Con ASUS Vivobook 15 è possibile acquistare un ottimo notebook, completo e veloce, che rappresenta la soluzione giusta per studio e lavoro: ora è in offerta su Amazon

In sintesi

Offerta Amazon: l’ASUS Vivobook 15 con processore Intel Core 5 120U, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD è in promozione a 499 €, il prezzo minimo storico. Il notebook è venduto e spedito da Amazon e include 3 anni di garanzia ASUS senza costi aggiuntivi.

Caratteristiche principali: display Full HD da 15,6", CPU a 10 core fino a 5 GHz, Wi-Fi 6, batteria da 42 Wh, tastiera full-size con layout italiano e Windows 11 preinstallato. Un portatile leggero, veloce e versatile, ideale per studio, lavoro e uso quotidiano.

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook completo e ideale per lo studio e il lavoro (in ufficio oppure da remoto), in questo momento, su Amazon c’è la soluzione giusta con la possibilità di acquistare ASUS Vivobook 15 con un prezzo ridotto a 499 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon.

Si tratta del nuovo minimo storico per la configurazione con processore Intel Core 5 120U e 16 GB di memoria RAM che ha tutte le caratteristiche giuste per poter offrire un’esperienza d’uso ottimale agli utenti. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto. Da segnalare che ASUS offre 3 anni di garanzia sul suo prodotto, senza alcun costo aggiuntivo.

ASUS Vivobook 15 F1504VA#B0F2HXKTKY, Notebook con Monitor da 15.6" Anti-glare, 60Hz, Intel® Core™ 5 120U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Blu

ASUS Vivobook 15, la scheda tecnica

La scheda tecnica di ASUS Vivobook 15 comprende un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD oltre al processore Intel Core 5 120U, un chip in grado di abbinare ottime prestazioni, soprattutto nelle attività quotidiane, e consumi ridotti. Il processore in questione è dotato di una CPU a 10 core che può arrivare fino a 5 GHz.

Ci sono anche 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Da segnalare la presenza di una batteria da 42 Wh. Il notebook è dotato di connettività Wi-Fi 6 e può contare sul sistema operativo Windows 11. La tastiera ha un layout italiano ed è "full-size", con il tastierino numerico laterale.

ASUS Vivobook 15 è, quindi, un notebook completo che può offrire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta del prodotto giusto per lo studio e il lavoro oltre che per soddisfare le esigenze degli utenti che hanno bisogno di un notebook leggero e veloce per navigare e per accedere a contenuti multimediali.

ASUS Vivobook 15: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare l’ottimo ASUS Vivobook 15 descritto in precedenza con un prezzo ridotto a 499 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il banner qui di sotto. Si tratta del prezzo minimo storico per la variante descritta.

