD (con possibilità di espansione). Da segnalare il supporto alla connettività Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.2.

Il notebook è dotato di una batteria da 42 Wh e può sfruttare una buona dotazione di porte. Da segnalare anche la presenza del sistema operativo Windows 11. Tra le specifiche tecniche troviamo anche una webcam e una tastiera full size con layout italiano.

ASUS Vivobook 15 rappresenta, quindi, la soluzione giusta per poter acquistare un notebook economico ma in grado di offrire buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni. Per molti utenti, anche considerando il prezzo disponibile oggi su Amazon, si tratta di un vero e proprio affare.

ASUS Vivobook 15, l’offerta di Amazon

Grazie alla promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare ASUS Vivobook 15, nella versione descritta, con un prezzo scontato di 340 euro. Il notebook è venduto e spedito da Amazon e rappresenta oggi un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un portatile economico da prendere durante il Back to School. Il modello in offerta viene ora proposto al nuovo minimo storico. L’offerta è accessibile qui di sotto.

